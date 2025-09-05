Huuhkajametsä suojeltu Keski-Suomessa – Helmarimetsän etsinnät jatkuvat
Luonnonperintösäätiön, Suomen Maajoukkueen Kannattajien ja Palloliiton yhteinen Pelastetaan pöllömetsät -kampanja on ottanut suuren edistysaskeleen: huuhkajien luontokoti, arvokas metsä Toivakassa Keski-Suomessa, on ostettu pysyvään suojeluun kampanjan tuella. Helmarimetsän etsinnät jatkuvat, ja kampanjaan kerätään edelleen lahjoituksia.
”Huuhkajametsän löytyminen ja suojelu on hieno virstanpylväs pöllömetsäkampanjan yhteisponnistuksille”, sanoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä. ”Nyt suojeltavalla alueella on huuhkajien lisäksi suuri merkitys muutoinkin luonnon monimuotoisuudelle. Keskitymme seuraavaksi kampanjan helmarimetsän etsintään.”
Pelastetaan pöllömetsät -kampanja käynnistettiin syksyllä 2024 yhdessä Suomen Maajoukkueen Kannattajien (SMJK) ja Suomen Palloliiton kanssa. Hankkeen suojelijoina toimivat presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa tohtori Jenni Haukio. Maajoukkueiden pelaajalähettiläitä suojeluhankkeessa ovat Jesse Joronen ja Ria Öling. Yritystukea kampanja on saanut mm. Infinit Capitalilta, Lumiversumilta, Julius Tallberg Ab:lta ja Fortumilta.
”Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeen tukijoita ja edistäjiä, jotka auttavat meitä suojelemaan arvokkaita metsiä ja niiden asukkaita. Tästä on hyvä jatkaa. Helmarimetsän etsinnät ovat käynnissä ja tarvitsemme siihen lisää tukea. Lahjoittamalla kampanjaan autat meitä turvaamaan myös helmipöllöjen elinympäristöjä”, toteaa Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.
Myös SMJK:n Ilari Kattilakoski on hyvin kiitollinen ja iloinen kampanjan saamasta vastaanotosta.
”Kiitos Luonnonperintösäätiölle, Palloliitolle ja erityisesti kaikille lahjoittajille. Pelastetaan Pöllömetsät -kampanja on ollut yksi mielekkäimmistä ja merkityksellisimmistä projekteista mitä olen saanut SMJK:n puolesta edistää. Konkreettista yhteiskuntavastuunkantoa yhteisen ympäristön puolesta. On sanottu, ettei yksikään ihminen ole saari, ja tätä mukaillen, urheilukaan ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta”, Kattilakoski lausuu.
Palloliiton vastuullisuuspäällikkö Janne Pieviläinen kiittelee vuolaasti kampanjakumppaneita ja kaikkia lahjoittaneita.
”Konkreettinen yhteistyö Luonnonperintösäätiön ja SMJK:n kanssa on noteerattu myös maamme rajojen ulkopuolella. Ensisijaisena tavoitteenamme oli edistää luonnon monimuotoisuutta ja inspiroida kotimaista jalkapalloperhettä. Kun myös monet eurooppalaiset maat ovat kiinnittäneet myönteistä huomiota kampanjaamme, voitaneen sanoa, että olemme yhdessä onnistuneet odotuksia paremmin”, Pieviläinen iloitsee.
Luonnonperintösäätiö ei kerro hankitun metsän tarkkaa sijaintia, jotta voimme varmistaa huuhkajien rauhan ja turvallisuuden ja elinympäristön koskemattomuuden.
Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
