Työttömyys nousee Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta avoimet työpaikat lisääntyvät

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli lokakuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,3 %). Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,6 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste pysyi samana Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja nousi koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä.