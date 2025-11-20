Etätyö houkuttelee, mutta usein siitä ei kerrota hakijoille – näillä aloilla on eniten etätyöpaikkoja

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin datasta selviää, että avoimien etätyöpaikkojen määrä on kasvanut pidemmällä aikavälillä, mutta pysynyt suhteellisen samalla tasolla viime vuosina.

Etätyöpaikkojen määrä nousi jo ennen koronakriisiä, ja pandemia vauhditti kehitystä entisestään.

Vielä vuonna 2018 etätyömahdollisuuden sisälsi vain noin 1,5 prosenttia Duunitorin työpaikkailmoituksista.

Vuonna 2022 vastaava luku oli 6 prosenttia, vuonna 2023 noin 7 prosenttia ja vuonna 2024 noin 8 prosenttia.

Tammi–lokakuussa 2025 etätyömahdollisuuden sisältäviä ilmoituksia oli noin 7 prosenttia .

Osaajien Duunitorilla tekemät etätyöpaikkahaut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, eli kysyntää riittää.

Osassa näistä työtehtävistä työ tapahtuu kokonaan ja osassa osittain etänä eli hybridityönä. Hybridityö on selvästi yleisempää kuin kokoaikainen etätyö.

Osassa näistä työtehtävistä työ tapahtuu kokonaan ja osassa osittain etänä eli hybridityönä. Hybridityö on selvästi yleisempää kuin kokoaikainen etätyö.

Työpaikkoja on enemmän kuin työpaikkailmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

10 alaa, joilla on eniten avoimia etätyöpaikkoja

Näillä toimialoilla julkaistiin tammi–lokakuussa 2025 Duunitorilla suhteessa eniten etätyömahdollisuuden sisältäviä työpaikkailmoituksia:

Lakiala: noin 50 % kaikista ilmoituksista Taloushallinto ja pankkiala: 27 % Asiantuntijatyöt ja konsultointi: 23 % Tieto- ja tietoliikennetekniikka: 20 % Osto- ja hankinta-ala: 18 % Henkilöstöala: 18 % Tieteellinen ala: 17 % Markkinointi, mainonta, media ja viestintä: 17 % Hallinto ja yleiset toimistotyöt: 15 % Kiinteistöala: 12 %

Jos taas katsotaan absoluuttisia työpaikkailmoitusten määriä, eniten etätyömahdollisuuksia oli myynnin ja kaupan alalla, asiantuntijatöissä ja konsultoinnissa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikassa.

”On selvää, että etätyö ei ole mahdollista kaikilla aloilla. Mutta on yllättävää, että etätyömahdollisuus tuodaan esiin vain noin joka viidennessä asiantuntijatyön ja konsultoinnin tai tieto- ja tietoliikennetekniikan työpaikkailmoituksessa. Etätyöstä on hyvä kertoa, jos haluaa parantaa mahdollisuuksiaan löytää sopiva osaaja. Aina sopivin osaaja ei asu samalla paikkakunnalla, jolla työpaikka sijaitsee”, kommentoi Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.

Etätyömahdollisuus on tärkein näille ammattilaisille

”Työnhakijat arvioivat aina tarjolla olevaa työpaikkaa kokonaisuutena. Etätyö on yksi kriteereistä, mutta ei millään toimialalla lähellekään niin tärkeä kuin esimerkiksi työn sisältö, siitä maksettava palkka, työnantajan maine tai panostukset hyvään johtamiseen”, Vaisto kertoo.

Yleisesti etätyötä arvostetaan eniten niillä asiantuntijatyön aloilla, joilla etätyö on mahdollista ja tyypillistä.

Näiden alojen ammattilaiset pitävät Duunitorin tuoreen työnhakututkimuksen mukaan etätyömahdollisuutta erittäin tärkeänä:

Tietotekniikka ja ohjelmistokehitys Muut palvelut liike-elämälle, konsultointi ja tutkimus HR ja rekrytointi Hallinto ja yleiset toimistotyöt / Taloushallinto ja pankkiala (molemmilla aloilla sama sijoitus)

Lisäksi vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevat osaajat pitävät etätyömahdollisuutta selvästi keskimääräistä tärkeämpänä. Etenkin pienten lasten vanhemmat arvostavat siis etätyön kätevyyttä työn ja perheen yhdistämisessä.

Vähiten tärkeää etätyö on asennuksen, huollon ja kunnossapidon, turvallisuusalan, hyvinvointipalveluiden, ravintola- ja matkailualan sekä rakennusalan osaajille.

Etätyökäytännöt voivat myös työntää osaajia pois organisaatiosta. Duunitorin tutkimuksen mukaan huonot etätyömahdollisuudet saavat osan vastaajista harkitsemaan irtisanoutumista nykyisestä työstä. Syy korostuu etenkin HR:n ja rekrytoinnin sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen ammattilaisten kohdalla.

Heikot mahdollisuudet työskennellä etänä ovat myös yksi syy katua työpaikan vaihtoa. Erityisesti konsultoinnin, tutkimuksen ja muiden liike-elämän palveluiden ammattilaisista joka viides (21 %) ilmoittaa katumuksensa syyksi huonot etätyömahdollisuudet.

Etätyö auttaa houkuttelemaan parhaat tekijät

Tammi–lokakuussa 2025 etätyömahdollisuuden sisältävät työpaikkailmoitukset saivat keskimäärin lähes 70 prosenttia enemmän lukukertoja kuin kaikki työpaikkailmoitukset. Usein myös Duunitorin luetuimpien työpaikkailmoitusten listoille nousee ilmoituksia, joissa etätyöstä kerrotaan jopa otsikossa.

Monet muutkin muuttujat, kuten tehtävä, toimiala, työnantajan maine ja rekrytointimarkkinointi, vaikuttavat lukukertoihin, mutta on selvää, että etätyömahdollisuus lisää houkuttelevuutta.

Jos työtehtävässä on mahdollisuus tehdä etätyötä, siitä kannattaa siis ehdottomasti viestiä työpaikkailmoituksessa ja muussa rekrytointimarkkinoinnissa. Mutta miksi moni työnantaja ei tee näin?

”Uskon työnantajien olevan nykyään varovaisia sen suhteen, millaisia odotuksia työpaikkailmoitus synnyttää. Voi esimerkiksi pelottaa, että etätyömaininta tulkitaan mahdollisuutena tehdä työtä kokonaan etänä, vaikka niin ei olisi. Etä- ja hybridityön käytäntöjä kannattaa kuitenkin avata mahdollisimman selkeästi. Se auttaa hakijaa hahmottamaan, miten työ sopii omaan tilanteeseen”, Vaisto sanoo.

Etätyötä on hyvä katsoa eri näkökulmista

Keskustelu etätyöstä käy kuumana ja on pitkälti polarisoitunutta. Mitä Lauri Vaisto ajattelee siitä?

”Monessa ammatissa on voinut tehdä etätyötä jo pitkään. Etätyötä ei keksitty koronavuosina, vaikka se yleistyi silloin rajusti. Etätyö on normaali työelämän muoto, joka parhaimmillaan mahdollistaa esimerkiksi paremman keskittymisen työtehtävään tai muun elämän yhteensovittamisen työn kanssa – joko väliaikaisesti tai pysyvästi.”

”Mikään työnteon muoto ei ole ongelmaton. Etätyön tekijällä on riski kuormittua tai jäädä ongelmatilanteissa yksin, jos työpaikan johtamisrakenteita ei ole suunniteltu huomioimaan etätyö.”

Aina työpaikalla ei ole mahdollista luoda rakenteita, jotka sopivat täydellisesti eri tilanteisiin.

”Työyhteisössä toimimiseen kuuluvat myös kohtaamiset, joissa siirtyy tietoa ja syntyy uusia ideoita. Kokoaikaisessa etätyössä se voi olla vaikeaa. Eri uravaiheessa olevilla osaajilla voi myös olla erilaisia tarpeita. Kokeneempi osaaja voi kokea olevansa tehokkaampi etänä, mutta nuoremmat saattavat kaivata konkarien läsnäoloa saadakseen tukea ja voidakseen oppia paremmin.”

Etätyö on tullut jäädäkseen, ja siksi työnantajien on hyvä punnita sen mahdollisuuksia osaajien houkuttelussa ja sitouttamisessa. Vaisto kannustaa kuitenkin myös osaajia miettimään etätyötä muutenkin kuin yksilön näkökulmasta.

”Työyhteisössä toimimiseen kuuluu myös kollegojen huomioimista, auttamista ja yhdessä kokemista. Etätyö ei ole kaikille ihmisille luontevin tapa toimia eikä välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin.”

