Taitaja2026-semifinaali innosti 1800 ammatillista opiskelijaa – määrä on 2000-luvun suurimpia

Skills Finland ry kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.

Vuonna 1993 perustetun voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.

Skills Finland johtaa Taitaja-tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistä. Taitajan järjestää vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, vuoden 2026 Taitajan vetovastuu on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä Keudalla. Semifinaalien järjestämiseen osallistuu viikolla 5/2026 kymmeniä koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen. Taitaja2026-finaali järjestetään 18.–21.5.2026 Tuusulan urheilukeskuksessa.