Medtronic becomes Gold Partner for Radical Health Festival Helsinki
Medtronic has joined Radical Health Festival Helsinki 2026 as a Gold Partner, adding significant momentum to the festival’s commitment to advancing collaboration and practical innovation across European health systems.
As part of their contribution, Medtronic will participate in discussions on access, clinical support, and system performance across care pathways. The company will highlight how data-driven procurement, measurable outcomes, and collaborative financing approaches can help scale high-quality treatments and support more sustainable care pathways.
The 2026 edition of Radical Health Festival Helsinki takes place from 19 to 21 January at Messukeskus and is co-curated with the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and the City of Helsinki. This year’s theme, Operationalizing Precision Health, focuses on real examples of system-level transformation already taking shape across Europe and beyond.
“Medtronic’s presence at Radical Health Festival reflects our commitment to strengthening health systems through practical solutions and strong partnerships. We are focused on improving access, supporting clinical teams and advancing outcomes in ways that can scale across entire care pathways. When we align around measurable results, we create impact that supports patients, healthcare professionals and the broader system.” Jeppe Hoejholt, Sr Regional Business Director EA&IHS, Medtronic
Radical Health Festival Helsinki brings together policymakers, clinicians, innovators, researchers, investors and industry partners. The festival blends policy dialogue, practical collaboration and Europe’s most forward-looking health innovation showcases in a setting designed to support meaningful partnerships.
About Radical Health Festival Helsinki
Radical Health Festival Helsinki is Europe’s Premier Festival for Health and Care. Co-curated with the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and the City of Helsinki, the Festival gathers leaders from across the health ecosystem to advance collaboration and progress toward more resilient and connected health systems.
About Medtronic
Medtronic is a global leader in healthcare technology, working to address significant health challenges worldwide. Guided by a mission to alleviate pain, restore health and extend life, Medtronic’s team of more than 95,000 people develop technologies and solutions that support patients, clinicians and health systems every day. The company combines deep medical expertise with a commitment to innovation, advancing insight-driven care and improving outcomes at scale.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Radical Health Festival Helsinki
Sean Roberts (English-language media)
Strategic Relations Officer, Editohealth
Email: sean@editohealth.org
Phone: +33 6 19 553 339
Medtronic Nordics
Sofia Bjärno, Sr Nordic PR & Communications Specialist
Email: sofia.bjarno@medtronic.com
Messukeskus
Irina Liimatainen
Communication and Marketing Specialist, Helsinki Expo and Convention Centre
irina.liimatainen@messukeskus.com | +358 40 589 0115
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Matkamessut - yksilöllisyys ja vastuullisuus korostuvat edelleen matkailun megatrendeissä25.11.2025 12:59:55 EET | Tiedote
Matkamessut avaa matkailuvuoden ja kokoaa yhteen uusimmat trendit, asiantuntijat ja kohteet aina Galápagossaarilta Jäämerelle ja Ugandaan saakka. Tapahtuma tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja käytännön vinkkejä vapaa-ajan suunnitteluun Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.1.2026. Torstai 15.1. on omistettu matkailualan ammattilaisille.
Nature and active travel on the rise – highlighted at Matka Travel Fair 202625.11.2025 12:59:55 EET | Press release
Matka Travel Fair 2026 programme and exhibitor list are now live online. The event will take place at Helsinki Expo and Convention Centre from 15–18 January 2026, with Thursday 15th dedicated exclusively to travel industry professionals.
Studia 2025 kokoaa nuoret ja työelämän osaajat – mukana uusi jatkuvan oppimisen alue24.11.2025 08:15:38 EET | Tiedote
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia kokoaa tulevaisuuttaan pohtivat opiskelijat ja yli 150 koulutus- ja uratoimijaa Helsingin Messukeskukseen 25.–26.11.2025. Tänä vuonna tapahtuma esittelee uutuutena myös Jatkuvan oppimisen alueen, joka tarjoaa näkökulmia osaamisen kehittämiseen ja työelämän muutoksiin. Studia järjestetään yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa.
Lehdistökutsu: Tervetuloa Suomen suurimpaan opiskelu- ja uratapahtumaan Studiaan!20.11.2025 14:36:09 EET | Kutsu
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.11.2025. Tapahtuma tuo yhteen tulevaisuuttaan suunnittelevat opiskelijat sekä koulutusta tarjoavat näytteilleasettajat aina yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ammatillisiin oppilaitoksiin, kansanopistoihin ja valmennusalan yrityksiin. Samalla tapahtuman ohjelma tarjoaa inspiraatiota, näkökulmia ja käytännön vinkkejä niin opiskelupaikkaa etsiville kuin ammatinvaihtoa suunnittelevillekin. Ohjelmassa on sisältöä myös opinto-ohjaajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille. Median edustajana olet lämpimästi tervetullut seuraamaan, minkälaisia opinto- ja uraratkaisuja nuoret pohtivat, tapaamaan opiskelijoita ja koulutuksen asiantuntijoita sekä tutustumaan opintojen nivelvaiheen ajankohtaisiin kysymyksiin. Tervetuloa Studiaan 2025!
Pelasta Itämeri -palkinnon (20 000 euroa) haku on avattu17.11.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Pelasta Itämeri -palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Suomen Messusäätiön rahoittaman palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen. Palkinnon saajia voi ehdottaa tammikuun puoleen väliin asti ja palkinto jaetaan Vene 26 Båt -messuilla perjantaina 13.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme