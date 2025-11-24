Musta päivä Suomelle – Keskustan Kaikkonen: “Hukka perii - johtopäätösten aika”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää tilannetta hyvin vakavana.

- Tämä on musta päivä Suomelle. Työttömyys pahenee, talouskasvu on lähellä nollaa ja luottamus horjuu. Ei näin voi jatkaa, Kaikkonen sanoo.

- On valitettavasti pakko todeta, että hallitus on epäonnistunut. Tarkkailuluokalle joutuminen vie uskottavuuden. Olisiko syytä vetää johtopäätöksiä?

Kaikkosen mukaan Suomi tarvitsee välittömän suunnanmuutoksen.

- Näin ei voi jatkua. Hukka perii, ellei suuntaa saada kääntymään nopeasti. Meidän on saatava talous kasvuun ja ihmisille töitä. Se on ainoa kestävä tie pois tarkkailuluokalta.

Keskusta esittää vaihtoehdossaan toimia, joilla kasvu ja työllisyys saadaan jälleen liikkeelle.

- Työpaikat syntyvät ennen kaikkea pk-yrityksiin. Siksi Keskusta esittää pk-yrityksiä suosivaa verouudistusta sekä tavallisille työtä tekeville suomalaisille veroalea. Suomella ei ole varaa jäädä paikoilleen. Tarvitaan suunnanmuutos. Nyt viimeistään on toimittava, Kaikkonen painottaa.