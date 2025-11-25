Työttömyys nousee Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta avoimet työpaikat lisääntyvät
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli lokakuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,3 %). Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,6 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste pysyi samana Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja nousi koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä.
Työttömyys kasvaa useimmissa kunnissa
Pohjanmaan työllisyysalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 8 941 työnhakijaa, joista 4 549 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 483 henkilöllä (+11,9 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 46 henkilöllä (-1,0 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski ainoastaan Laihialla (-6 %, -15 henkilöä). Eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Vaasassa, jossa heitä oli 273 enemmän kuin viime vuonna (+10 %). Suurin suhteellinen kasvu oli Närpiössä, jossa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 43 % (+53 henkilöä).
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (13,3 %) ja matalin Maalahdessa (3,4 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,1 %.
Alle 25-vuotiaat poikkeus yleisestä kasvusta
Työttömyys kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa ikäryhmissä, paitsi alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Alle 25-vuotiaiden ryhmässä työttömien määrä väheni yhden henkilön verrattuna viime vuoteen. Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 459, mikä on 30 henkilöä vähemmän kuin syyskuussa.
Suurin kasvu nähtiin 45–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa työttömien määrä nousi 92 henkilöllä edellisvuodesta 449:ään.
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä kasvoi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Lokakuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 514, mikä on 391 enemmän kuin vuosi sitten (+ 34,8 %). Edellisestä kuukaudesta määrä kuitenkin laski hieman, 14 henkilöllä (-0,9 %).
Työmarkkinatorille ilmoitetut työpaikat lisääntyvät
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille lokakuussa 539 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 43 paikkaa enemmän kuin syyskuussa ja 106 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Myös valtakunnallisesti uusien työpaikkojen määrä kasvoi: lokakuun aikana ilmoitettiin Työmarkkinatorille 31 400 avointa paikkaa, mikä on 4 100 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
