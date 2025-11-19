Olympiahuuma valtaa Ylen kanavat helmikuussa

Talven odotetuimmat viikot vietetään Ylen kanavilla, kun Milanon ja Cortinan talviolympialaiset käynnistyvät helmikuussa. Yle välittää kisatapahtumia aamusta yli puolenyön Yle Areenassa, Yle TV2:ssa ja Yle TV1:ssä sekä Yle Radio Suomessa. Myös Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa pääsee läpi päivän kisatunnelmaan.

Milanossa kisattavan jääkiekon ja taitoluistelun lisäksi suomalaisittain suurta mielenkiintoa suuntautuu Val di Fiemmeen, jossa kisataan pohjoismaiset hiihtolajit. Pohjois-Italiaan sijoittuvat myös ampumahiihdon, freestylen ja lumilautailun kisapaikat, joiden tunnelmia seurataan koko kisojen ajan.

Ensimmäiset lajit käynnistyvät jo pari päivää ennen virallista starttia, mutta avajaisia vietetään 6. helmikuuta Milanossa San Siron stadionilla, jonne urheilijat ja yleisö kokoontuvat käynnistämään kisataipaleen. Sekä kisojen avajaiset että päättäjäiset nähdään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla Nina Vanhatalon ja Johannes Oikarisen selostamina.

Kisojen ensimmäisenä päivänä vuorossa on jo ensimmäinen hiihtomatka eli naisten yhdistelmäkisa. Sprinttipäivä on tiistaina 10. helmikuuta, ja päätösviikonlopussa puolestaan kisataan naisten ja miesten 50 kilometrin kisat. Jääkiekko huipentuu naisten loppuotteluun kisojen viimeisenä torstaina 19. helmikuuta ja miesten osalta sunnuntaina 22. helmikuuta.

Ylen tiimi mukana koko kisojen ajan



Pasilan Olympiastudiossa kisajännitys on korkealla, kun toimittajat Petra Manner, Antti Sahlström ja Hinni Hirvonen vievät katsojat olympialaisten tunnelmien, tapahtumien ja taustojen äärelle yhdessä lajien huippuasiantuntijoiden ja muiden kiinnostavien vieraiden kanssa.

Studiolähetysten ja kilpailujen lomasta Italian eri kisapaikoilta katsojia luotsaa olympiatunnelmiin hiihdossa toimittaja Laura Arffman ja ampumahiihdossa Inka Henelius. Maastohiihdon asiantuntijoina toimivat Kalle Lassila ja Ville Nousiainen ja selostajana Kimmo Porttila.

“Nämä ovat kymmenennet olympialaiset, joissa olen paikan päällä. Olympialaiset ovat edelleen urheilijoille uran isoin juttu, mikä tuo kisapaikoille käsin kosketeltavaa latausta. Meillä on vahva läsnäolo erityisesti siellä, missä suomalaisiin kohdistuu menestysodostuksia. Tällä kertaa maastohiihdossa hiihdetään 50 kilometrin matka perinteisellä tavalla, joka on suomalaisille ollut yleensä vahvempi kuin vapaa. Yksi jännityksen aihe Val di Fiemmessä on suomalaismenestyksen lisäksi sää, sillä lämpötilat voivat nousta päivällä korkealle”, kertoo Porttila.

Mäkihypyssä ja yhdistetyssä selostajana on Simo Leinonen ja ampumahiihdossa Johannes Oikarinen. Urheilustudiosta tutut Janne Ahonen ja Kaisa Mäkäräinen ovat katsojien mukana myös olympialähetyksissä. Alppihiihdossa selostajana kuullaan Nina Vanhataloa, joka saa aisaparikseen Tanja Poutiaisen naisten tekniikkalajeissa. Freestylen selostajana on Sami Saarenpää.

Myös taitoluistelun ystäville riittää jännitettävää lähes läpi kisojen sekä joukkue- että yksilökisoissa, joita selostavat Ylen lähetyksistä tutut Sara Honkavaara ja Mika Saarelainen. Talvikisojen suosikkilaji curlingia puolestaan selostaa Matti Härkönen.

Myös lumilautailu, kelkkailu, pikaluistelu, short track -luistelu sekä olympialaisten uutuuslaji vuorihiihto ovat mukana Ylen lajikirjossa ja katsottavissa suorana Yle Areenassa.

Yle Radio Suomen Olympiaradiossa seurataan tiiviisti kisapäivän tapahtumia ja erityisesti suomalaisittain mielenkiintoisimpia lajeja, kuten jääkiekkoa ja hiihtolajeja. Olympiaradio kuullaan jokaisena kisapäivänä klo 13.02–17.00 ja klo 20.03–00.40 välillä. Lisäksi Suomen joukkueiden jääkiekko-ottelut kuullaan suorana myös muina aikoina.

Juontajina Olympiaradiossa ovat Hanna Juopperi, Markus Turunen, Aki Laine ja Juha-Pekka Taskinen. Radiossa hiihdon selostajana on Henri Pitkänen, mäkihypyssä ja yhdistetyssä äänessä on Marko Miettinen, ampumahiihdossa Jari Haapala, alppilajeissa Pauli Jokinen sekä lumilauta- ja freestylelajeissa Lauri Valonen. Jääkiekossa Leijona-ottelut selostaa Velja Engström ja Naisleijonien kamppailut Anssi Ritari.

Hetki hetkeltä -seurantaa ja yhteisiä hetkiä

Ylen digipalveluissa eletään olympiakisojen joka hetki tiukasti mukana. Yle Areenassa pääsee seuraamaan suorana kisatapahtumia kaikissa lajeissa.

Olympiakisoja seurataan Ylen hetki hetkeltä -artikkelissa, jonka lisäksi Yle.fi-verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa julkaistaan taustoittavia artikkeleita suoraan kisapaikoilta Italiasta. Lisäksi Ylen digipalveluihin tulee katsottaviksi kisojen kiinnostavimmat huippuhetket.

Talviolympialaisten aikana Yle-sovelluksessa pelataan Hiihtotietäjää ja Lätkätietäjää, joissa pääsee veikkaamaan suosikkilajien tuloksia. Omat kaverit voi haastaa kimppapeleissä ja parhaille tietäjille on luvassa palkintoja.

Muun muassa Suomen jääkiekko-ottelujen ja maastohiihdon kisojen aikana Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Yle.fi:ssä on auki chat, jossa voi keskustella muiden katsojien kanssa.

Tunnelmia olympiakisoista välitetään myös Yle Urheilun somekanaviin Instagramissa ja TikTokissa.

Talviolympialaiset Milano Cortina 2026 Ylen kanavilla 6.–22. helmikuuta.