Luottamus on hoidon perusta, sitä ei saa murentaa – järjestöt varoittavat lakiesityksen seurauksista

Lääkäriliitto, Talentia ja Tehy sekä Lääkärin sosiaalinen vastuu ry ja kuusi muuta järjestöä vastustavat hallituksen suunnittelemaa lakimuutosta, joka lisäisi poliisin oikeuksia saada tietoja sosiaali- ja terveydenhuollosta – myös potilastietoja sekä tietoja palveluiden käytöstä ja henkilöiden läsnäolosta. Järjestöjen mukaan esitys uhkaa potilaiden ja asiakkaiden yksityisyyttä ja murentaa luottamusta, joka on terveydenhuollon, hoidon toteutumisen ja sen onnistumisen peruspilari. Potilas- ja asiakastiedot kuuluvat myös arkaluontoisiin tietoihin, joiden suojaamisella on erityinen merkitys kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa rikostorjuntaa ja lisätä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Järjestöt korostavat, että turvallisuuden lisääminen on tärkeä tavoite, mutta se ei saa tapahtua ihmisoikeuksien, potilasturvallisuuden ja hoitosuhteen luottamuksellisuuden kustannuksella.

”Kysymys on perustavanlaatuisten, arkaluonteiseksi katsottavien tietojen luovuttamisesta. Palvelujen piiriin hakeutumisella on merkitystä sekä yksilölle itselleen, mutta myös yleisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn ja viime kädessä koko väestön terveyteen. Tämän tyyppisessä lainsäädäntöhankkeessa on tärkeää tehdä intressipunnintaa erityisesti yksityisyyden suojan ja muiden perusoikeuksien kesken,” toteaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila.

Luottamus on kansanterveydellinen kysymys

Järjestöt muistuttavat, että luottamuksellinen hoito- ja asiakassuhde on keskeinen edellytys sille, että ihmiset hakeutuvat hoitoon ajoissa ja kertovat tilanteestaan rehellisesti. Jos potilaat pelkäävät, että heidän tietojaan voidaan luovuttaa poliisille hallinnollisin perustein, hoitoon hakeutuminen voi viivästyä tai estyä kokonaan.

”Ehdotettu asiakastietojen käsittelyn laajennus voisi johtaa tilanteeseen, jossa asiakkaat pidättäytyvät kertomasta olennaisia tietoja esimerkiksi väkivallan uhasta, päihteiden käytöstä, perhesuhteistaan tai muista haavoittuvuutta lisäävistä tekijöistä. Tämä heikentäisi sosiaalihuollon kykyä tarjota oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua, mikä voi pahimmillaan vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja turvallisuuden,” toteaa Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa, että hallituksen lakiesitys pakottaisi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat ja käytännössä kaikki hoitoalan ammattilaiset toimimaan jo koulutusvaiheessa opiskeltua ja omaksuttua ammattietiikkaansa vastaan.

”Hoitoalan ammattilaisten tehtävänä on hoitaa potilaita, mutta myös pitää salassa potilaan luottamukselliset tiedot. Sote-alan ammattilaisia ei saa missään tilanteessa pakottaa luovuttamaan hoitamiensa potilaiden henkilötietoja poliisille. Tämä lakiesitys on terveydenhoidon ammattilaisten näkökulmasta epäonnistunut ja epäeettinen. Lakiesityksenä tämä on potilaiden ja viime kädessä kaikkien ihmisten perusoikeuksien vastainen, eikä tätä pidä missään nimessä viedä läpi,” Rytkönen sanoo.

Rytkönen huomauttaa, että Ruotsissa vastaavanlainen lakiesitys torpattiin.

Lakiesityksen mukainen aiempaa laajempi tiedonvaihto viranomaisten välillä koskettaa koko väestöä, ei vain rikoksesta epäiltyjä. Se voisi johtaa epäluottamuksen kasvuun sosiaali- ja terveyspalveluja kohtaan, jonka on jo tutkitusti todettu heikentyneen.

Tasapaino on mahdollista – viranomaisyhteistyötä voidaan kehittää yksityisyyttä kunnioittaen

Järjestöt eivät vastusta rikostorjunnan kehittämistä tai viranomaisyhteistyön tehostamista. Ne kuitenkin painottavat, että sääntelyn tulee olla tarkkarajaista, oikeasuhtaista ja perusoikeuksia kunnioittavaa. Poliisin tiedonsaanti ei saa ylittää yksityiselämän suojaa – tasapaino turvallisuuden ja oikeuksien välillä on säilytettävä.

”Elämäntehtäväni on hoitaa ja auttaa ihmisiä. En voi alistua mihinkään sellaiseen perusoikeuksia heikentävään säädökseen, joka vaarantaisi mahdollisuuteni puolustaa ihmisten oikeutta terveyteen ja avunsaantiin heidän ollessaan hädänalaisia,” toteaa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n puheenjohtaja, lääkäri Hanna Rintala.

Viesti päättäjille ja kansalaisille

Järjestöt vetoavat päättäjiin ja ammattilaisiin oikeusvaltioperiaatteen ja perus- ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi: Luottamuksen heikentäminen terveydenhuollossa aiheuttaa haittaa, joka on pitkällä aikavälillä suurempi kuin suunniteltu hyöty.

Kansalaisia järjestöt muistuttavat perusasiasta: Terveydenhuollon ammattilaiset ovat sitoutuneita varjelemaan potilassuhteen luottamuksellisuutta. Siitä kannattaa pitää kiinni.

Järjestöt kutsuvat kaikki mukaan keskusteluun turvallisuudesta, joka ei sivuuta ihmisarvoa eikä yksityisyyden suojaa.

Myös seuraavat järjestöt vastustavat salassapitovelvollisuuden heikentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa:

Diakonissalaitos

Global Clinic Turku

Sininauhasäätiö

Turun Valkonauha ry

Turvapaikanhakijoiden tuki ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry







Lisätiedot ja haastattelut:

Lääkäriliitto

Politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila

p. 050 572 6277, jukka.mattila@laakariliitto.fi

Talentia

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen

p. 050 491 1401, jenny.suominen@talentia.fi

Tehy

Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, haastattelupyynnöt erityisavustaja Mila Huovisen kautta

p. 040 054 0005, mila.huovinen@tehy.fi

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Paperittomuustyön asiantuntija Aino Tuomi-Nikula

p. 044 744 0014, aino.tuomi-nikula@lsv.fi