Korjattu tiedote: Pirkanmaan perheille kysely: Haluaisitko asioida iltaisin tai viikonloppuisin?
Selvitämme perheiden toiveita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen aukioloajoista sekä digipalvelujen käytöstä. Vastaa kyselyyn ja vaikuta siihen, miten palvelut järjestetään jatkossa.
Haluamme kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja entistä sujuvammiksi. Nyt kysymme asiakkailta, olisiko ilta- tai viikonloppuajat tarpeen ja helpottaisivatko ne arkea. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan perheiden toiveita palvelujen kehittämiseksi.
Vastauksesi on tärkeä, jotta voimme suunnitella palvelut perheiden tarpeiden mukaan sekä arkeen paremmin sopiviksi.
Kyselyyn voivat vastata kaikki pirkanmaalaiset perheet.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja mahdollisissa päätöksissä laajennetuista aukioloajoista sekä digipalvelujen tarjonnasta.
Kiitos, että autat meitä kehittämään palveluita perheiden arkea tukeviksi!
Vastaa kyselyyn
Linkki korjattu, edellisessä tiedotteessa oli väärä linkki.
