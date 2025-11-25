Vihreiden Hyrkkö vaatii yhteisöveroalen perumista: ”Hallitus on virittänyt miljardiluokan ansan” – suorat sanat tarkkailuluokasta

EU:n komissio ilmoitti tiistaina, että Suomi joutuu ns. tarkkailuluokalle eli EU:n alijäämämenettelyyn.

– EU:n tarkkailuluokan välttäminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä talouspoliittisista tavoitteista. Epäonnistuminen siinä kuvastaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista laajemminkin, summaa Hyrkkö.

Hallituksen ministerit ovat arvioineet aiemmin, että tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia. Hyrkkö pitää vastuun sälyttämistä tuleville hallituksille väistelynä.

– Hallituksen tulisi nyt katsoa peiliin eikä sysätä vastuuta menneiden tai tulevien hallitusten niskaan. Hallituksen tulee purkaa virittämänsä miljardiluokan ansa eli perua verotuloihin ammottavan aukon poraava yhteisöveroalennus. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet sen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Tarkkailuluokan on oltava hallitukselle herätyskello, vaatii Hyrkkö.

Hyrkön mukaan EU:n alijäämämenettelyä ei tule dramatisoida.

– Perussuomalaiset ja kokoomus ovat aiemmin lietsoneet paniikkia ja perustelleet jättileikkauksia pelottelemalla EU:n tarkkailuluokalla. Samaan aikaan on roiskittu veroalennuksia rikkaille ja saastuttamiselle. Olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta, että lääke ei saa olla pahempi kuin tauti. Tämän hallituksen lääkkeillä julkista taloutta ei tervehdytetä, linjaa Hyrkkö.