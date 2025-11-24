Kutsu mediatilaisuuteen 27.11.: Mira Nieminen vastaa median kysymyksiin

Kelan valtuutetut jatkavat keskustelua Kelan uusista lähityön linjauksista ja johtamisesta kokouksessaan torstaina 27.11. klo 8–9. Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen vastaa median kysymyksiin kokouksen jälkeen noin klo 9–9.15 Teams-kokouksessa. Nieminen ei kommentoi asiaa ennen kokousta.

