Eurojackpotissa perjantaina 17 miljoonaa euroa - tässä tiistain tulokset
Eurojackpotin tiistain kierroksella 48/2025 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on noin 17 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 1, 23, 30, 35 ja 46. Tähtinumerot 4 ja 8.
5+1-tuloksia löytyi kaksi, toinen Ruotsista ja toinen Saksasta. Rivien arvo on noin 596 000 euroa.
5+0-riveillä voittaa noin 168 000 euroa. Niitä oli pelattu neljä: kaksi Saksassa ja kaksi Hollannissa.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 3 6 3 7 8 4 7. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 43. Tonneja lähti jakoon kaksi kappaletta.
Millin oikea rivi on 7, 16, 28, 29, 38 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 11. Täysosumia ei ollut pelattu.
