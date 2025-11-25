Helsingin kaupunginkirjasto saa kaksi uutta johtajaa – Lotta Muurinen aluekirjastopalvelujen ja Salla Tammi keskustakirjastopalvelujen johtajaksi
Helsingin kaupunginkirjastoon on valittu kaksi uutta johtajaa kirjaston ylimmässä johdossa vapautuviin virkoihin. Aluekirjastopalvelujen johtajaksi on nimitetty Lotta Muurinen ja keskustakirjastopalvelujen johtajaksi Salla Tammi.
Lotta Muurinen toimii Töölön kirjaston johtajana. Hän on tällä hetkellä työvapaalla tehtävästään ja työskentelee Itäkeskuksen kirjaston johtajana. Uudessa virassaan aluekirjastopalvelujen johtajana hän aloittaa 1.1.2026. Koulutukseltaan Muurinen on filosofian maisteri. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hänellä on 17 vuoden työkokemus Helsingin kaupunginkirjastosta, joista 14 vuotta erilaisia johtamistehtäviä. Vuonna 2024 hän hoiti aluekirjastopalvelujen johtajan virkaa kuuden kuukauden ajan sijaisena. Muurinen on parhaillaan Aalto Executive MBA -koulutuksessa.
Salla Tammi toimii tällä hetkellä kirjastopalvelujohtajana Lahden kaupunginkirjastossa. Keskustakirjastopalvelujen johtajan virassa hän aloittaa 1.2.2026. Koulutukseltaan Tammi on filosofian tohtori. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Salla Tammi on työskennellyt 20 vuotta erilaisissa tehtävissä Lahden ja Kouvolan kirjastoissa sekä kulttuurisihteerinä Orimattilan kaupungilla. Hänellä on 12 vuoden kokemus esihenkilötyöstä kirjastoalalla. Salla Tammi on työskennellyt myös väitöskirjatutkijana historian oppiaineessa.
”Olen iloinen voidessani toivottaa Lotta Muurisen ja Salla Tammen tervetulleiksi uusiksi johtajiksi Helsingin kaupunginkirjastoon. Lotta ja Salla ovat näkemyksellisiä ja asiakaslähtöisiä kirjastoalan kehittäjiä ja heidän johtamisotteessaan painottuu osallistaminen ja vahva vuorovaikutus. Lotta tuo mukanaan lisäksi vahvat kansainväliset verkostot, ja Sallan osaamisvalikoimaan kuuluu tulevaisuudentutkimus. Heidän kanssaan lähdemme rakentamaan kirjaston tulevaisuutta yhdessä henkilöstön, kumppaneiden ja kaupunkilaisten kanssa”, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.
Helsingin kaupunginkirjasto on suosittu palvelu, jonka käyntimäärä ylittää jopa 9 miljoonaa vuosittain. Organisaatiossa työskentelee noin 500 henkilöä ja toiminta jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat aluekirjastopalvelut, keskustakirjastopalvelut ja kirjastoverkkopalvelut. Palvelukokonaisuuksien johtajat vastaavat kirjaston strategisista painopisteistä, jotka on koottu Kirjaston suunta 2033 -linjaukseen. Painopisteet keskittyvät lukemisen kulttuurin luomiseen, demokratian, sananvapauden ja kestävän yhteiskunnan puolustamiseen sekä muuttuvan kaupungin mukana kehittymiseen. Lisäksi Helsingin kaupunginkirjastossa toimii valtakunnallinen kehittämisyksikkö, joka tuottaa palveluja kaikille Suomen kuntien kirjastoille ja edistää niiden välistä yhteistyötä.
Aluekirjastopalvelujen johtaja johtaa Helsingin alueellista kirjastopalveluverkkoa ja vastaa aluekirjastopalvelujen kehittämisestä Helsingin kaupunkistrategian ja kirjaston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Aluekirjastopalveluihin kuuluu 37 kirjastotoimipistettä, jotka muodostavat 19 yksikköä. Yksiköt toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä alueellisesti sekä paikallisten kumppaniorganisaatioiden kanssa. Henkilöstöä on noin 330 ja suoria esihenkilöalaisia 19.
Keskustakirjastopalvelujen johtaja johtaa keskustakirjasto Oodia ja vastaa Helsingin keskusta-alueen kirjastopalvelujen yhteiskehittämisestä Helsingin kaupunkistrategian ja kirjaston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Keskustakirjastopalvelujen erityispiirteisiin kuuluu kansainvälinen kehittäjäkirjastotehtävä, Oodissa toimivat kumppaniorganisaatiot sekä näkyvä rooli Helsingin matkailun vetovoimatekijänä. Keskustakirjastopalvelujen organisaatioon kuuluu neljä Oodin yksikköä. Johdettavaa henkilöstöä on noin 70 ja suoria esihenkilöalaisia on neljä.
Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto. 38 kirjastoa ja 2 kirjastoautoa tarjoavat tietoa, tarinoita, tapahtumia ja tiloja kaupunkilaisten käyttöön.
Helmet on pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kirjastoverkko. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.
