Tarja Palomäki tuo ammatikseen hauskuutta kaupunkiin

– En todellakaan haaveillut nuorena ravintola-alasta elämänurana. Toivoin uraa matkaoppaana tai suunnittelijana mainostoimistossa, mutta tässä sitä ollaan, naurahtaa Palomäki, ravintoloitsija toisessa polvessa.

Palomäen isä, tunnettu ravintoloitsija Jorma Railonkoski, oli energinen ammattilainen, jonka kautta ravintolamaailma tuli nuorelle Tarjalle tutuksi jo teininä. – Vietin paljon aikaa perheen ravintoloissa ja niistä löytyi myös kesätyöpaikkoja. Mainosala veti kuitenkin puoleensa, ja niinpä toiminkin kymmenkunta vuotta mainostoimistoissa. Työskentelin isojen brändien kanssa, ja tuosta työkokemuksestani on ollut myöhemmin paljon hyötyä omia ravintoloitani luotsatessa.

Jossain vaiheessa Palomäki kuitenkin oivalsi, mitä yrittäminen ja menestyvä ravintolabisnes voisivat parhaimmillaan tuottaa. – Ensimmäinen oma ravintolani oli Arizona Western Saloon Helsingin Kalliossa ja tein työtä aluksi rinnan mainostoimistotyön kanssa. Kumpikin on luovaa työtä, sillä vahva brändi on olennainen osa ravintolan menestystä.

Pian mainosalan työt kuitenkin jäivät, ja Palomäki pääsi keskittymään kokopäiväisesti ravintolatyöhön. Oppi tuli käytännön töiden kautta isän kanssa yhteistyössä. – Olen aina ollut ”isän tyttö”, yhteistyömme oli saumatonta.

Kaksikon johtamista ravintoloista kehittyi vähitellen pääkaupungin yöelämän tunnetuimpia keitaita monen ikäisille, hauskanpitohaluisille kaupunkilaisille. Jorma Railonkosken menehdyttyä vuonna 2015. Happy Hours Restaurants -ryhmän vetovastuu siirtyi luontevasti tyttärelle, joka oli jo kasvanut täysiveriseksi ammattilaiseksi. Tänä vuonna ryhmä laajeni myös maakuntiin: marraskuun alussa Tampereella avattiin manselaisten oma Rymy-Eetu.

Monessa mankelissa

– Vene on keikkunut monta kertaa, kertoo Palomäki. – Olen käynyt läpi monet mankelit, joista ensiksi tulee mieleen tietysti koronavuodet. Niistäkin sitten selviydyttiin. Vahvat brändimme ovat ehkä olleet meidän pelastuksemme.

Kullakin Happy Hours -ravintolalla on oma, helposti tunnistettava brändinsä. Esimerkiksi Storyville on vakiinnuttanut paikkansa hieman varttuneemman väen hauskanpitopaikkana, jossa laadukkaalla livemusiikilla on vahva osuutensa. Rento Rymy-Eetu puolestaan on varsinainen bilekeskus, joka täyttyy aina kun kaupungissa tapahtuu jotain suurta. – Konsepti on niin toimiva, että päätimme kokeilla, miten Tampere ottaa sen vastaan. Kiinnostus on tuntuu olevan suurta myös Pirkanmaalla, toteaa Palomäki.

Vastuuta jakaen, ei otsa rypyssä

Palomäki kertoo jakavansa paljon vastuuta osaavalle henkilöstölleen. Tässä talossa ei piilouduta titteleiden taakse, ja vastuuta voi jakaa kun luottamus on kunnossa. – Ilmeisesti tyylini toimii, sillä henkilöstömme on melko pysyvää päinvastoin kuin alalla yleensä, hän toteaa.

Palomäki ei edelleenkään pidä naisjohtajuutta itsestään selvänä asiana. – Kyllähän naisten on edelleen jossain määrin taisteltava asemastaan. Se, mitä maailmalla tapahtuu tasa-arvoasioissa, on hälyttävää kuultavaa, ja siksikin näitä asioita on hyvä pitää edelleen esillä.

Palomäki suhtautuu alan vaikeuksiin haasteina, ei ongelmina. – Tämänhetkinen tilanne alallamme ei näytä kovin lupaavalta, sillä ihmisten ja perheiden käytettävissä olevat rahavarat ovat vähentyneet. Se merkitsee vain sitä, että meidän tulee yrittää enemmän. Show must go on.

Perheen jokavuotiset talvet Espanjassa ovat antaneet suoran näkymän toisenlaiseen ravintolakulttuuriin. – Siellähän on täysin normaalia lähteä koko perheen kanssa tavernaan viettämään iltaa ja tapaamaan tuttavia. Meillä Suomessa tällainen tapa tuntuu melko utopistiselta.

Tampereella avattu Rymy-Eetu pitää Palomäet tänä talvena kuitenkin Suomen kamaralla. Alan vaikeuksista huolimatta perinne ravintola-alalla jatkuu, sillä Palomäkien 20-vuotias poika Jimi astuu mukaan sukusaagaan ja on aktiivisesti mukana Tampereen ravintolan toiminnassa heti alusta alkaen.