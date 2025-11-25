Äänestäminen erottelee eliniän pituutta enemmän kuin koulutus
Äänestyskäyttäytyminen vaaleissa on vahvasti yhteydessä ihmisen elinikään. Äänestämisen yhteys kuolleisuuteen on suurempi kuin koulutuksella, jota pidetään keskeisenä terveyteen suotuisasti vaikuttavana tekijänä.
Kuolemanriski oli kaksi kolmasosaa suurempi niillä, jotka eivät äänestäneet verrattuna äänestäviin. Tulokset käyvät ilmi Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä julkaistusta Helsingin yliopiston tutkimuksesta, joka pohjautuu laajaan yli 3,2 miljoonan henkilön aineistoon.
Tutkijat tarkastelivat vuoden 1999 eduskuntavaaleja, josta analysoitiin Suomessa asuvien yli 30-vuotiaiden äänestämistä. Tutkimukseen osallistuneiden selviytymistä seurattiin vuoden 1999 vaalipäivästä vuoden 2020 loppuun.
Äänestämättömyys oli johdonmukaisesti yhteydessä lisääntyneeseen kuolemanriskiin: miehillä 73 prosenttisesti ja naisilla 63 prosenttisesti. Koulutustason huomioimisen jälkeen kuolemanriskin ero väheni miehillä 64 prosenttiin ja naisilla 59 prosenttiin. Kuolemanriskin ero äänestäjien ja äänestämättömien välillä oli suurempi kuin esimerkiksi ero peruskoulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen omaavien välillä.
Äänestyskäyttäytymisessä kuolemanriskin ero isoin alle 50-vuotiailla miehillä
Kuolemanriskin suhteellinen ero äänestäjien ja äänestämättömien välillä oli suurin alle 50-vuotiailla miehillä. Äänestämättömillä 75–94-vuotiailla naisilla oli suurempi kuolemanriski kuin äänestävillä miehillä, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä tilanne oli päinvastoin.
Tuloryhmittäin tarkasteltuna nousi esiin, että miehillä, jotka kuuluivat kotitalouksien tulojen alimpaan neljännekseen, äänestämättömyyteen liittyvä kuolemanriski oli 9–12 prosenttia korkeampi kuin muilla tuloryhmillä.
Vuosina 1999–2020 noin kolmasosa tutkimusaineiston henkilöistä kuoli: Yhteys äänestysosallistumisen ja kuoleman välillä oli vahvempi onnettomuuksien, väkivaltaisten tai alkoholiin liittyvien kuolinsyiden osalta kuin muista syistä kuolleilla.
- Äänestys osallistumisen muotona on eräänlainen sosiaalisen pääoman laji, joka on yhteydessä terveyshyötyihin, yliopistotutkija Hannu Lahtinen Helsingin yliopistosta sanoo.
Terveysongelmat ja niihin liittyvät toimintakyvyn haasteet voivat toisaalta vaikuttaa negatiivisesti moniin tärkeisiin osallistumisen edellytyksiin, kuten resursseihin, motivaatioon ja osallistumista edistäviin sosiaalisiin kohtaamisiin.
-Tieto äänestämisestä on hyödyllistä väestön terveyden seuraamisessa, esimerkiksi äänestämistottumusten hylkääminen voi olla varhainen merkki merkittävästä terveydentilan heikkenemisestä.
-Lisäksi vahva yhteys äänestämisen ja kuolleisuuden välillä herättää huolta tasa-arvoisesta poliittisesta edustuksesta, Lahtinen toteaa.
Julkaisu:
Voting is a stronger determinant of mortality than education: a full-electorate survival analysis with 21-year follow-up
Journal of Epidemiology and Community Health Nov 2025.
https://jech.bmj.com
Yhteystiedot:
Hannu Lahtinen, Helsingin yliopiston väestötieteen ja väestön terveyden instituutti
Puh: + 358 50 448 6944
Sähköposti: hannu.lahtinen@helsinki.fi
Ulkoiset rahoitukset: Euroopan tutkimusneuvosto;https://jech.bmj.com/lookup/doi/10.1136/jech-2025-224663
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Nuoren usko kykyynsä kehittyä näyttäytyy parempina arvosanoina25.11.2025 08:02:00 EET | Tiedote
Tuore tutkimus vahvistaa, että nuoret, jotka uskovat kykyynsä kehittyä, saavat parempia arvosanoja kuin nuoret, jotka pitävät taitojaan synnynnäisinä.
Puutiaisaivokuumevirus voi liittyä sikiökuolemiin koirilla24.11.2025 07:15:00 EET | Tiedote
Eläinlääketieteellinen tutkimus Ruotsissa ja Suomessa on ensimmäistä kertaa osoittanut, että puutiaisaivokuumetta aiheuttava TBE-virus voi siirtyä emosta sikiöön ja aiheuttaa vakavia seurauksia tiineyden aikana.
Kutsu: Uusien professorien juhlaluennot 3.12.202521.11.2025 08:00:00 EET | Kutsu
Helsingin yliopiston uudet professorit kertovat tieteenalojensa tuoreista tutkimustuloksista keskiviikkona 3.12. klo 14.30–16.30 yliopiston päärakennuksessa, os. Fabianinkatu 33. Juhlaluentoja on mahdollista seurata myös suoratoistona.
Aikuisten lintujen hengissä säilyminen vaikuttaa pikkulintujen runsauteen enemmän kuin lisääntymismenestys20.11.2025 10:46:26 EET | Tiedote
Tutkimus osoittaa, että Euroopan varpuslinnuilla selviytymisellä talven yli on suurempi rooli lintujen kannanvaihteluissa kuin lisääntymisellä pesimäseudulla.
EMBARGO, julkaisuvapaa 19.11. klo 13.00: Tuoreet laskelmat kertovat, millä rahamäärällä kotitaloudet voivat tulla toimeen19.11.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimat kohtuullisen minimin viitebudjetit osoittavat, että rahaa on vaikea saada riittämään etenkin pienituloisissa yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa on useampia kouluikäisiä lapsia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme