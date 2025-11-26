Työläisperheen tytär teki huikean uran unelmien toteuttajana

Heli Mauritiuksella

Päijänteen rannalla on rauhallista, mutta Helin elämässä käänteitä on riittänyt. Hän teki pitkän ja menestyksekkään uran matkailualalla – ihmisten unelmien toteuttajana ja työntekijöiden innostajana.

Työläisperheessä varttunut Heli muistaa jo lapsena selailleensa karttakirjoja kaukomatkoista haaveillen. Vielä silloin tuo pieni tyttö ei tiennyt, että hänen nimeään kantavasta yrityksestä tulisi tunnettu ja arvostettu matkailualan brändi.

Yrittäjyyteen Heli sai ensimmäisen kipinän tyytyväisen matkaseurueen jäsenen ehdotuksesta.

”Olin Osuuspankin ryhmän matkanjohtajana Prahassa. Viimeisenä iltana menimme kellariravintolaan syömään. Skoolatessamme ryhmän vanhin totesi: Otetaan malja Helin Matkoille.”

Heli kuvaa ehdotuksen aluksi lähes säikäyttäneen hänet.

”Yrittäjyys tuntui työläisperheen tytöstä mahdottomalta ajatukselta. Pohdin ettei minulla ole sellaiseen rohkeutta.”

Seuraavan kimmokkeen yrittävyyteen Heli sai, kun tuttu liikennöitsijä kertoi ostaneensa uuden linja-auton ja kannusti Heliä järjestämään matkoja.

Vaikka yrittäjyys jännitti, Heli meni rohkeasti tapaamaan pankinjohtajaa kotikaupungissaan Jyväskylässä. Vuosi oli 1984.

”Jyväskylässä oli silloin yksitoista matkatoimistoa. Minun matkatoimistoni olisi kahdestoista. Pankinjohtaja totesi, että älä hölmöjä puhu.”

Vaikka vastaanotto oli tyly, pankki myönsi pienen lainan. Pian sen jälkeen Helin Matkat otti ensimmäiset askeleensa Jyväskylässä.

Yhden uran tärkeistä oivalluksista Heli koki matkamessuilla 90-luvun alkupuolella.

”Olin Häämessuilla esittelemässä toisen yritykseni, Hotelli Yöpuun, kaunista häähuonetta. Viereinen yrittäjä ihmetteli, miksi en esittele myös Helin Matkojen häämatkoja. Aloimme järjestää häämatkoja jo samana vuonna.”

Valovoimainen yrittäjä on aina uskonut henkilökohtaisen palvelun voimaan. Asiakas tulee tuntea, jotta hänelle voidaan suunnitella toiveet täyttävä matka. Tunteminen edellyttää asiakkaan kanssa keskustelua ja tutustumista.

Vaikka matkailuala on kokenut suuren murroksen, Heli uskoo, että edelleen on kysyntää luotettavalle ja asiantuntevalle henkilökohtaiselle kohtaamiselle. Juuri sellaiselle palvelulle, joka on ollut Helin Matkojen kantava periaate.

”Digitalisaatio on tuonut paljon hyvää, mutta henkilökohtaisuus ei saa kadota. Asiakkaan täytyy tietää, kuka häntä palvelee. Palvelija ei voi olla vain robotti.”

Matkaunelmia täyttävä Helin Matkat kasvoi, ja parhaimmillaan Helin molemmissa yrityksissä oli yhteensä 53 työntekijää. Yritystä vuosikymmenet johtaneen Helin kasvoilla on onnellinen hymy, kun hän pohtii henkilökunnan yhteen hiileen puhaltamista.

”Työntekijät olivat minun tiimini. Me kaikki halusimme tehdä töitä asiakkaiden palvelemiseksi yhdessä. En koskaan erottanut itseäni tiimistä, olin mukana työssä joka päivä”, Heli kertoo.

Yhteishengestä kertoo paljon se, että Heliä toimistosta etsinyt asiakas sai aina saman vastauksen: ”Me kaikki olemme Helejä”, hänelle todettiin.

Innostus on ollut johtajana Helille oli tärkeää. Työnhakijoilta hän kysyi, onko sinulla hinku tähän, innostaako tämä työ sinua? Heli uskoo johtajan innostuksen tarttuvan myös henkilökuntaan.

Innostuksen lisäksi Heli on vaalinut luottamusta ja toisista välittämistä.

”Jokainen työntekijä on yritykselle tärkeä.”

Luottamuksen ja välittämisen ilmapiirin luomisessa onnistumisesta kertoo se, että Helin Matkoissa henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä, ja yrityksessä on tehty jopa vuosikymmenien työuria.

Helin periaattena on ollut, että yritystoiminnan tulee perustua rehellisyyteen ja suoraselkäisyyteen. Johtaja näyttää siinäkin mallia. Taloutta hoidetaan suoraselkäisesti, ”matkoja ei vaihdeta arvomattoihin”, Heli kuvaa.

”Olen itse ollut rehellinen, eikä meillä ole koskaan tarvinnut kytätä työntekijöiden tekemisiä.”

Yrityksen matka on ollut täynnä onnistumisia. Mutta mukaan on mahtunut myös vaiheita, jolloin on ollut pakko mennä Helin sanoin ”metsään huutamaan”. Vaikeudet ovat aina olleet seurausta maailmantilanteen muuttumisesta.

”Ensimmäinen shokki oli Tšernobylin onnettomuus, sitten oli Islannin tuhkapilvi, ja tietysti korona – se oli kaikkein pahinta. Mutta aina me selvisimme. Kuuntelimme asiakkaita, kannatelimme toisiamme ja pidimme huolta.”

Heli on nyt eläkkeellä ja hänen luomansa matkatoimisto on siirtynyt toisiin osaaviin ja luotettaviin käsiin. Vaikka entisellä toimitusjohtajalla ei ole enää matkatoimistoa johdettavanaan, hän tapaa edelleen säännöllisesti Helin Matkojen asiakkaita nykyisellä kotisaarellaan Maurituksella.

Mauritius ei valikoitunut Helin eläkepäivien kotipaikaksi sattumalta. Se on aina ollut yksi hänen suosikeistaan kaukomatkakohteissa.

”Mauritiuksella on tarjolla eri maailman maiden ruokakulttuureja. Siellä on valkoisia hiekkarantoja ja lämmintä tunnelmaa. Ihmiset ovat todella ystävällisiä ja ilmasto on upea. Se on minulle voimaannuttava sielunmaisema.”

Matkailija voi nauttia Mauritiuksella hyvin monenlaisesta lomasta. Saari tarjoaa mahtavat puitteet paitsi rantalomaan myös monenlaisiin aktiviteetteihin, kuten vaikkapa golfin pelaamiseen, Heli jatkaa.

Heli iloitsee siitä, että hänen perustamansa yritykset toimivat Helsingissä ja Jyväskylässä edelleen samoilla periaatteilla. Asiakkaita kuunnellaan ja heidän unelmiensa täyttymisen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Heli saa kiitosta asiakkailta Mauritiuksella ja hänet tunnetaan myös Jyväskylässä. Ihmiset tulevat kiittelemään matkakokemuksista.

Vastikään Heli sai jälleen uuden tunnustuksen. Hänelle myönnettiin kultainen ansiomerkki elämäntyöstä. Perusteluissa lukee, että Helin Matkojen järjestämät matkat ovat olleet monille elämän kohokohtia, jotka jättävät leiman paitsi passiin myös sydämeen.

Helin Matkat on vuonna 1984 Heli Rajamäen perustama matkatoimisto, joka on erikoistunut häämatkoihin ja räätälöityihin unelmalomiin. Vuosi 2024 merkitsi yritykselle historiallista huippua, sillä se teki kaikkien aikojen parhaan liikevaihtonsa ja vuonna 2025 Helin Matkat sai kunnian olla ensimmäinen Suomessa Grand Travel Award -palkinnon saanut erikoismatkanjärjestäjä.

