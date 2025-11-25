Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kolmesta uudesta johtajasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Samalta sivulta löytyvät myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta hyväksyi muun muassa seuraavat esitykset:



Esitys 6: Itäkeskuksen uimahallin perusparannuksen tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Itäkeskuksen uimahallin perusparannuksen tarveselvityksen. Lautakunta lisäsi päätösesitykseen: Helsingin vuoden 2026 budjettiin on kirjattu, että selvitetään miten kaupungin uimahalliverkkoa on syytä kehittää 2030-luvulla. Lautakunta kiirehtii tätä selvitystä ja samalla muistuttaa, että lautakunta on arvioinut huomioiden kasvavan asukasmäärän uuden uimahallin sijainniksi Kaakkois-Helsinkiä.





Itäkeskuksen uimahalli on Helsingin toiseksi suurin uimahalli ja tärkeä liikuntapaikka laajalle alueelle, jossa asuu noin 130 000 helsinkiläistä. Uimahalli on 32 vuotta vanha ja sen rakenteet, talotekniikka ja vedenkäsittelyjärjestelmät ovat tulleet käyttöikänsä päähän.



Perusparannuksessa uudistetaan altaita ja asiakastiloja. Perusparannus tuo merkittäviä parannuksia asiakkaiden käyttökokemukseen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Uudistuksissa:

- pääallasta pidennetään ja sen esteettömyyttä parannetaan

- opetusaltaaseen tulee nostopohja ja lasten altaalle rakennetaan uusi kahluuallas

- poreallasta laajennetaan ja alueen intimiteettisuojaa lisätään

- valvontaa tehostetaan uuden valvomon ja kamerajärjestelmien avulla

- sisääntuloaula, puku- ja pesutilat uudistetaan monipuolisemmiksi ja esteettömiksi, mm. uusi unisex/perhetilan kokonaisuus

-kuntosaliin ja henkilökunnan tiloihin tehdään toimivuutta ja viihtyisyyttä parantavia muutoksia.

Tavoitteena monipuolisemmat ja saavutettavammat palvelut - uudistusten myötä uimahalli vastaa paremmin alueen kasvavan väestön tarpeisiin sekä moninaisuuteen. Parannetut tilat tukevat liikunnan iloa, turvallisuutta ja matalan kynnyksen palveluja kaikenikäisille.

Aikataulu

- Perusparannustyöt ajoittuvat vuosille 2026–2030.

- Uudistetut, kalustetut tilat otetaan käyttöön alkusyksystä 2030.

Perusparannuksen jälkeen uimahallissa arvioidaan olevan yli 400 000 käyntikertaa vuodessa, mikä vahvistaa sen asemaa keskeisenä liikuntakeskuksena Itä-Helsingissä.



Esitys 8: Mellunmäen nuorisotalon tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Laakavuoren korttelitaloon sijoittuvien korvaavien nuorisotilojen tarveselvityksen ja päätti luopua Vesalan nuorisotalon tiloista Laakavuoren korttelitalon valmistuessa. Laakavuoren korttelitalossa kaupungin palvelut kootaan saman katon alle. Laakavuoren korttelitaloon toteutetaan nuorisotilojen lisäksi yhtenäisen peruskoulun ja päiväkodin tilat sekä tiloja työväenopistolle. Uusi korttelitalo mahdollistaa eri-ikäisten ja erilaisten yhteisöjen kohtaamisen yhteisissä tiloissa ja siten yhteisöjen välisen luottamuksen tukemisen. Luottamus palveluihin parantaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua toimintaan.



Esitykset 11-12: Helsingin kaupunginkirjaston kahden johtajan viran täyttäminen

Helsingin kaupunginkirjastoon on valittu kaksi uutta johtajaa kirjaston ylimmässä johdossa vapautuviin virkoihin. Aluekirjastopalvelujen johtajaksi on nimitetty Lotta Muurinen ja keskustakirjastopalvelujen johtajaksi Salla Tammi.

Lotta Muurinen toimii Töölön kirjaston johtajana. Hän on tällä hetkellä työvapaalla tehtävästään ja työskentelee Itäkeskuksen kirjaston johtajana. Uudessa virassaan aluekirjastopalvelujen johtajana hän aloittaa 1.1.2026. Koulutukseltaan Muurinen on filosofian maisteri.

Salla Tammi toimii tällä hetkellä kirjastopalvelujohtajana Lahden kaupunginkirjastossa. Keskustakirjastopalvelujen johtajan virassa hän aloittaa 1.2.2026. Koulutukseltaan Tammi on filosofian tohtori.



Esitys 13: Yhteisten palvelujen johtajan virkaan ottaminen

Lautakunta päätti kokouksessaan valita Reetta Sariolan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten palvelujen johtajaksi. Koulutukseltaan Sariola on filosofian maisteri.



Yhteisten palvelujen johtaja vastaa muun muassa toimialan toiminnan strategisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja vaikuttavuudesta sekä tekee tiivistä yhteistyötä toimialajohtajan ja muiden johdon jäsenten kanssa.



Tehtävään kuuluu varmistaa, että tukipalvelut, kuten hallinto, talous, henkilöstö, viestintä, kehittäminen sekä tieto- ja digitalisaatiopalvelut, tukevat parhaalla mahdollisella tavalla toimialan perustehtävää: lisätä helsinkiläisten hyvinvointia, sivistystä, osallisuutta ja kaupungin elinvoimaa. Yhteisiin palveluihin kuuluu myös uusi kokonaisuus: hyvinvoinnin edistämisen palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinointi sekä koko kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja organisointi.

Toimialan yhteisissä palveluissa työskentelee noin 200 henkilöä, ja vuoden 2025 talousarviossa niiden toimintamenot ovat noin 33 miljoonaa euroa. Sariola toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtoryhmän jäsenenä.