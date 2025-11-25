SDP:n Kvarnström: Sosiaalidemokraatit asettaisivat sote-palvelut ja koulutuksen etusijalle suurituloisten veronkevennysten sijaan

– Oikeudenmukaisempi politiikka, joka on useimpien eikä harvojen puolella, loisi sitä luottamusta, joka nyt puuttuu ja jonka puute jarruttaa talouden tasapainottamiseksi tarvittavaa kasvua, Kvarnström sanoo.

Varjobudjettia käsitellään aikana, jolloin työttömyysaste on noussut 10,3 prosenttiin.

– On tärkeää tehdä kaikki mahdollinen työttömyyden torjumiseksi ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi. Haluamme mahdollistaa osa-aikatyön uuden suojaosamallin avulla sekä tarjota työnhakijoille paremmat opiskelumahdollisuudet. Lisäksi ottaisimme käyttöön uuden aikuiskoulutustuen ja lisäisimme panostuksia työllisyyspalveluihin. Ratkaisevinta on kuitenkin uuden luottamuksen rakentaminen, jotta maa siirtyy kielteisestä kierteestä myönteiseen. Paremmat turvaverkot ja lisätuki rakennusalalle ja pienyrityksille voivat olla merkittävässä roolissa, Kvarnström sanoo.

SDP haluaa alentaa vihreän siirtymän investointien verokannustimien alarajaa, nostaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan 30 000 euroon ja ottaa käyttöön verokannustimen yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

SDP tekisi leikkauksia muun muassa yksityisen terveydenhuollon tukiin ja yritystukiin sekä luopuisi teollisuuden sähköistämistuesta ja maataloustuesta tiloille, jotka eivät tuota ruokaa. Myös kotihoidontukea rajoitettaisiin. Tulopuolella sosiaalidemokraatit ottaisivat käyttöön muun muassa maankäyttösektorin muutosmaksun päästöjen ja metsäkadon vähentämiseksi.

– Jo pelkästään marginaaliverotuksen tason pitämisellä ennallaan säästämme puoli miljardia verrattuna hallituksen esitykseen. Näin voimme rahoittaa hyvinvointia enemmän, sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Korkeakoulutuksen leikkauksien estäminen on sekin välttämätöntä kasvun ja sivistyksen edistämiseksi, Johan Kvarnström sanoo.