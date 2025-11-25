Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 25.11.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 25.11.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
