Yön ja päivän kulkijat – eläimet pääroolissa luontovalokuvanäyttelyssä Pohjanmaan museon Terranovassa
Pohjanmaan museon Terranovassa avautuu 3.12.2025 uusi näyttely, joka esittelee kahden luontokuvaajan, Benjam Pöntisen ja Jukka Risikon tarkkanäköisiä havaintoja eteläpohjalaisesta luonnosta. Valokuvissa pääroolin saavat ketut, pöllöt, liito-oravat sekä muut kanssakulkijat poikasineen.
Yön ja päivän kulkijat -näyttelyssä nähdään kahden luontovalokuvaajan, Benjam Pöntisen ja Jukka Risikon valokuvia, jotka tarjoavat läpileikkauksen eteläpohjalaisesta luonnosta aina lakeuksista metsiin ja eläinten elinpiireihin. Kuvissa näkyy myös maiseman ja lajiston muutos, joka haastaa pohtimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.
Benjam Pöntinen (s. 1953) on pitkän linjan luontokuvaaja ja yli kolmenkymmenen valokuvakirjan tekijä. Lapualaissyntyinen ja Etelä-Pohjanmaalla asuva Pöntinen tunnetaan erityisesti liito-orava- ja lepakkokuvistaan sekä eteläpohjalaisista maisemistaan. Hän on pitänyt useita näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla, voittanut palkintoja kuten Wildlife Photographer of the Year ja on Suomen luonnonvalokuvaajat ry:n kunniajäsen.
Jukka Risikko (s. 1982) on lapualainen itseoppinut luontokuvaaja ja proviisori, jonka kuvat ovat saaneet laajaa näkyvyyttä myös kansainvälisesti. Hän on kuvannut eteläpohjalaista luontoa vuodesta 2016 alkaen. Risikon kuvia on julkaistu postimerkeissä, ja hänen merkkisarjansa on voittanut kahdesti Vuoden kaunein postimerkki -palkinnon.
Eläimen kohtaaminen kaiken ytimessä
Molemmille kuvaajille tärkeintä on eläinten kohtaaminen luonnossa. Kuvaaminen vaatii kärsivällisyyttä ja eläinten kunnioittamista: joskus eläin saattaa yllättää, ja kuva jää ottamatta, mutta muisto säilyy. Kuvaamisen johtoajatuksena on välittää luonnon kauneutta ja muistuttaa sen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
Terranovaan koottu kokonaisuus sisältää valikoiman aiemmin Etelä-Pohjanmaan museossa ja Ähtärin Luontotalossa nähdyistä näyttelyistä. Näyttely elää pienin muutoksin, ja osa valokuvista vaihtuu kuukausittain, joten jokainen vierailu tarjoaa uusia näkökulmia. Terranovan oma luonnontieteellinen perusnäyttely luo eläinaiheille luontevan jatkumon.
Näyttely on esillä 3.12.2025–29.3.2026 Pohjanmaan museon Terranovassa. Näyttelyn on tuottanut Seinäjoen museot.
Silvia Rinne Aluetaideamanuenssi, Vaasan museot, p. +358406213046. silvia.rinne@vaasa.fi
