Foodora aloittaa kuljetukset Nummelassa
Foodora aloittaa toimintansa Nummelassa 1.12.2025, kun kuljetukset lähtevät käyntiin yhteistyössä 14 alueen toimijan kanssa.
Foodoran kuljetuspalvelut aloittavat toimintansa Nummelassa. Ensi vaiheessa palvelun piirissä on 14 toimijaa.
– Nummelan kuljetusalueemme on varsin laaja. Se ulottuu etelä-pohjoissuunnassa Palojärven alueelta Nummelan kautta Vihtiin ja länsi-itäsuunnassa Hiidenniemestä Ojakkalan seudulle. Palvelun piirissä ovat monet alueen merkittävät toimijat kuten Hesburger, Kotipizza ja McDonald’s, kertoo foodoran ravintolatoiminnasta vastaava kaupallinen johtaja Heli Siljamäki.
Foodoran kuljetukset palvelevat joulukuun alusta lähtien maanantaista torstaihin 10–21, perjantaisin klo 10–22, lauantaisin klo 11–22 sekä sunnuntaisin klo 11–21 välisenä aikana.
Avauksen kunniaksi foodora tarjoaa kahden viikon ajan ilmaisen kuljetuksen 3 kilometrin säteellä valikoitujen ravintoloiden tilauksista.
– Avauksen myötä tuomme vaivattoman ja edullisen kotiinkuljetusvaihtoehdon nummelalaisille, jotka haluavat viettää enemmän aikaa läheistensä kanssa kotona tai harrastusten parissa tai nauttia lounasta kotona etätyöpäivän lomassa, Siljamäki sanoo.
Siljamäki on itse Nummelasta kotoisin, joten avaus on hänelle erityisen mieluisa.
– Nummelan AG Grilli (silloinen Autogrilli) oli ensimmäinen työnantajani, joten tietyllä tavalla tämä avaus on paluu juurille, Siljamäki iloitsee.
Foodoran kautta voi tilata kuljetuksen seuraavilta kumppaneilta:
Hesburger Vihti Nummela Prisma
McDonald's Nummela
Kiinalainen Ravintola Tomaatti
AG Grilli Nummela
Oliivi Kebab Pizzeria
Presso Nummela
Ravintola Amar Nummela
Ristorante Invar
Subway Nummela
Chitir Chicken Nummela
Formula Pizza
Kotipizza Nummela
Ravintola Birtat
Sushi Like Nummela
Ravintolavalikoima laajenee lähiaikoina. Osa ravintoloista hoitaa kotiinkuljetuksen itse, mutta tilaus tehdään foodoran alustalla.
Markus HildenPR & CommunicationsPuh:044 363 9961press@foodora.fi
Tietoa julkaisijasta
foodora on yksi Pohjoismaiden johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, joka toimittaa ravintolaruokia ja päivittäistavaroita suoraan asiakkaiden ovelle. foodora toimii kuudessa maassa Euroopassa - Suomessa, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015. foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. foodora haluaa mahdollistaa kaikille enemmän aikaa heille tärkeiden asioiden parissa; asiakkaille, yrityksille ja läheteille. foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on yksi maailman johtavimmista ruoan ja päivittäistavarakaupan toimitusalustoista.
