Monika Fagerholmille Finlandia-palkinto romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia

Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia on voittanut vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa, kehuu kirjaa syvälliseksi ja upeaksi romaaniksi kirjoittamisesta, yhteiskunnallisista liikkeistä, feminismistä ja perheestä.
Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa perustelee valintaansa seuraavasti:
”Årets Finlandiapris går till en djup och stor roman som berättar om skrivande, samhälleliga strömningar, feminism och familjen. Kirjailija kirjoittaa kuin ei kukaan muu, kieli on säkenöivää, omaleimaista ja kulkee vangitsevana spiraalina alusta loppuun. Sisäiskertomukset ja viittaukset solmiutuvat suvereenin mestarillisesti luontevaksi osaksi tarinaa, jota luin ahnaasti, kaikkiin romaanin henkilöihin syvästi kiintyen.”
Romaani on ilmestynyt myös ruotsiksi Förlaget-kustantamon julkaisemana nimellä Döda trakten / Kvinnor i revolt ja sen on suomentanut Hannimari Heino.
Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.
Monika Fagerholm (s. 1961) on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Eristystila / Kapinoivia naisia on hänen seitsemäs romaaninsa. Hänen läpimurtonsa suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Fagerholmin teoksille on myönnetty myös mm. August-palkinto ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto.
Teoksella voitokas kirjasyksy
Syksy 2025 on ollut Teos-kustantamolle todellista palkintojen ja ehdokkuuksien juhlaa. Tomi Kontio voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän, jonka on kuvittanut Elina Warsta.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaita olivat Monika Fagerholmin lisäksi Teoksen kirjailijat Marjo Niemi romaanillaan Pienen budjetin sotaelokuva sekä Jarkko Volanen romaanillaan Vainovalkeat.
Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin lokakuussa unkarilaiselle László Krasznahorkaille, jonka kirjoja Teos julkaisee korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen keskittyvässä Baabel-sarjassa.
Esikoiskirjailija Karissa Kettu oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas romaanillaan H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään. Runoilija Silja Järventausta on Tanssiva Karhu -runouspalkintoehdokas teoksellaan Vuorosana pihapiirissä ja Ted Forsström ja Åsa Lucander ovat Runeberg Junior -ehdokkaita lastenkirjallaan Sapuskaa Sulolle!
"On ilahduttavaa, että pitkäaikainen yhteistyö Teoksen hienojen kirjailijoiden kanssa kantaa näin komeasti hedelmää", toteaa kustantaja Päivi Koivisto.
"Syksyn palkintosade osoittaa, että viihteellistyneessä kulttuurissamme yhä arvostetaan myös taiteellisesti kunnianhimoista kerrontaa ja kielellistä taituruutta."
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tomi Kontio on voittanut vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän. Voittajateoksen valitsijan, urheilija Mustafe Muusen mukaan kirja on mestarinäyte siitä, miten suurista ja vaikeista asioista voidaan puhua lempeästi.
Aikavuoret on Mondo-lehden toimituksesta koostuvan raadin mukaan sivistynyt ja viihdyttävä kirja, josta välittyy perehtyneisyys ja laaja taustatyö. "Tämän teoksen jälkeen Sveitsiä katsoo uusin silmin."
Teos-kustantamon jakaman kustantaja Silja Hiidenheimon muistostipendin saa tänä vuonna runoilija Anni Mäentie runokokoelmastaan Söpöliini ja minä. Raati kehuu teosta tarkaksi, kekseliääksi ja hallituksi. Palkinnon arvo on 2000 euroa.
Miten valmistetaan täydellinen makaronilaatikko, savulohi tai suklaakakku? Jouni Toivasen juuri ilmestynyt Lempiruokaa-keittokirja on todellinen kotikokin aarreaitta, klassikkoja esittelevä klassikko itsekin.
Uutuusromaanissaan Katabasis R. F. Kuang näyttää akateemisen maailman pimeän puolen. Teos julkaisee kansainvälisen menestyskirjan suomeksi Veera Kasken taidokkaana käännöksenä. Kirja on heti arvosteluvapaa.
