Aluehallitus valitsi kuntoutuksen toimialuejohtajaksi Katri Korolaisen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 25.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus valitsi kuntoutuksen toimialuejohtajaksi Katri Korolaisen.
Aluehallitus päätti valita kuntoutuksen toimialuejohtajaksi terveystieteiden maisteri Katri Korolaisen. Virka on voimassa toistaiseksi erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen.
Toimialuejohtaja johtaa kuntoutuksen toimialuetta ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta. Toimialuejohtajan tehtävänä on yhteensovittaa kuntoutuspalvelujen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan. Hän vastaa toimialueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä. Kuntoutuksen toimialueen palvelualueet ovat alueelliset kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelujen osaamiskeskus ja fysiatrian sekä lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskukset.
Aluehallitus päätti kahdesta hankinnasta:
- Kuvantamisen laitepalvelun yhteistyökumppanuus, laitesidonnaiset tarvikkeet
- Hankinnan käynnistämispäätös - Luokka 2 Psykiatrian alojen erikoislääkäripalvelut (Terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden hankinnan palveluntuottajarekisteri)
Aluehallitus päätti Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanotun IPI-asetuksen (international procurement instrument) ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisesta.
Aluehallitus hyväksyi kokousaikataulun vuodelle 2026. Kokoukset pidetään tiistaisin kello 9 alkaen. Kokousta ei ole 6.1., 3.3., 30.6.–4.8., 20.10. ja 29.12.2026.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2.12.2025. Loppuvuonna aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
