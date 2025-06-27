Teppo Verronen nimitetty Työllisyysrahaston johtajaksi, vastuualueena talous ja rahoitus
Työllisyysrahaston hallitus on nimittänyt kauppatieteiden maisteri Teppo Verrosen (56) Työllisyysrahaston johtajaksi, vastuualueena talous ja rahoitus.
Teppo Verronen siirtyy Työllisyysrahastoon Keravan kaupungin talousjohtajan tehtävästä. Hän aloittaa työnsä Työllisyysrahastossa 26.1.2026.
- Työllisyysrahastolle on erittäin tärkeää, että yhteiskunnalliset talous- ja rahoitustehtävämme ovat hyvin hoidetut. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan mm. lomautusmenot ja suuri osa suomalaisesta työttömyysturvasta. Olen tyytyväinen, että saamme kokeneen johtajan mukaan johtoryhmätyöskentelyymme. Toivotamme Tepon lämpimästi tervetulleeksi, sanoo Karo Nukarinen, tehtävän nykyinen hoitaja ja 1.1.2026 alkaen Työllisyysrahaston toimitusjohtaja.
Yhteyshenkilöt
Karo NukarinenJohtaja, talous ja rahoitusPuh:+358 50 564 0920karo.nukarinen@tyollisyysrahasto.fi
Tietoja julkaisijasta
Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla mm. rahoitetaan valtaosa työttömyysturvasta, työttömyysajalta kertyvä työeläke, palkkaturva sekä yli 55-vuotiaiden muutosturva. Aikuiskoulutustukea rahasto myöntää vuoden 2025 loppuun saakka.
