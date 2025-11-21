Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.11. kokouksen päätöstiedote

Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt 11.11.2025 09:08:29 EET | Tiedote

Vammaispalveluissa, perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Kieliagentit kannustavat puhumaan asiakkaiden kanssa ruotsia. Kontulan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille aloitti. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.