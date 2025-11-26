Pirkanmaan hyvinvointialue

Korjattu tiedote: Pirkanmaan perheille kysely: Haluaisitko asioida iltaisin tai viikonloppuisin?

26.11.2025

Selvitämme perheiden toiveita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen aukioloajoista sekä digipalvelujen käytöstä. Vastaa kyselyyn ja vaikuta siihen, miten palvelut järjestetään jatkossa.

Haluamme kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja entistä sujuvammiksi. Nyt kysymme asiakkailta, olisiko ilta- tai viikonloppuajat tarpeen ja helpottaisivatko ne arkea. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan perheiden toiveita palvelujen kehittämiseksi.  

Vastauksesi on tärkeä, jotta voimme suunnitella palvelut perheiden tarpeiden mukaan sekä arkeen paremmin sopiviksi. 

Kyselyyn voivat vastata kaikki pirkanmaalaiset perheet.  

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja mahdollisissa päätöksissä laajennetuista aukioloajoista sekä digipalvelujen tarjonnasta. 

Kiitos, että autat meitä kehittämään palveluita perheiden arkea tukeviksi! 

Vastaa kyselyyn
Linkki korjattu, edellisessä tiedotteessa oli väärä linkki.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

