Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.11. kokouksen päätöstiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 25. marraskuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.11. kokouksen ennakkotiedote21.11.2025 14:00:39 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 25. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelmaa ja alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lisäksi lautakunta käsittelee iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin arvon nostamista.
Helsinki etsii uusia perhehoitajia19.11.2025 09:21:05 EET | Tiedote
Haemme uusia sijaisvanhempia, vastaanottoperheitä, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 18.11. kokouksen päätöstiedote18.11.2025 18:17:23 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti ylimääräisen kokouksen tiistaina 18. marraskuuta. Lautakunta päätti tässä kokouksessa omalta osaltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 18.11. kokouksen ennakkotiedote14.11.2025 13:23:29 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää kokouksen tiistaina 18. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta päättää tässä kokouksessa omalta osaltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt11.11.2025 09:08:29 EET | Tiedote
Vammaispalveluissa, perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Kieliagentit kannustavat puhumaan asiakkaiden kanssa ruotsia. Kontulan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille aloitti. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme