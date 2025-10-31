Sitra tukee 50 miljoonalla julkisen sektorin tuottavuuden parantamista ja suuntaa sijoituksiaan kotimaisten yritysten kasvuun

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto suuntaa toimintaansa entistä voimakkaammin kotimaisen kasvun ja Suomen tulevaisuuden menestyksen tukemiseen. Muutos sisältyy Sitran hallituksen päättämään talous- ja toimintasuunnitelmaan, jonka Sitran hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan 25.11.2025.

Sitra kymmenkertaistaa panostuksensa julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen ja käyttää siihen vuoden 2028 loppuun mennessä yhteensä 50 miljoonaa euroa.

”Suomen julkinen sektori tarvitsee uudistumista, eritoten nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Elämme teknologiamurroksen hetkeä, joka tarjoaa uudistumiselle erinomaisen mahdollisuuden. Tähän on tärkeää tarttua, koska vanhoja toimintatapoja jatkamalla näköpiirissä ovat heikkenevät palvelut ja julkisen sektorin henkilöstön uupuminen”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen sanoo.



Käytännössä Sitra tarjoaa julkisille organisaatioille esimerkiksi rahoitusta, johdon valmennusta, ennakointitietoa sekä asiantuntijatukea. Työn ytimessä ovat toimintamallit, joilla tekoälyä hyödyntävät uudistukset pystytään suunnittelemaan ja panemaan toimeen niin, että ne johtavat merkittäviin ja todennettaviin tuottavuushyötyihin. Työ tehdään yhdessä julkisen sektorin kumppaneiden kanssa.

Keskeisessä roolissa on myös rahoitus. Loppuvuodesta Sitra avaa esimerkiksi pitkäaikaisen rahoitushaun, jolla etsitään tuottavuusvaikutuksiltaan suuria läpimurtouudistuksia. Lisäksi Sitra toteuttaa toistuvan haun, jonka avulla rahoitetaan jo toimivien tuottavuusratkaisujen laajamittaista levittämistä. Tämän haun ensimmäinen kierros avattiin marraskuussa. Ensi vuodelle Sitra on varannut yhteensä 10 miljoonaa euroa rahoitusta julkisen sektorin tuottavuusloikkaan.

Erityispanostuksen tavoitteena on, että Suomen julkinen sektori hyödyntäisi teknologisia ratkaisuja vuoteen 2030 mennessä parhaiten maailmassa. Tavoitteena on myös, että Suomessa tekoälyratkaisuja kehittävät kasvuyritykset saisivat kotimaisia referenssejä myös vauhdittamaan vientiä muihin maihin.

”Esimerkiksi nopeammat lupaprosessit ja datan hyödyntäminen tukevat myös yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Ratkaisuja kehittäville yhtiöille voi avautua uusia kasvumahdollisuuksia ja sitä myöten työpaikkoja. Julkisella sektorilla taas asiantuntijoiden aikaa voidaan vapauttaa vaativampiin tehtäviin”, julkisen sektorin uudistustyöstä Sitrassa vastaava ohjelmajohtaja Jonna Heliskoski sanoo.

Sitran panostuksella julkisen sektorin tuottavuuden kehittämiseen tavoitellaan 500 miljoonan euron suoria tuottavuushyötyjä vuoteen 2030 mennessä ja jopa viiden miljardin välillisiä hyötyjä 2035 mennessä.

Päätös panostuksen kymmenkertaistamisesta pohjautuu työhön, jonka Sitra aloitti jo syksyllä 2024. Tuolloin Sitra ryhtyi tunnustelemaan datan ja tekoälyn laajempaa hyödyntämistä julkisella sektorilla. Valmistelussa kuultiin laajasti julkisen sektorin organisaatioita ja niiden johtoa. Ensimmäiset Sitran rahoittamat kokeilut käynnistyivät kesällä 2025. Julkisen sektorin ylimmälle johdolle suunnattu muutosohjelma alkoi kesäkuussa 2025.

Pääomasijoitusrahastojen kautta 150 miljoonaa kotimaisten yritysten kasvuun

Sitra käyttää jatkossa myös sijoituksiaan kohdennetummin kotimaisen kasvun ja Suomen tulevaisuuden menestyksen tukemiseen.

