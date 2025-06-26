Hyönteiset jalokivikoruissa
Kultaseppä Kulmalan XX -hyönteiskorukokoelma lanseerataan juhlavuonna 2025, Kultaseppä Kulmalan myymälän täyttäessä 20 vuotta.
Hyönteiset ovat perinteisesti inspiroineet etenkin Art Nouveau -aikaisia korusuunnittelijoita, jolloin hyönteisten herkät piirteet, kiiltävät kuoret ja voimakkaat värit innostivat kultaseppiä näyttämään taitojaan sirojen rakenteiden ja harkittujen yksityiskohtien muotoilijoina. Hyönteisteema herää henkiin aika ajoin perinteisten koruvalmistajien katalogeissa – myös Kultaseppä Kulmalan.
Lanseeraustilaisuus Kapteeninkadun myymälässä keskiviikkona 3.12. klo 15-19.
Kiiltävät pinnat ja kauniisti valoa siivilöivät yksityiskohdat
Jalokivet ovat kuin luotuja toistamaan hyönteismaailman sävyjä. Jalokivien kova kiilto ja viimeistellyt hionnat tuovat esiin hyönteisille tunnusomaisia pintoja ja värejä. Kulta ja platina korostavat kauniilla ja harkituilla elementeillään herkkiä ja linjakkaita muotoja, joita hyönteismaailmassa on loputtomasti. Kultasepän on helppo inspiroitua mikroskooppisen pienistä nivelistä, tuntosarvista, kennoista ja siipien ruodoista. Oma viehätyksensä on luoda iholle puettavaa kauneutta aiheesta, joka yleensä herättää inhoa.
Korujen nimet ovat fiktiivisiä, ja ne kuvaavat korun lähtökohtana ollutta hyönteistä. Koruissa olevat hyönteiset ovat kaikille tuttuja Suomessa esiintyviä surisijoita, joita Kulmalan sepät ovat kesän aikana tutkineet. Realistista toteutusta tärkeämpää on ollut saavuttaa hyönteisen olemus ja löytää niihin sopivat jalokivet. Korujen jalokivet on poimittu Pekka Kulmalan kokoelmasta, jota hän on kerryttänyt tarkalla silmällään 25 vuoden ajan.
Pääkallokiitäjä, metsälude ja kärpäset
Koruissa nähdään hyönteisiä pääkallokiitäjästä metsäluteisiin. Pekka Kulmalan suunnittelema Pääkallokiitäjä-koru koristaa siipiä keskiaikaisella rukouksella mustaa surmaa vastaan. Pääkallokiitäjän selkäpuolella oleva kamee on kaiverrettu Vesuviuksen laavakivestä. Naisen kasvoja kehystää rivi timantteja. Metsälude-korvakorut saivat ritarillisen ulkoasun, kun kilpenä toimii harmaa timantti. Pehmeyttä koruihin lisää ruusukullan lempeä sävy ja pitsimäisestä timanttireunuksesta. Kärpässormuksen kauniit cabochon-hiotut turmaliinit istutettiin kuhertelevien raatokärpästen vartaloiksi, heijastamaan kuviteltua kuun loistoa.
Hyönteisnäyttely koostuu seitsemästä korusta, joista jokainen on Kultaseppä Kulmalan muotoilijoiden ja kultaseppien suunnittelemia ja valmistamia. Korujen suunnittelua on ohjannut teeman lisäksi yhteistyön tärkeys, 3D-mallinnuksen mahdollisuudet ja mestarillinen kultasepäntyö, jota Kultaseppä Kulmalan kultasepät esimerkillisesti vaalivat.
Korut ja materiaalit:
Pääkallokiitäjä | Nocturnal Acherontia, 18K valkokulta, pinkki turmaliini, laavakivi, timantit
Ritarilude | Nox Eques, 18K ruusu- ja valkokulta, timantit
Kuukärpäset | Luna Musca, 18K valko- ja keltakulta, cabochon-hiotut turmaliinit, safiirit ja timantit
Aavekutoja | Aranea, 18K valkokulta ja timantit
Ampiainen | Vesper, 18K kulta, onyx, safiiri, timantit
Jalokirppu | Pulex Nobilis, platina, safiiri
Mesimehiläiset | Apis Ambrosia, 18K kulta, morganiitti
Lanseeraustilaisuus pidetään keskiviikkona 3.12. klo 15-19 osoitteessa: Kultaseppä Kulmala, Kapteeninkatu 24, Helsinki. Korut ovat esillä joulukuun ajan. Lämpimästi tervetuloa.
Kuvapyynnöt ja yhteydenotot: jaana@kultaseppakulmala.fi
Pekka KulmalaToimitusjohtaja, kultaseppämestariKultaseppä Kulmala Oy
Kultaseppämestari Pekka Kulmalan nimeä kantava liike ja verstas sijaitsevat Ullanlinnassa, Helsingissä. Klassisen kauniisti muotoillut ja laadukkaista materiaaleista valmistetut korut luodaan kestämään sukupolvelta toiselle.
Jaana JunkkaalaLuova operatiivinen johtaja, Kultaseppä KulmalaPuh:+358505385799jaana@kultaseppakulmala.fi
Kultaseppä Kulmala
”Jokainen työ on niin suuri kuin pieni jalokivikoru voi olla.” Kuvailee työtään Kultaseppä Kulmalan perustaja ja pääsuunnittelija Pekka Kulmala. Kultaseppä Kulmalan liike ja verstas avattiin vuonna 2005 Helsingin Ullanlinnaan. Kulmalan verstaalla on syntynyt toinen toistaan upeampia jalokivikoruja, joiden laatu ja klassiset elementit on suunniteltu kestämään sukupolvelta toiselle.
Uniikkeja jalokivikoruja
