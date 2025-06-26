Hyönteiset jalokivikoruissa

Kiiltävät pinnat ja kauniisti valoa siivilöivät yksityiskohdat

Jalokivet ovat kuin luotuja toistamaan hyönteismaailman sävyjä. Jalokivien kova kiilto ja viimeistellyt hionnat tuovat esiin hyönteisille tunnusomaisia pintoja ja värejä. Kulta ja platina korostavat kauniilla ja harkituilla elementeillään herkkiä ja linjakkaita muotoja, joita hyönteismaailmassa on loputtomasti. Kultasepän on helppo inspiroitua mikroskooppisen pienistä nivelistä, tuntosarvista, kennoista ja siipien ruodoista. Oma viehätyksensä on luoda iholle puettavaa kauneutta aiheesta, joka yleensä herättää inhoa.

Korujen nimet ovat fiktiivisiä, ja ne kuvaavat korun lähtökohtana ollutta hyönteistä. Koruissa olevat hyönteiset ovat kaikille tuttuja Suomessa esiintyviä surisijoita, joita Kulmalan sepät ovat kesän aikana tutkineet. Realistista toteutusta tärkeämpää on ollut saavuttaa hyönteisen olemus ja löytää niihin sopivat jalokivet. Korujen jalokivet on poimittu Pekka Kulmalan kokoelmasta, jota hän on kerryttänyt tarkalla silmällään 25 vuoden ajan.

Pääkallokiitäjä, metsälude ja kärpäset

Koruissa nähdään hyönteisiä pääkallokiitäjästä metsäluteisiin. Pekka Kulmalan suunnittelema Pääkallokiitäjä-koru koristaa siipiä keskiaikaisella rukouksella mustaa surmaa vastaan. Pääkallokiitäjän selkäpuolella oleva kamee on kaiverrettu Vesuviuksen laavakivestä. Naisen kasvoja kehystää rivi timantteja. Metsälude-korvakorut saivat ritarillisen ulkoasun, kun kilpenä toimii harmaa timantti. Pehmeyttä koruihin lisää ruusukullan lempeä sävy ja pitsimäisestä timanttireunuksesta. Kärpässormuksen kauniit cabochon-hiotut turmaliinit istutettiin kuhertelevien raatokärpästen vartaloiksi, heijastamaan kuviteltua kuun loistoa.

Hyönteisnäyttely koostuu seitsemästä korusta, joista jokainen on Kultaseppä Kulmalan muotoilijoiden ja kultaseppien suunnittelemia ja valmistamia. Korujen suunnittelua on ohjannut teeman lisäksi yhteistyön tärkeys, 3D-mallinnuksen mahdollisuudet ja mestarillinen kultasepäntyö, jota Kultaseppä Kulmalan kultasepät esimerkillisesti vaalivat.

Korut ja materiaalit:

Pääkallokiitäjä | Nocturnal Acherontia, 18K valkokulta, pinkki turmaliini, laavakivi, timantit

Ritarilude | Nox Eques, 18K ruusu- ja valkokulta, timantit

Kuukärpäset | Luna Musca, 18K valko- ja keltakulta, cabochon-hiotut turmaliinit, safiirit ja timantit

Aavekutoja | Aranea, 18K valkokulta ja timantit

Ampiainen | Vesper, 18K kulta, onyx, safiiri, timantit

Jalokirppu | Pulex Nobilis, platina, safiiri

Mesimehiläiset | Apis Ambrosia, 18K kulta, morganiitti

Lanseeraustilaisuus pidetään keskiviikkona 3.12. klo 15-19 osoitteessa: Kultaseppä Kulmala, Kapteeninkatu 24, Helsinki. Korut ovat esillä joulukuun ajan. Lämpimästi tervetuloa.