Sitra kasvattaa merkittävästi panostuksiaan kotimaan pääomasijoitusmarkkinoille ja suuntaa sijoituksiaan rahastojen kautta erityisesti kotimaisiin kasvuyrityksiin. Ensi vaiheessa Sitra sijoittaa vuosina 2026–2030 suomalaisten yritysten kasvun tukemiseen noin 150 miljoonaa euroa.

Sijoitusstrategian muutoksen tavoitteena on vahvistaa suomalaista pääomasijoituskenttää, jotta yritykset voisivat kasvaa ja kehittyä suomalaisomistuksessa.

”Yritykset ovat avainasemassa talouskasvun luojina. Sitra on nyt osaltaan mahdollistamassa aiempaa suurempien pääomasijoitusrahastojen syntymisen Suomeen”, sijoitusstrategian muutoksesta päättäneen Sitran hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila painottaa.

Sitra tekee nykyään kaikki sijoituksensa rahastojen kautta. Tätä nykyä Sitran sijoituksista noin 30 prosenttia kohdistuu Suomeen. Pääomasijoitusten osuus Sitran koko sijoitussalkusta on noin 20 prosenttia.

Jotta uusiin kohteisiin löytyy rahaa, Sitra tavoittelee ensi vuonna kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä toiminnassaan. Myös kotimaassa toimivan henkilöstön määrää suunnitellaan supistettavan edelleen.

Sitran hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä

Sitran hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan myös tulevaisuustalon hallituksen uuden kokoonpanon. Uudet jäsenet seuraavat kautensa päättäviä Jorma Ollilaa, presidentti Tarja Halosta sekä valtiovarainministeriöstä Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi aiemmin syksyllä siirtynyttä Susanna Huovista.

Jorma Ollilan seuraajaksi Sitran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pitkän uran teknologiayhtiöissä tehnyt Pekka Ala-Pietilä. Hän on myös Sanoma Oy:n hallituksen ja saksalaisen ohjelmistojätin SAP SE:n hallintoneuvoston puheenjohtaja. Ala-Pietilä toimi EU-komission tekoälyyn keskittyneen korkean tason asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Sitran hallituksen jäsenenä aloittaa hallintotieteiden tohtori Ilona Lundström. Hän tuo Sitran hallitukseen vahvaa TKI-osaamista. Ilona Lundströmillä on kahden vuosikymmenen kokemus työstä valtion tutkimus- ja innovaatiopolitiikan parissa.

Uusi jäsen Sitran hallituksessa on myös valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä, OTK Juha Majanen. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriössä vuodesta 2002, mm. hallinto- ja kehitysjohtajana sekä apulaisbudjettipäällikkönä.

“Vahva innovaatiopolitiikan, talouden ja yhteiskunnan tuntemus Sitran hallituksessa saa jatkoa. Uusi kokoonpano luo erinomaiset edellytykset jatkaa Sitran uudistettua suuntaa, jonka tavoitteena ovat Suomen rohkea uudistuminen, hyvinvointi ja talouden kestävä kasvu”, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) korostaa.

Sitra on eduskunnan vastattavana oleva itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto. Eduskunta perusti Sitran vuonna 1967 rakentamaan tulevaisuuden menestyvää Suomea. Sitra ei käytä verorahaa valtion budjetista. Se hakee rahat toimintaansa pääosin sijoitusmarkkinoilta.

Mediatilaisuus ke 26.11. klo 13.00

Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen, sijoitusjohtaja Sami Tuhkanen ja projektijohtaja Jonna Heliskoski avaavat Sitran suunnitelmia julkisen sektorin tuottavuuden ratkaisujen lisäämiseksi sekä sijoitusstrategiansa muutosta tarkemmin mediatilaisuudessa keskiviikkona 26.11. klo 13.00 Sitran toimitiloissa (Itämerenkatu 11–13, Ruoholahti, Helsinki).



Osallistumiseen paikan päälle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Ovella on esitettävä pressikortti tai muu todistus työskentelystä ammattimaisena journalistina.



Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Median edustajat saavat Teams-linkin tilaisuuteen ilmoittautumalla Sitran viestintään: sitra@sitra.fi.