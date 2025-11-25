Talouden ja toiminnan tulevat suuntaviitat etenevät VAKEn aluehallituksesta aluevaltuustoon

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden loppuun tiivistyy useita tulevia vuosia ohjaavia päätöksiä. Aluehallitus päätti muun muassa esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.

”Talousarvioesityksen mukaan hyvinvointialueemme toiminta jatkuu vakaana: palveluja parannetaan ja henkilöstöön luotetaan. Asiakasmaksuja joudutaan valitettavasti nostamaan lähes enimmäismäärään valtiovarainministeriön rahoitusehtojen vuoksi, mutta hyvää on se, että kasvaneilla tuotoilla voidaan ensi vuonna lisätä resursseja päihdeavohoitopalveluihin. Tämän lisäksi kehitetään laitoshoidosta palaavien asiakkaiden avohoitoa sekä selvitetään ja suunnitellaan selviämishoitoaseman ja toisen vieroitushoito-osaston mahdollinen perustaminen yhteen toimipisteeseen”, sanoo puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Hyvinvointialuestrategia, uusi asiakasmaksuhinnasto ja investointisuunnitelma etenevät aluevaltuustoon

Vuosille 2026–2029 laadittu hyvinvointialuestrategia eteni aluehallituksesta hyväksyttäväksi aluevaltuuston joulukuun kokoukseen. Strategian tehtävänä on mitata muun muassa arjen työn sujuvuutta, henkilöstön työssäjaksamista ja palvelujen vaikuttavuutta.

Hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta ohjaavaa strategiaa on valmisteltu keväästä 2025 laaja-alaisessa yhteistyössä. Siihen on kerätty näkemyksiä muun muassa asukkailta, henkilöstöltä, toimialojen johtoryhmiltä ja asiantuntijoilta, ja myös luottamushenkilöt ovat osallistuneet vahvasti strategian valmisteluun.

Aluehallitus päätti lisäksi esittää aluevaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korotetaan 1.1.2026 alkaen. Asiakasmaksut olisivat silloin 1.1.2026 voimaan tulevan asiakasmaksuasetuksen ja asiakasmaksulain mukaiset. Poikkeuksena on terveyskeskuslääkärin etävastaanottokäynti, joka olisi asiakkaalle edullisempi kuin asetuksen määrittelemä lääkärin vastaanottokäynnin maksu.

Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan maksu ehdotetaan asettavaksi voimaan viimeistään 1.9.2026 alkaen tai kun maksun laskuttaminen on teknisesti mahdollista. Käyttämättä ja perumatta jätetyn palvelun maksun osalta lain valmistelu on vielä kesken. Lisäksi asiakasmaksujen hinnasto sisältää joitakin uusia tuotteita sekä tarkennuksia sekä teknisiä korjauksia asiakasmaksuhinnastoon.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi investointisuunnitelman vuosille 2027–2030.

Viestinnän ja tiedottamisen periaatteet hyväksyttiin – valmennustalo Valtti siirtyy uusiin tiloihin

Kokouksen pitkällä päätöslistalla olivat myös yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista suomeksi ja ruotsiksi vuosille 2025–2029, jotka aluehallitus hyväksyi. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan valmennustalo Valtin toiminta päätettiin siirtää Keravalla 1.1.2026 alkaen Kauppakaari 11:n toimipisteestä Santaniitynkatu 1:een.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 2.12.2025 klo 12 alkaen.