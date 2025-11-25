Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi Reetta Sariolan yhteisten palvelujen johtajaksi

Sariola erottui vahvalla kokemuksellaan laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä näytöillä strategisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Hän tuntee erinomaisesti kunnallishallinnon sääntelyn ja kykenee toimimaan taitavasti poliittisessa ympäristössä. Lisäksi hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitonsa ovat poikkeuksellisen vahvat, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen.

Yhteisten palvelujen johtaja vastaa muun muassa toiminnan strategisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja vaikuttavuudesta sekä tekee tiivistä yhteistyötä toimialajohtajan ja muiden johdon jäsenten kanssa.

Tehtävään kuuluu varmistaa, että tukipalvelut, kuten hallinto, talous, henkilöstö, viestintä, kehittäminen sekä tieto- ja digitalisaatiopalvelut, tukevat parhaalla mahdollisella tavalla toimialan perustehtävää: lisätä helsinkiläisten hyvinvointia, sivistystä, osallisuutta ja kaupungin elinvoimaa.

Yhteisiin palveluihin kuuluu myös uusi kokonaisuus: hyvinvoinnin edistämisen palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinointi sekä koko kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja organisointi.

Toimialan yhteisissä palveluissa työskentelee noin 200 henkilöä, ja vuoden 2025 talousarviossa niiden toimintamenot ovat noin 33 miljoonaa euroa. Sariola toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtoryhmän jäsenenä.



Olen iloinen mahdollisuudesta työskennellä entistä laajemmin eri ammattilaisten kanssa palvelujemme kehittämiseksi ja samalla kantaa oman korteni kekoon Helsingin tulevaisuuden rakentamisessa. Tartun rooliin ilolla ja päättäväisyydellä – kiitollisena luottamuksesta ja valmiina näyttämään, mihin yhdessä pystymme, sanoo yhteisten palvelujen johtaja Reetta Sariola.