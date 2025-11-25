Parlamentti hyväksyi ensimmäisen eurooppalaisen puolustusteollisuusohjelman

Euroopan puolustusvalmiuksia vahvistetaan

”Osta eurooppalaista” -lähestymistapa

Enemmän tukea Ukrainalle

Neuvoston kanssa jo epävirallisesti sovitulla asetuksella perustetaan ensimmäinen eurooppalainen puolustusteollisuusohjelma (EDIP). Tavoitteena on vahvistaa Euroopan puolustusteknologian ja -teollisuuden perustaa sekä parantaa Euroopan puolustusvalmiuksia.

EDIP:n budjetti on 1,5 miljardia euroa. Siitä 300 miljoonaa euroa on määrä osoittaa Ukrainaa tukevalla välineelle. Lainsäätäjät sopivat myös, että perustetaan rahasto, jolla vauhditetaan puolustustarvikkeiden toimitusketjun muutosta (FAST). Lisärahoituksen jälkeen rahaston suuntaa-antava kokonaismäärä on vähintään 150 miljoonaa euroa.

Mepit onnistuivat neuvotteluissa neuvoston kanssa saamaan ohjelman budjettiin lisärahoitusta Euroopan turvallisuutta edistävästä välineestä (SAFE). Jäsenmaat voivat myös hyödyntää elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) kaikilta osin siten, että sen käyttämättömät varat ohjataan ja kohdennetaan uudelleen EDIP-hankkeiden tukeen.

Mepit kannattivat myös ”osta eurooppalaista” -periaatetta. Puolustustuotteiden rahoituksen ehtona on, että kolmansista maista peräisin olevien komponenttien kustannukset eivät ylitä 35:tä prosenttia komponenttien arvioiduista kokonaiskustannuksista, paitsi jos kolmas maa on tehnyt assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa.

Tuki Ukrainalle

Ohjelmalla luodaan oikeudellinen kehys yhteistä etua koskeville eurooppalaisille puolustusalan hankkeille. Rahoitusta voivat hakea hankkeet, joihin osallistuu vähintään neljä jäsenmaata. Myös Ukraina voi osallistua. Lainsäädännöllä perustetaan myös Ukrainan tukemiseen tarkoitettu väline (USI). Tarkoituksena on uudistaa Ukrainan puolustusteollisuutta ja helpottaa sen integroitumista Euroopan puolustusteollisuuteen.

Kommentit

”Euroopan puolustusteollisuusohjelma (EDIP) on tärkeä askel kohti tehokkaampaa, nopeampaa ja aidosti eurooppalaista lähestymistapaa puolustushankintoihin ja Euroopan puolustuskyvyn vahvistamiseen. Ohjelma on suunniteltu vaikuttamaan kestävästi, toimimaan viitekehyksenä tuleville aloitteille ja muovaamaan Euroopan puolustustuotannon yhteistyön järjestämistä vuoden 2027 jälkeen”, sanoi turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Saksa).

”EDIP on ensimmäinen aidosti eurooppalainen EU:n puolustusväline. Venäjän käydessä täysimittaista sotaa naapurimaatamme vastaan ja hyökätessä toistuvasti omia maitamme vastaan meidän on vahvistettava yhteisiä puolustusjärjestelmiämme ja lisättävä puolustuskykyämme kollektiivisesti. EDIPin avulla voimme rakentaa kestävämmän ja suvereenimman Euroopan yhteisten investointien, eurooppalaisen puolustusteknologian ja -teollisuuden yhteisten hankintojen sekä Ukrainan ja Euroopan puolustusteollisuuden integroinnin avulla. Tämä on avaintekijä, jotta voimme suojella demokratioitamme tehokkaasti ja itsenäisesti”, sanoi Raphaël Glucksmann (S&D, Ranska), turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan esittelijä.

”Tämä ohjelma on merkittävä askel eteenpäin Euroopan mantereen turvallisuuden ja puolustusteollisuutemme kehityksen kannalta. Vuosikymmenten ajan vaaralliset riippuvuussuhteet ovat uhanneet itsemääräämisoikeuttamme ja puolustustamme, mutta EDIP-ohjelma kääntää Euroopassa vallinneen tuontiriippuvuuden suunnan. Se vahvistaa teollista perustaamme konkreettisesti ja antaa meille mahdollisuuden varmistaa itsenäisesti, että asevoimillamme on keinot tehtäviensä suorittamiseen”, sanoi François-Xavier Bellamy (EPP, Ranska), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijä.

Seuraavaksi

Säädös hyväksyttiin äänin 457 puolesta, 148 vastaan ja 33 tyhjää. Myös jäsenmaiden virallinen hyväksyntä tarvitaan, ennen kuin säädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Taustaa

Komissio esitti 5. maaliskuuta 2024 asetuksen ehdotuksen eurooppalaisesta puolustusteollisuusohjelmasta (EDIP). Tavoitteena on kehittää puolustusteollisuuden valmiutta. Lyhytaikaisten hätätoimenpiteiden epäyhtenäisyyttä paikataan rakenteellisemmalla ja pitkäaikaisemmalla lähestymistavalla. Lyhytaikaisia hätätoimenpiteitä ovat muun muassa ampumatarvikkeiden tuotantoa tukeva säädös (ASAP) ja väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteistoiminnallisten hankintojen avulla (EDIRPA).

Euroopan puolustusteollisuuden perustan muodostavat monet suuret monikansalliset yritykset, markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset ja yli 2 000 pk-yritystä. Niiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on arviolta 70 miljardia euroa.

