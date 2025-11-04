Taitaja2026-semifinaali innosti 1800 ammatillista opiskelijaa – määrä on 2000-luvun suurimpia
Tammikuussa 2026 eri puolella Suomea ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävissä semifinaaleissa ratkaistaan, ketkä ammattiin opiskelevat nuoret selvittävät tiensä alansa suomenmestaruusfinaaliin toukokuussa. Taitaja2026-finaali järjestetään Keski-Uudellamaalla Tuusulassa.
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtumaan Taitaja2026-semifinaaleihin ilmoittautui kaikkiaan 1801 ammatillisen tutkinnon suorittavaa opiskelijaa 48 eri lajiin. Ilmoittautuneiden määrä on 2000-luvun kuudenneksi korkein.
Ammattilajeista nuoria eniten kiinnostivat lähihoitaja, asiakaspalvelu ja myynti sekä kuljetuslogistiikka. Taitaja-kilpailua on järjestetty vuodesta 1988 alkaen.
Taitaja-finalistit ovat alansa ammatillisia huippuosaajia
Taitaja on ammatillista perustutkintoa suorittaville nuorille väylä ammatilliseen huippuosaamiseen.
”1800 Taitaja2026-semifinaaleihin ilmoittautunutta ammatillista opiskelijaa on viesti siitä, että ammattitaidon SM-kilpailua arvostetaan ja siihen halutaan satsata”, toteaa Taitaja2026-tapahtuman kilpailupäällikkö Janne Jousiaho.
Taitaja mahdollistaa työllistymisen suoraan finaalikilpailusta. Lisäksi ammattikorkeakoulut tarjoavat ns. Taitaja-väylän kautta finalisteille jatko-opiskelupaikan parhaimmillaan ilman pääsykokeita.
”Taitaja-semifinalisteja ilmoittautui runsaasti, jopa yli odotusten”, toteaa Skills Finlandin Taitaja-päällikkö Sari Mäenpää.
Taitaja2026-semifinaalit järjestetään valtakunnallisesti ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen tammikuun 2026 viimeisellä viikolla. Taitaja2026-finaalitapahtuma järjestetään Tuusulassa Keski-Uudellamaalla 18.–21.5.2026. Tapahtuma on kaikille kiinnostuneille avoin ja ilmainen.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa
- Taitaja on Suomen suurin ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma
- Tapahtuma-aika 18.–21.5.2026
- Noin 500 kilpailijaa, kymmeniä tuhansia kävijöitä
- Ammattitaitolajeja yhteensä 48
- Teema vuonna 2026: Tulevaisuuden osaaja
- Järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Skills Finland
Janne Jousiaho
Kilpailupäällikkö, Taitaja2026
janne.jousiaho@keuda.fi, puh. 0500-887377
Sari Mäenpää
Taitaja-päällikkö, Skills Finland
sari.maenpaa@skillsfinland.fi, puh. 046-8752763
Skills Finland ry kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Vuonna 1993 perustetun voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Skills Finland johtaa Taitaja-tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistä. Taitajan järjestää vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, vuoden 2026 Taitajan vetovastuu on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä Keudalla. Semifinaalien järjestämiseen osallistuu viikolla 5/2026 kymmeniä koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen. Taitaja2026-finaali järjestetään 18.–21.5.2026 Tuusulan urheilukeskuksessa.
