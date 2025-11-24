Suomen Keskusta r.p.

Musta päivä Suomelle – Keskustan Kaikkonen: “Hukka perii - johtopäätösten aika”

25.11.2025 16:39:22 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Tiistaista muodostui synkkä päivä Suomen taloudelle. Uusimmat tiedot kertovat työttömyyden pahentumisesta jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa. Työttömyys on nyt korkeimmillaan 15 vuoteen, ja samaan aikaan Euroopan unioni on ilmoittanut Suomen joutuvan liiallisen alijäämän menettelyyn. Velka ei ole hallinnassa, ja Suomen luottoluokitusta laskettiin jo kesällä.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää tilannetta hyvin vakavana.

- Tämä on musta päivä Suomelle. Työttömyys pahenee, talouskasvu on lähellä nollaa ja luottamus horjuu. Ei näin voi jatkaa, Kaikkonen sanoo.

- On valitettavasti pakko todeta, että hallitus on epäonnistunut. Tarkkailuluokalle joutuminen vie uskottavuuden. Olisiko syytä vetää johtopäätöksiä?

Kaikkosen mukaan Suomi tarvitsee välittömän suunnanmuutoksen.

- Näin ei voi jatkua. Hukka perii, ellei suuntaa saada kääntymään nopeasti. Meidän on saatava talous kasvuun ja ihmisille töitä. Se on ainoa kestävä tie pois tarkkailuluokalta.

Keskusta esittää vaihtoehdossaan toimia, joilla kasvu ja työllisyys saadaan jälleen liikkeelle.

- Työpaikat syntyvät ennen kaikkea pk-yrityksiin. Siksi Keskusta esittää pk-yrityksiä suosivaa verouudistusta sekä tavallisille työtä tekeville suomalaisille veroalea. Suomella ei ole varaa jäädä paikoilleen. Tarvitaan suunnanmuutos. Nyt viimeistään on toimittava, Kaikkonen painottaa.

