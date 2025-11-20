Hukkapaloista designia – DEN Finland vie rakentamisen kiertotaloutta käytäntöön
DEN Finlandin hirsitalomerkki Finnlamelli hyödyntää tuotannon sivuvirtoja uudenlaisissa tuotteissa. Tampereen yliopiston Kiertopuu-hankkeessa syntynyt Palko-pöydänjalka valmistetaan hirsilamellien hukkapaloista, jotka aiemmin päätyivät energiantuotantoon. Samalla DEN kehittää määrätietoisesti energiatehokkuutta ja vastuullisuutta niin tehtailla, valmiissa kodeissa kuin hallinnossakin.
Kiertotalous rakentamisessa – haasteista käytäntöön
Rakennusalalla kiertotaloudessa on omat haasteensa, sillä rakennusmateriaaleille asetetut turvallisuus- ja laatuvaatimukset ovat tiukkoja. Rakentamisessa kiertotalouden edistäminen tarkoittaa ennen kaikkea materiaalien tehokasta käyttöä, jätteen ja hukan minimointia sekä rakennusten mahdollisimman pitkää elinkaarta.
Finnlamellin Alajärven-tehtaalla kaikki rakentamisessa käytettävä materiaali hyödynnetään poikkeuksellisen tehokkaasti. Tuotanto on optimoitu niin tarkasti, että hukkaa syntyy vain väistämätön määrä, ja kaikki sivuvirrat menevät hyötykäyttöön. Ylijäävät puupalat haketetaan ja käytetään tehtaan omien kiinteistöjen lämmittämiseen, minkä ansiosta tehdas on lämpöenergian osalta omavarainen. Osa sivuvirroista ohjataan myös pellettituotantoon ja kuivikkeiksi. Finnlamellin käyttämä puu ei siis päädy hukkaan missään muodossa.
Tuotannon ylijäämähirrestä design-huonekaluja
Tampereen yliopiston teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä tutkiva Kiertopuu – Puun kierto uusiksi tuotteiksi -hanke toi materiaalien hyödyntämiseen uuden näkökulman. Finnlamellin tuotannossa syntyy korkealaatuisia, mutta hyvin lyhyitä lamellihirren paloja, jotka ovat aiemmin päätyneet energiantuotannon raaka-aineeksi. Kiertopuu-hankkeen asiantuntijat pohtivat, miten puumateriaalin elinkaarta voisi pidentää edelleen ja näitä paloja hyödyntää huonekalujen muotoilussa.
Muotoilija Marjut Nousiaisen työpöydällä syntyi Palko-pöydänjalka, jonka jurvalainen huonekalutehdas Junet otti tuotantoon. Palko-pöydänjalka oli menestys syksyn Habitare-messuilla ja siitä on kehitelty jo uusia versioita. Yhteistyö osoitti, että rakentamisen sivuvirrat sopivat erinomaisesti myös huonekaluteollisuuden raaka-aineeksi ja sen myötä Finnlamellin ylijäämämateriaaleille avautui täysin uusi elinkaari.
“Hanke oli erittäin onnistunut. Finnlamellin tuotanto on niin tarkkaan optimoitu, että sieltä jää yli vain pieniä lamellihirren paloja, mutta muotoilijan kanssa lähdimme miettimään, mihin sen kokoista ylijäämämateriaalia voisi käyttää. On ollut palkitsevaa nähdä, että näin pienestä sivuvirrasta voi kehittyä toimiva ja kaunis, kaupallinen tuote”, kertoo Kiertopuu-hankkeen projektipäällikkö Virpi Palomäki.
Energiatehokkuus ja omavarainen lämmöntuotanto
Finnlamellin Alajärven-tehtaalla pyritään energiantuotannossa mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Tuotannon sivuvirroista valmistetaan pellettiä, jolla lämmitetään tehtaan tiloja. Näin hukkaa ei synny, ja tuotannon ympäristövaikutukset pysyvät pieninä.
Myös valmiissa kodeissa energiatehokkuus on keskeinen tavoite. DENin toisen talomerkin, Designtalon ENERGIA- ja EKO-ratkaisut mahdollistavat kodin suunnittelun ja rakentamisen siten, että asumisen energiankulutus pysyy maltillisena ja materiaalivalinnat tukevat kestävää kehitystä. Energiatehokkuus ei tarkoita vain lämmitystavan valintaa, vaan kokonaisuutta, jossa talon eristys, ilmanvaihto, rakennusmateriaalit ja suunnittelu tukevat toisiaan.
Vastuullisuus osana kaikkea toimintaa
DEN Finlandin tavoitteena on pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja lisätä materiaalien kiertoa kaikessa toiminnassaan. Yrityksen vastuullisuustyö kattaa vaikutukset koko arvoketjun osalta hankinnasta ja rakentamisen prosesseista aina valmiiden talojen koko elinkaareen.
”Rakentamisen vastuullisuus on kokonaisuus, joka alkaa suunnittelusta ja jatkuu koko talon elinkaaren ajan. Meille tärkeää on, että vastuulliset ratkaisut eivät jää yksittäisiksi hankkeiksi, vaan ne näkyvät arjen tasolla niin suunnittelupöydillä, tehtailla kuin asiakkaidemme kodeissakin”, sanoo Maria Mroue, markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.
DEN Finland kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden edistämiseksi. Palko-pöydänjalan kaltaiset esimerkit osoittavat, että myös rakentamisen sivuvirroista voi syntyä jotain uutta, kaunista ja kestävää.
