Teos-kustantamo

Monika Fagerholmille Finlandia-palkinto romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia

27.11.2025 20:32:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Jaa

Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia on voittanut vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa, kehuu kirjaa syvälliseksi ja upeaksi romaaniksi kirjoittamisesta, yhteiskunnallisista liikkeistä, feminismistä ja perheestä.

Monika Fagerholmin Eristystila / Kapinoivia naisia on kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja 2025.
Monika Fagerholmin Eristystila / Kapinoivia naisia on kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja 2025. Kuva: Niklas Sandström

Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia on voittanut vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa perustelee valintaansa seuraavasti: 

”Årets Finlandiapris går till en djup och stor roman som berättar om skrivande, samhälleliga strömningar, feminism och familjen. Kirjailija kirjoittaa kuin ei kukaan muu, kieli on säkenöivää, omaleimaista ja kulkee vangitsevana spiraalina alusta loppuun. Sisäiskertomukset ja viittaukset solmiutuvat suvereenin mestarillisesti luontevaksi osaksi tarinaa, jota luin ahnaasti, kaikkiin romaanin henkilöihin syvästi kiintyen.”

Romaani on ilmestynyt myös ruotsiksi Förlaget-kustantamon julkaisemana nimellä Döda trakten / Kvinnor i revolt ja sen on suomentanut Hannimari Heino.

Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Monika Fagerholm (s. 1961) on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Eristystila / Kapinoivia naisia on hänen seitsemäs romaaninsa. Hänen läpimurtonsa suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Fagerholmin teoksille on myönnetty myös mm. August-palkinto ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto.

Teoksella voitokas kirjasyksy

Syksy 2025 on ollut Teos-kustantamolle todellista palkintojen ja ehdokkuuksien juhlaa. Tomi Kontio voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän, jonka on kuvittanut Elina Warsta.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaita olivat Monika Fagerholmin lisäksi Teoksen kirjailijat Marjo Niemi romaanillaan Pienen budjetin sotaelokuva sekä Jarkko Volanen romaanillaan Vainovalkeat.

Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin lokakuussa unkarilaiselle László Krasznahorkaille, jonka kirjoja Teos julkaisee korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen keskittyvässä Baabel-sarjassa.

Esikoiskirjailija Karissa Kettu oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas romaanillaan H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään. Runoilija Silja Järventausta on Tanssiva Karhu -runouspalkintoehdokas teoksellaan Vuorosana pihapiirissä ja Ted Forsström ja Åsa Lucander ovat Runeberg Junior -ehdokkaita lastenkirjallaan Sapuskaa Sulolle!

"On ilahduttavaa, että pitkäaikainen yhteistyö Teoksen hienojen kirjailijoiden kanssa kantaa näin komeasti hedelmää", toteaa kustantaja Päivi Koivisto.

"Syksyn palkintosade osoittaa, että viihteellistyneessä kulttuurissamme yhä arvostetaan myös taiteellisesti kunnianhimoista kerrontaa ja kielellistä taituruutta."

Lisätiedot, haastattelupyynnnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

finlandia-voittajafinlandia-voittaja 2025finlandia-palkintofinlandiamonika fagerholmeristystila / kapinoivia naisiadöda trakten/kvinnor i revoltteoskustantamoteos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Monika Fagerholm
Monika Fagerholm
Kuva: Niklas Sandström
Lataa
Monika Fagerholm
Monika Fagerholm
Kuva: Niklas Sandström
Lataa
Eristystila / Kapinoivia naisia
Eristystila / Kapinoivia naisia
Kirjan ulkoasu: Sanna Mander
Lataa

Linkit

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye