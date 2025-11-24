Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen työmaa muuttaa autoilun reittejä keskustassa 1. joulukuuta alkaen
Runeberginkadun ja Salomonkadun risteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1. joulukuuta alkaen viideksi kuukaudeksi katutöiden vuoksi.
Pyörä- ja autoliikenne ohjataan kiertoreiteille. Sujuvin autoilijan ajoreitti voi olla hieman tavanomaista pidempi: se voi kulkea esimerkiksi Mechelininkadun ja Hietalahdentorin tai Simonkadun kautta.
Risteyksen jalankulkuyhteys säilyy, mutta Runeberginkadun ylittävä suojatie siirtyy Eteläisen Rautatiekadun suuntaan. Malminkadulla säilyy mahdollisuus ajaa tontille, ja sen kautta pääsee muun muassa Kampin palvelutalolle ja hotellille. Poikkeusreittejä on merkitty oheisiin karttoihin.
Katutöitä tehdään alueella vaiheittain
Kaupunki rakennuttaa uutta Kampin terveys- ja hyvinvointikeskusta, ja samalla uudistetaan rakennusta ympäröivät katualueet. Katutyö etenee vaiheittain Runeberginkadun, Fredrikinkadun, Kampinkujan ja Salomonkadun katu- ja torialueilla.
Runeberginkadun ja Salomonkadun risteysalueen sulun aikana uudistetaan kadun alla kulkevaa kunnallistekniikkaa, Salomonkadun joukkoliikennetunnelin rakenteiden vedeneristyksiä sekä katupintoja. Liikenneympyrä muutetaan tasoristeykseksi.
Uudistusten myötä ympäristöstä tulee aiempaa viihtyisämpi
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen eteen toteutetaan aiempaa viihtyisämpi kävelyaukio, joka toimii jatkumona Mannerheimintien suuntaan etenevälle Salomonkadun nykyiselle kävelykadulle. Aukiolle tulee polkupyöräpaikkoja, istutusaltaita ja istumapaikkoja.
Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Autotalon välisestä aukiosta tulee myös liikenteellisesti rauhallisempi, kun aiemmin paikalla olleet taksiasema ja bussipysäkki siirretään pois aukiolta. Taksiasema saa uuden paikan läheltä Runeberginkadulta.
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan saattoliikenteelle tarkoitettu kääntöpaikka sekä liikkumisesteisten asiakkaiden pysäköintipaikat. Salomonkadulla sijaitsevalle kääntöpaikalle ajetaan Runeberginkadun kautta.
Rakentamisen etenemistä voi seurata verkossa: www.yit.fi/kampinthk.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Työmaa:
Kalle Jääskeläinen
vastaava työnjohtaja
YIT
Puh. 050 537 6538
kalle.jaaskelainen@yit.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen avautuessa 1.12.202524.11.2025 14:30:57 EET | Tiedote
Korkeasaaren uuden sisäänkäynnin avautuessa joulukuun alussa myös Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren väliin sijoittuvan Finkensillan jalankulkuväylä avataan kaikille käyttäjille.
Helsingfors förbättrar sin snöhantering med nya utrymmen för snö och ett smältningsförsök24.11.2025 08:59:00 EET | Pressmeddelande
Helsingfors säkerställer mer utrymme för snön genom att i förväg reservera cirka 250 parkeringsplatser för snöhögar. I vinter testas snösmältning med en anläggning som ansluts till fjärrvärmen.
Helsinki edistää lumenhallintaansa uusilla lumitiloilla ja sulatuskokeilulla24.11.2025 08:59:00 EET | Tiedote
Lumelle varmistetaan lisää tilaa varaamalla ennakkoon noin 250 parkkipaikkaa lumikasoille. Lumen sulattamista kokeillaan tänä talvena kaukolämpöön kytkettävällä laitteella.
Turismtjänster och ett hotell planeras vid lotsstationen på Vrakholmen21.11.2025 12:09:48 EET | Pressmeddelande
Vrakholmen, som ligger söder om Högholmen, planeras bli ett rekreations- och turistmål som kan användas året runt. Planerna för ön omfattar ett hotell i anslutning till den gamla lotsstationen, separata byggnader för inkvartering, en allmän bastu, restauranger, en konferenslokal och bryggor för rekreation.
Hylkysaareen suunnitteilla matkailupalveluita ja hotelli luotsiaseman yhteyteen21.11.2025 12:09:48 EET | Tiedote
Korkeasaaren eteläpuolella sijaitsevasta Hylkysaaresta suunnitellaan ympärivuotista virkistys- ja matkailukohdetta. Saarelle on suunnitteilla hotelli vanhan luotsiaseman yhteyteen, erillisiä majoitusrakennuksia, yleinen sauna, ravintoloita, konferenssitila ja virkistyslaitureita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme