Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen työmaa muuttaa autoilun reittejä keskustassa 1. joulukuuta alkaen

25.11.2025 16:50:16 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Runeberginkadun ja Salomonkadun risteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1. joulukuuta alkaen viideksi kuukaudeksi katutöiden vuoksi.

Kulkureittejä risteyksen sulkemisen jälkeen.
Kulkureittejä risteyksen sulkemisen jälkeen. YIT

Pyörä- ja autoliikenne ohjataan kiertoreiteille. Sujuvin autoilijan ajoreitti voi olla hieman tavanomaista pidempi: se voi kulkea esimerkiksi Mechelininkadun ja Hietalahdentorin tai Simonkadun kautta. 

Risteyksen jalankulkuyhteys säilyy, mutta Runeberginkadun ylittävä suojatie siirtyy Eteläisen Rautatiekadun suuntaan. Malminkadulla säilyy mahdollisuus ajaa tontille, ja sen kautta pääsee muun muassa Kampin palvelutalolle ja hotellille. Poikkeusreittejä on merkitty oheisiin karttoihin.

Katutöitä tehdään alueella vaiheittain

Kaupunki rakennuttaa uutta Kampin terveys- ja hyvinvointikeskusta, ja samalla uudistetaan rakennusta ympäröivät katualueet. Katutyö etenee vaiheittain Runeberginkadun, Fredrikinkadun, Kampinkujan ja Salomonkadun katu- ja torialueilla.

Runeberginkadun ja Salomonkadun risteysalueen sulun aikana uudistetaan kadun alla kulkevaa kunnallistekniikkaa, Salomonkadun joukkoliikennetunnelin rakenteiden vedeneristyksiä sekä katupintoja. Liikenneympyrä muutetaan tasoristeykseksi.

Uudistusten myötä ympäristöstä tulee aiempaa viihtyisämpi 

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen eteen toteutetaan aiempaa viihtyisämpi kävelyaukio, joka toimii jatkumona Mannerheimintien suuntaan etenevälle Salomonkadun nykyiselle kävelykadulle. Aukiolle tulee polkupyöräpaikkoja, istutusaltaita ja istumapaikkoja.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Autotalon välisestä aukiosta tulee myös liikenteellisesti rauhallisempi, kun aiemmin paikalla olleet taksiasema ja bussipysäkki siirretään pois aukiolta. Taksiasema saa uuden paikan läheltä Runeberginkadulta.  

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan saattoliikenteelle tarkoitettu kääntöpaikka sekä liikkumisesteisten asiakkaiden pysäköintipaikat. Salomonkadulla sijaitsevalle kääntöpaikalle ajetaan Runeberginkadun kautta.

Rakentamisen etenemistä voi seurata verkossa: www.yit.fi/kampinthk.

Kulkureittejä risteyksen sulkemisen jälkeen.
Esimerkkejä autoilijoiden ajoreiteistä
