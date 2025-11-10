Calefa Oy

Full Steam Ahead: Calefa Oy lanseeraa hukkalämpöä hyödyntävän höyrylämpöpumpun ensimmäisenä Suomessa

26.11.2025 08:00:00 EET | Calefa Oy | Tiedote

Jaa

Uusi AmbiSteam® -höyryratkaisu tarjoaa modulaarisen, kokonaistoimitettavan ratkaisun yli 5 barin prosessihöyryn tuottamiseen erittäin energiatehokkaasti ja jopa täysin päästöttömästi. Se perustuu Calefan SteamLevel®-höyrylämpöpumppuun, joka mahdollistaa teollisuushöyryn tuotannon hukkalämmöstä ensimmäisten joukossa Euroopassa.

Calefan SteamLevel®-höyrylämpöpumppu.
Calefan SteamLevel®-höyrylämpöpumppuun perustuva AmbiSteam®-höyryratkaisu mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen höyryntuotannossa. Calefa Oy.

Euroopassa teollisuuden lämpöenergian tarve on kokonaisuudessaan noin 3000 TWh vuodessa. Tästä prosessilämmitykseen kuluu noin kaksi kolmasosaa, eli 12 vuoden verran koko Suomen sähkönkulutusta vastaava määrä energiaa.  

SteamLevel®-höyrylämpöpumppuun perustuva AmbiSteam®-höyryratkaisu mahdollistaa nyt hukkalämmön hyödyntämisen teollisuuden suosimissa höyryprosesseissa, mikä tuo merkittäviä säästöjä ostoenergiakustannuksiin ja mahdollistaa siirtymisen täysin päästöttömään höyryn tuotantoon.  

Suomessa Calefan lanseeraama höyrylämpöpumpputeknologia on tällä hetkellä täysin ainutlaatuista. 

SteamLevel®-höyrylämpöpumppu mullistaa teollisuuden höyryntuotannon 

SteamLevel®-höyrylämpöpumppu perustuu Calefan jo yli 10 vuoden kehitystyöhön lämpöpumpputekniikan parissa. Aikaisemmin yhtiön HotLevel® -kuumalämpöpumpuissa hyödynnetty lämpöpumpputekniikka on nyt valjastettu käytettäväksi myös höyryntuotannon prosesseissa. 

Ratkaisun ainutlaatuisuus piilee sen kyvyssä hyödyntää hukkalämpöä höyryntuotannon lämmönlähteenä, ja AmbiSteam®-laitoksella voidaan tuottaa yli 5 barin prosessihöyryä teollisuudelle. 

“Tähän mennessä höyryä on tuotettu vain polttavilla teknologioilla tai sähköisillä höyrynkehittimillä, joiden hyötysuhde on monta kertaa höyrylämpöpumppua heikompi”, kertoo Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori. 

SteamLevel®-höyrylämpöpumpputeknologia tuokin samalla sekä tuotantokustannuksia alas hyvällä hyötysuhteella että korvaa polttaviin teknologioihin perustuvaa höyryntuotantoa. 

“SteamLevel-höyrylämpöpumpputeknologia tulee olemaan hyvin keskeinen osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä” -Petri Vuori, toimitusjohtaja, Calefa Oy  

Teollisen höyryntuotannon uusi ulottuvuus  

Tarve höyrylämpöpumpulle on ollut teollisuudessa jo pitkään, ja hyödyntämiskohteita löytyy runsaasti esimerkiksi metsä-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Calefan pilottikohteessa ratkaisu on vastannut erinomaisesti odotuksiin. 

“SteamLevel-höyrylämpöpumpputeknologia tuo samaan aikaan sekä tuotantokustannuksia alas hyvällä hyötysuhteella, että korvaa polttaviin teknologioihin perustuvaa höyryntuotantoa”, kuvailee Vuori. 

“Olemme pilotoineet höyrylämpöpumppua teollisuuden kohteessa onnistuneesti kuluneen vuoden aikana, ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä”, jatkaa Calefan Antti Porkka. 

Calefa vauhdittaa teollisuuden puhdasta siirtymää 

SteamLevel®-höyrylämpöpumpun ja siihen perustuva AmbiSteam® -kokonaisratkaisun lanseeraus on luonnollinen jatkumo Calefan työlle hukkalämmön hyödyntämisen ja puhtaan energiasiirtymän parissa. 

 Yhtiön aikaisempiin ratkaisuihin lukeutuvat HotLevel®-kuumalämpöpumppu sekä AmbiHeat®-lämpöpumppulaitos ovat luoneet yli 10 vuoden aikana Calefan asiakkaille miltei 1 180 00 MWh energiansäästön sekä yli 250 000 tonnin CO2-päästövähenemän. 

SteamLevel®-höyrylämpöpumppu ja AmbiSteam® -kokonaisratkaisu jatkavat lämpöpumppualan kärkeen kuuluvan Calefan menestysratkaisujen sarjaa. 

“Koko Calefan historian ajan olemme keskittyneet siihen, että energiatehokkaat, päästöttömät energiaratkaisut olisivat helposti yritysten saavutettavissa. SteamLevel-höyrylämpöpumppu ja AmbiSteam-höyryratkaisu vievät teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä valtavan harppauksen eteenpäin”, Vuori toteaa. 

Avainsanat

energiatehokkuushukkalämpöjen hyödyntäminenCO2-vapaahöyrylämpöpumppuhöyryn tuotanto

Yhteyshenkilöt

Petri Vuori
040 553 4427
petri.vuori@calefa.fi

Kuvat

Calefan SteamLevel®-höyrylämpöpumppu.
Calefan SteamLevel®-höyrylämpöpumppuun perustuva AmbiSteam®-höyryratkaisu mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen höyryntuotannossa.
Calefa Oy.
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calefa Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye