Parlamentti hyväksyi ensimmäisen eurooppalaisen puolustusteollisuusohjelman
Uusi asetus vahvistaa EU:n puolustusteollisuutta, edistää puolustusalan eurooppalaisia yhteishankintoja, tehostaa puolustustuotantoa ja lisää tukea Ukrainalle.
- Euroopan puolustusvalmiuksia vahvistetaan
- ”Osta eurooppalaista” -lähestymistapa
- Enemmän tukea Ukrainalle
Neuvoston kanssa jo epävirallisesti sovitulla asetuksella perustetaan ensimmäinen eurooppalainen puolustusteollisuusohjelma (EDIP). Tavoitteena on vahvistaa Euroopan puolustusteknologian ja -teollisuuden perustaa sekä parantaa Euroopan puolustusvalmiuksia.
EDIP:n budjetti on 1,5 miljardia euroa. Siitä 300 miljoonaa euroa on määrä osoittaa Ukrainaa tukevalla välineelle. Lainsäätäjät sopivat myös, että perustetaan rahasto, jolla vauhditetaan puolustustarvikkeiden toimitusketjun muutosta (FAST). Lisärahoituksen jälkeen rahaston suuntaa-antava kokonaismäärä on vähintään 150 miljoonaa euroa.
Mepit onnistuivat neuvotteluissa neuvoston kanssa saamaan ohjelman budjettiin lisärahoitusta Euroopan turvallisuutta edistävästä välineestä (SAFE). Jäsenmaat voivat myös hyödyntää elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) kaikilta osin siten, että sen käyttämättömät varat ohjataan ja kohdennetaan uudelleen EDIP-hankkeiden tukeen.
Mepit kannattivat myös ”osta eurooppalaista” -periaatetta. Puolustustuotteiden rahoituksen ehtona on, että kolmansista maista peräisin olevien komponenttien kustannukset eivät ylitä 35:tä prosenttia komponenttien arvioiduista kokonaiskustannuksista, paitsi jos kolmas maa on tehnyt assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa.
Tuki Ukrainalle
Ohjelmalla luodaan oikeudellinen kehys yhteistä etua koskeville eurooppalaisille puolustusalan hankkeille. Rahoitusta voivat hakea hankkeet, joihin osallistuu vähintään neljä jäsenmaata. Myös Ukraina voi osallistua. Lainsäädännöllä perustetaan myös Ukrainan tukemiseen tarkoitettu väline (USI). Tarkoituksena on uudistaa Ukrainan puolustusteollisuutta ja helpottaa sen integroitumista Euroopan puolustusteollisuuteen.
Kommentit
”Euroopan puolustusteollisuusohjelma (EDIP) on tärkeä askel kohti tehokkaampaa, nopeampaa ja aidosti eurooppalaista lähestymistapaa puolustushankintoihin ja Euroopan puolustuskyvyn vahvistamiseen. Ohjelma on suunniteltu vaikuttamaan kestävästi, toimimaan viitekehyksenä tuleville aloitteille ja muovaamaan Euroopan puolustustuotannon yhteistyön järjestämistä vuoden 2027 jälkeen”, sanoi turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Saksa).
”EDIP on ensimmäinen aidosti eurooppalainen EU:n puolustusväline. Venäjän käydessä täysimittaista sotaa naapurimaatamme vastaan ja hyökätessä toistuvasti omia maitamme vastaan meidän on vahvistettava yhteisiä puolustusjärjestelmiämme ja lisättävä puolustuskykyämme kollektiivisesti. EDIPin avulla voimme rakentaa kestävämmän ja suvereenimman Euroopan yhteisten investointien, eurooppalaisen puolustusteknologian ja -teollisuuden yhteisten hankintojen sekä Ukrainan ja Euroopan puolustusteollisuuden integroinnin avulla. Tämä on avaintekijä, jotta voimme suojella demokratioitamme tehokkaasti ja itsenäisesti”, sanoi Raphaël Glucksmann (S&D, Ranska), turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan esittelijä.
”Tämä ohjelma on merkittävä askel eteenpäin Euroopan mantereen turvallisuuden ja puolustusteollisuutemme kehityksen kannalta. Vuosikymmenten ajan vaaralliset riippuvuussuhteet ovat uhanneet itsemääräämisoikeuttamme ja puolustustamme, mutta EDIP-ohjelma kääntää Euroopassa vallinneen tuontiriippuvuuden suunnan. Se vahvistaa teollista perustaamme konkreettisesti ja antaa meille mahdollisuuden varmistaa itsenäisesti, että asevoimillamme on keinot tehtäviensä suorittamiseen”, sanoi François-Xavier Bellamy (EPP, Ranska), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijä.
Seuraavaksi
Säädös hyväksyttiin äänin 457 puolesta, 148 vastaan ja 33 tyhjää. Myös jäsenmaiden virallinen hyväksyntä tarvitaan, ennen kuin säädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.
Taustaa
Komissio esitti 5. maaliskuuta 2024 asetuksen ehdotuksen eurooppalaisesta puolustusteollisuusohjelmasta (EDIP). Tavoitteena on kehittää puolustusteollisuuden valmiutta. Lyhytaikaisten hätätoimenpiteiden epäyhtenäisyyttä paikataan rakenteellisemmalla ja pitkäaikaisemmalla lähestymistavalla. Lyhytaikaisia hätätoimenpiteitä ovat muun muassa ampumatarvikkeiden tuotantoa tukeva säädös (ASAP) ja väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteistoiminnallisten hankintojen avulla (EDIRPA).
Euroopan puolustusteollisuuden perustan muodostavat monet suuret monikansalliset yritykset, markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset ja yli 2 000 pk-yritystä. Niiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on arviolta 70 miljardia euroa.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Leksakers säkerhet: Nya regler för bättre skydd av barns hälsa25.11.2025 14:32:39 EET | Pressmeddelande
De nya reglerna ska minska antalet farliga leksaker som säljs i EU och skydda barn från leksaksrelaterade risker.
Lelujen turvallisuus: tiukemmilla säännöillä suojellaan lasten terveyttä25.11.2025 14:32:39 EET | Tiedote
Uusien sääntöjen tarkoituksena on puuttua vaarallisten lelujen myyntiin EU:ssa ja suojella lapsia leluihin liittyviltä riskeiltä.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 24–27 november i Strasbourg24.11.2025 15:53:16 EET | Pressmeddelande
Säkrare onlineplattformar för minderåriga Parlamentet väntas föreslå ett förbud mot skadliga metoder som beroendeframkallande design och spelliknande funktioner, samt en 16-årsgräns för användandet av sociala medier. Leksakers säkerhet: nya regler för att förbättra skyddet av barns hälsa De föreslagna reglerna syftar till att minska antalet osäkra leksaker som säljs i EU och skydda barn från leksaksrelaterade risker. Det första programmet för europeisk försvarsindustri Det nya programmet syftar till att stärka EU:s försvarsindustri, främja gemensamma europeiska upphandlingar samt öka tillverkningen och stödet till Ukraina. EU:s lag mot avskogning: Parlamentet röstar om förenklingsförslag Parlamentet väntas besluta om en förenkling av EU:s lag mot avskogning, som säkerställer att produkter som säljs i EU inte kommer från avskogade områden. EU:s diplomatiska strategi i Arktis Ledamöterna väntas utvärdera den tilltagande militariseringen, Rysslands militära omstrukturering och Kinas intre
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 24.–27.11.2025: istuntokatsaus24.11.2025 15:53:16 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 24.–27. marraskuuta mepit äänestävät Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta, metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta ja InvestEU-ohjelman muutoksista. Asialistalla ovat myös muun muassa uudet säännöt lelujen turvallisuuden varmistamiseksi, alaikäisten suojelu verkossa, EU:n arktinen strategia sekä harvinaiset maametallit ja EU:n riippuvuus Kiinasta.
Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa24.11.2025 12:48:00 EET | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme