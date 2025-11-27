Oppositio huolissaan valtion asuntopolitiikan romutuksesta – nyt tarvitaan uskottava suunnitelma tulevasta

– Orpon hallitus on tekemässä paitsi uhkarohkean, myös perustavanlaatuisen muutoksen valtion asuntotuotannon välineisiin – vieläpä aikana, jolloin kohtuuhintainen asuminen on nousee ydinkysymykseksi koko EU-alueella. Asuntorahaston lakkauttaminen vie pois yhden olennaisen välineen, jolla on turvattu asuntopolitiikan pitkäjänteisyys. Jo nyt asumisen kustannukset haukkaavat monilla leijonanosan tuloista. On siksikin kestämätöntä, että hallituksella ei ole mitään suunnitelmaa kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Sekä hallituksen esityksen perusteluissa että asiantuntijalausunnoissa on esitetty huoli siitä, mitä ihmettä tapahtuu jatkossa ja millaisia ovat vaikutukset, toteaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n Pinja Perholehto.

– On todennäköistä, että paine vähentää asuntotuotantoa tukevia määrärahoja kasvaa, millä on heikentävä vaikutus asuntotuotantoon. Tuen väheneminen siirtäisi asumisen tukien painopistettä asumisen tarjontatuista entistä enemmän sosiaaliturvaan eli etuisuuksiin ja palvelujärjestelmään. Kasvukeskusten ulkopuolella tuen määrän lasku vaikuttaisi tarpeellisten erityisryhmien kohteiden toteutumiseen. Asuntojen tarjonnan vähenemisellä voi olla vaikutuksia esimerkiksi työvoiman liikkuvuuteen ja siten alueiden elinvoimaan, kuvaa keskustan kansanedustaja Vesa Kallio.

– Hallitus ajaa järjestelmällisesti alas toimivaa asuntopolitiikkaa ja samalla syventää asunnottomuutta. Hallituksen toimet, kuten asumistuen leikkaukset, erityisryhmien investointitukien lakkautukset, lainatakausten vähennys ja nyt vielä asuntorahaston lakkautus johtavat väistämättä asunnottomuuden kasvuun, kohtuuhintaisen asumisen vähenemiseen ja huono-osaisuuden kasautumiseen sekä työvoiman liikkuvuuden vähenemiseen. Se ei ole millään tasolla kestävää tai inhimillistä politiikkaa, sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, vihreiden Jenni Pitko.

– Valtion asuntorahaston lakkauttaminen on lyhytnäköinen ja asiantuntijoiden tyrmäämä päätös, jolla pyritään vähentämään valtion tukemaa asuntotuotantoa. Valtion on säilytettävä roolinsa kohtuuhintaisen ja sosiaalisen asuntotuotannon edistäjänä ja VAR on säilytettävä itsenäisenä rahastona, jotta rakennusalan elvytystoimia voidaan toteuttaa joustavasti myös jatkossa, toteaa vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.