Vihreiden Hyrkkö vaatii yhteisöveroalen perumista: ”Hallitus on virittänyt miljardiluokan ansan” – suorat sanat tarkkailuluokasta
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö arvioi, että Suomen päätyminen EU:n alijäämämenettelyyn kertoo Orpon hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta. Hyrkkö moittii hallitusta vastuun väistelystä ja vaatii yhteisöveroalennuksen perumista.
EU:n komissio ilmoitti tiistaina, että Suomi joutuu ns. tarkkailuluokalle eli EU:n alijäämämenettelyyn.
– EU:n tarkkailuluokan välttäminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä talouspoliittisista tavoitteista. Epäonnistuminen siinä kuvastaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista laajemminkin, summaa Hyrkkö.
Hallituksen ministerit ovat arvioineet aiemmin, että tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia. Hyrkkö pitää vastuun sälyttämistä tuleville hallituksille väistelynä.
– Hallituksen tulisi nyt katsoa peiliin eikä sysätä vastuuta menneiden tai tulevien hallitusten niskaan. Hallituksen tulee purkaa virittämänsä miljardiluokan ansa eli perua verotuloihin ammottavan aukon poraava yhteisöveroalennus. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet sen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Tarkkailuluokan on oltava hallitukselle herätyskello, vaatii Hyrkkö.
Hyrkön mukaan EU:n alijäämämenettelyä ei tule dramatisoida.
– Perussuomalaiset ja kokoomus ovat aiemmin lietsoneet paniikkia ja perustelleet jättileikkauksia pelottelemalla EU:n tarkkailuluokalla. Samaan aikaan on roiskittu veroalennuksia rikkaille ja saastuttamiselle. Olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta, että lääke ei saa olla pahempi kuin tauti. Tämän hallituksen lääkkeillä julkista taloutta ei tervehdytetä, linjaa Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
