Teppo Verronen nimitetty Työllisyysrahaston johtajaksi, vastuualueena talous ja rahoitus

Karo Nukarinen valittu Työllisyysrahaston toimitusjohtajaksi 1.1.2026 alkaen 27.6.2025 13:43:10 EEST | Tiedote

Työllisyysrahaston hallitus on 27.6.2025 kokouksessaan valinnut kauppatieteen maisteri Karo Nukarisen (synt. 1976) Työllisyysrahaston uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut vuodesta 2023 Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2026 ja perehtyy vuoden 2025 lopulla eläköityvän toimitusjohtaja Janne Metsämäen rinnalla työhön syksyn ajan. Valinnassa painotettiin riittävän pitkää kokemusta strategisesta ja tavoitteellisesta johtamisesta ja esihenkilötyöstä sekä hyviä viestintä ja yhteistyötaitoja. Haussa luettiin eduksi muun muassa sijoitustoiminnan ja taloudellisen toiminnan tuntemus, perehtyneisyys ICT- ja tietoturvahankkeisiin, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja työmarkkinatoiminnan tuntemus sekä hyvät sidosryhmäsuhteet eri yhteistyötahoihin. ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme rahastoon uudeksi toimitusjohtajaksi taitavan ja osaavan johtajan. Karo Nukarisen kokemus ja tuloksekas työ rahaston talous- ja rahoitusjohtajana antaa hyvän pohjan