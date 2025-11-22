Jantso Jokelinin Sveitsiä käsittelevä esseeteos Aikavuoret on Vuoden matkakirja 2025
Matkailulehti Mondo on myöntänyt Vuoden matkakirja -palkinnon toimittaja-kirjailija Jantso Jokelinille esseeteoksesta Aikavuoret (Teos, 2025).
Näin raati perustelee valintaansa:
"Aikavuoret on kiehtova nojatuolimatka, joka ei kerro fondue-padoista, patikointipoluista tai tunnetuista nähtävyyksistä. Jokelin vie lukijan muun muassa psykologi C.G. Jungin kotimuseoon, sanatoriohotelli Schatzalpiin ja pikkukylän erikoisiin naamiaisjuhliin.
Aikavuoret on sivistynyt ja viihdyttävä kirja, josta välittyy perehtyneisyys ja laaja taustatyö. Tämän teoksen jälkeen Sveitsiä katsoo uusin silmin."
Mondo-lehti on jo yli 20 vuoden ajan seurannut Suomessa julkaistavaa matkailua ja eri maita käsittelevää kirjallisuutta, ja myöntää vuosittain tunnustuksen parhaalle matkakirjalle sekä kunniamainintoja.
Jantso Jokelin kertoo saaneensa alkusysäyksen Aikavuorille lukiessaan C. G. Jungin mystistä Liber Novus -teosta, jota Jung kirjoitti mahdollisesti psykoosinkaltaisessa tilassa ja jonka olemassaolon hän salasi maailmalta elämänsä loppuun saakka. Kirjan innoittamana Jokelin matkusti Sveitsiin tutkimaan psykoanalyysin salattuja juuria. Matkasta tuli lopulta paljon muutakin: tutkimusretki maan rikkaaseen älylliseen historiaan, omaleimaiseen folkloreen ja yllättäviin ilmiöihin.
"Sveitsi jätti minuun erilaisen jäljen kuin mikään muu maa. Yllätyin sen kauneudesta ja kirkkaudesta sekä siitä, kuinka paljon siellä on tapahtunut. Matkalla eteeni osui toinen toistaan kiinnostavampia aiheita: romanttisia näkyjä, alppikauhua, salakirjoitusta, naamioperinteitä ja koko tieteiskirjallisuuden synty", Jokelin kertoo.
Aikavuoret-kirjaa rikastuttavat Annastina Haapasaaren valokuvat. Kirjan kannen ja muun ulkoasun on suunnitellut Anna-Mari Tenhunen.
Tekijästä
Jantso Jokelin (s. 1986) on kirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut esseekokoelmia sekä tietokirjan huuliharpuista, käsikirjoittanut televisio-ohjelmia ja suomentanut Jim Morrisonin lyriikkaa. Hänet valittiin vuonna 2019 vuoden aikakauslehtitoimittajaksi.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
