Keskuskauppakamari: Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kasvua vauhdittavia mutta myös jarruttavia esityksiä
Suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa löytyy kasvua tukevia ratkaisujakin, mutta erityisesti SDP:n esittämät veronkiristykset kurittaisivat Suomen taloutta. “Suomen talous ei lähde nousuun verottamalla lisää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Romakkaniemi on huolissaan etenkin SDP:n halusta kiristää sekä yritysten että kansalaisten verotusta. SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan kiristyksiä yritysverotukseen ja se peruisi myös nykyisen hallituksen suurituloisimmille kohdistaman veronkevennyksen.
”Verotuksen kiristäminen ei tuo toivottua vaikutusta. Tällä hallituskaudella on tehty hyviä ratkaisuja, joiden peruminen heikentäisi työn kannattavuutta eikä lisäisi ostovoimaa”, Romakkaniemi painottaa.
Romakkaniemi muistuttaa, että yritykset luovat työtä ja työpaikkoja tähän maahan eli tuovat lisää verotuloja.
“Kiristämällä yritysten toimintaedellytyksiä ei valtion kassaan tule yhtään enemmän tuloja, päinvastoin”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemi ei myöskään ymmärrä ehdotusta suurituloisten ansiotuloverotuksen kiristämiseksi.
“Taloustiede on todistanut, että suurituloisten huippukireä ansiotuloverotus laskee taloudellista toimeliaisuutta. Kun veroa lasketaan, palkasta käteen jäävä suurempi osuus palautuu kulutukseen ja luo sitä kautta talouskasvua sekä maksaa itsensä takaisin”, Romakkaniemi sanoo.
Ehdotuksissa on myös hyvää
Romakkaniemi löytää myös hyvää sekä SDP:n että viime viikolla vaihtoehtobudjettinsa julkaisseen Keskustan esityksistä.
”Keskustan ja SDP:n vaihtoehtobudjetissa yksi merkittävimmistä kasvua tukevista toimista on keskituloisten veroalennukset. Lisäksi kannatamme muun muassa eläkkeellä työskentelevien verotuksen keventämistä”, Romakkaniemi sanoo.
Sen sijaan Romakkaniemi ei ymmärrä Keskustan ehdotusta rahoittaa keskituloisten veroale yhteisöveroa nostamalla. Hallitus teki juuri päätöksen alentaa yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2027 alusta.
“Yhteisöveron alennus tuo Suomelle kilpailuetua verrokkimaihin verrattuna. Se tuo investointeja eli kasvua ja sitä myöten myös lisää niitä verotuloja”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan on erinomaista, että SDP kannattaa myös Keskuskauppakamarin viime viikolla ehdottamaa sijoittajan oleskelulupaa.
”On hienoa, että puolue näkee tämän arvon. Sijoittajan oleskelulupa tulisi ottaa käyttöön jo tällä hallituskaudella”, toteaa Romakkaniemi.
Finland Chamber of Commerce: Finland is driving away capital and talent – Government must introduce an investor residence permit20.11.2025 06:55:00 EET | Press release
Finland’s immigration policy risks driving away both international talent and capital. While neighboring countries attract entrepreneurs and investors with clear permit pathways, Finland is making immigration more complex and uncertain. According to Suvi Pulkkinen, Senior Expert at the Finland Chamber of Commerce, the government should prepare and implement an investor residence permit during this term for those who wish to bring capital, jobs, and growth to Finland. The ongoing Slush event features 3,500 investors who manage assets worth 4 trillion euros.
