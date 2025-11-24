Kutsu mediatilaisuuteen 27.11.: Mira Nieminen vastaa median kysymyksiin
Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen vastaa median kysymyksiin valtuutettujen kokouksen jälkeen 27.11. Teams-kokouksessa. Nieminen ei kommentoi asiaa ennen kokousta.
Kelan valtuutetut jatkavat keskustelua Kelan uusista lähityön linjauksista ja johtamisesta kokouksessaan torstaina 27.11. klo 8–9. Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen vastaa median kysymyksiin kokouksen jälkeen noin klo 9–9.15 Teams-kokouksessa. Nieminen ei kommentoi asiaa ennen kokousta.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään tänään keskiviikkona 26.11.(lyyti.fi)
Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille erikseen. Tilaisuus on tarkoitettu vain median edustajille.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
