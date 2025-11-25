Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Rakennusalalta ja asuntokaupasta vauhtia kasvuun
SDP esittää kasvun vauhdittamiseksi korjausrakentamisen tukipakettia ja asuntokaupan ostoketjujen käynnistämistä.
– Rakentaminen on yksi Suomen talouden tukipilareista ja tällä hetkellä ala on syväjäässä. Orpon hallituksen politiikalla on tähän mennessä saavutettu kerta toisensa jälkeen ennätyksiä vain uusissa työttömyysluvuissa ja konkurssien määrässä. Rakennusalalla lukemat ovat johtaneet kriisiin, johon tarjoamme nopeasti vaikuttavaa täsmälääkettä korjausrakentamisen tukipaketin muodossa. Näin saadaan rakentajille töitä, mikä lisää työvoiman kysyntää myös muilla toimialoilla kuten kaupan ja palvelualoilla, kansanedustaja Johan Kvarnström sanoo.
– Korjausrakentamisen elvyttäminen pitää alan pyörät pyörimässä. Sadan miljoonan euron panostuksella korjausrakentamiseen voidaan saada jopa miljardin investoinnit liikkeelle, jos valtion tuki hankkeille on 10 %. Kun yhdestä korjausrakentamiseen käytetystä eurosta palautuu lähes puoli euroa veroina ja maksuina valtion talouteen, on korjausrakentamisen tuessa kyseessä selvästi investointi eikä meno, huomauttaa kansanedustaja Marko Asell.
– Hallitus on vaikeuttanut asuntomarkkinoiden tilannetta poistamalla ensiasunnon ostajien varainsiirtovapauden, vaikka rohkaisemalla juuri heitä asuntokaupoille pystytään purkamaan pattitilanne, jossa sekä vanhojen asuntojen kauppa että uudisrakentaminen ovat jumissa. SDP haluaa palauttaa ensiasunnon ostajien luottamuksen säätämällä ensiasunnon ostajille varainsiirtovapauden ja määräaikaisen viiden vuoden korkovähennysoikeuden vuoden 2026 aikana toteutuneista asuntokaupoista. Varainsiirtoverovapaus toteutetaan valtion kustannuksia lisäämättä, kun muuhun kuin omaan käyttöön hankittaviin asunto-osakkeisiin ja kiinteistöihin palautetaan vuoden 2023 mukaisen lainsäädännön veroprosentit. Asuntosijoittajien sijaan haluamme tukea tavallisten ihmisten mahdollisuuksia hankkia ensimmäinen oma koti, korostaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto.
– Keskellä haastavaa julkisen talouden tilannetta meidän on rohjettava katsoa myös tulevaisuuteen. Kun talous alkaa kasvaa, on varmistettava, ettei kohtuuhintaisten asuntojen puute hidasta kasvua ja vaikeuta työn perässä muuttamista. Hallitus on romuttanut pitkäjänteisen asuntopolitiikan ja on nyt lakkauttamassa valtion asuntorahastoa, mikä jättää valtion tukemien asuntojen rakentamisen tulevaisuudessa huomattavasti heikompiin kantimiin. SDP perää hallitukselta uskottavaa suunnitelmaa, miten valtion tukema asuntotuotanto turvataan pitkäjänteisesti kaikkialla Suomessa, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma toteaa.
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
