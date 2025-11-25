Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Aluehallitus valitsi kuntoutuksen toimialuejohtajaksi Katri Korolaisen

25.11.2025 13:37:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 25.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus valitsi kuntoutuksen toimialuejohtajaksi Katri Korolaisen.

Katri Korolainen istuu sinisellä sohvalla.
Katri Korolainen. Kuva: Sanna Krook, Pohde

Aluehallitus päätti valita kuntoutuksen toimialuejohtajaksi terveystieteiden maisteri Katri Korolaisen. Virka on voimassa toistaiseksi erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen.

Toimialuejohtaja johtaa kuntoutuksen toimialuetta ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta. Toimialuejohtajan tehtävänä on yhteensovittaa kuntoutuspalvelujen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan. Hän vastaa toimialueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä. Kuntoutuksen toimialueen palvelualueet ovat alueelliset kuntoutuspalvelut, apuvälinepalvelujen osaamiskeskus ja fysiatrian sekä lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskukset.

Aluehallitus päätti kahdesta hankinnasta:

  • Kuvantamisen laitepalvelun yhteistyökumppanuus, laitesidonnaiset tarvikkeet
  • Hankinnan käynnistämispäätös - Luokka 2 Psykiatrian alojen erikoislääkäripalvelut (Terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden hankinnan palveluntuottajarekisteri)

Aluehallitus päätti Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanotun IPI-asetuksen (international procurement instrument) ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisesta.

Aluehallitus hyväksyi kokousaikataulun vuodelle 2026. Kokoukset pidetään tiistaisin kello 9 alkaen. Kokousta ei ole 6.1., 3.3., 30.6.–4.8., 20.10. ja 29.12.2026.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2.12.2025. Loppuvuonna aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuealuehallitus

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Ensihoidon palvelutasopäätös ja haavanhoidon maksuttomuuden kriteerit tulevaisuuslautakunnassa21.11.2025 09:33:24 EET | Tiedote

Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 20.11. puheenjohtaja Matti Honkalan johdolla. Lautakunta käsitteli ensihoidon palvelutasopäätöstä ja lähetti sen edelleen aluehallitukselle ja myöhemmin aluevaltuustolle. Lautakunta hyväksyi päivitetyn ohjeistuksen haavanhoitotuotteiden maksuttomuuteen ja ilman omavastuuaikaa annettavien hoitotuotteiden periaatteet.

Vakiinnuttamisrahalla on yhtenäistetty, uudistettu ja turvattu Pohteen palveluja19.11.2025 11:43:41 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on hyödynnetty koko organisaation laajuisesti Valtiovarainministeriön keväällä 2023 myöntämää 25,7 miljoonan euron vakiinnuttamisrahaa järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Rahoituksen avulla onkin toteutettu merkittäviä palvelujen järjestämiseen ja toimintamalleihin liittyviä uudistuksia yhteensä 68 osakokonaisuudessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye