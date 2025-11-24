Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina 17 miljoonaa euroa - tässä tiistain tulokset

25.11.2025 23:04:33 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain kierroksella 48/2025 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on noin 17 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 1, 23, 30, 35 ja 46. Tähtinumerot 4 ja 8. 

5+1-tuloksia löytyi kaksi, toinen Ruotsista ja toinen Saksasta. Rivien arvo on noin 596 000 euroa.

5+0-riveillä voittaa noin 168 000 euroa. Niitä oli pelattu neljä: kaksi Saksassa ja kaksi Hollannissa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 3 6 3 7 8 4 7. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 43. Tonneja lähti jakoon kaksi kappaletta.

Millin oikea rivi on 7, 16, 28, 29, 38 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 11. Täysosumia ei ollut pelattu.

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

