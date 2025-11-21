Mehiläinen

Mehiläinen Pihtipudas muuttaa Ruukintielle

26.11.2025 09:41:01 EET | Mehiläinen | Tiedote

Mehiläinen Pihtiputaan työterveyspalveluita tarjoava toimipiste muuttaa uusiin tiloihin Ruukintielle. Asiakkaita palvellaan uudessa osoitteessa 1.12.2025 alkaen.

Kuva: Mehiläinen

– Olemme iloisia voidessamme toivottaa asiakkaamme tervetulleiksi uusiin tiloihimme. Muuton myötä pystymme palvelemaan alueen työterveysasiakkaita toimintaamme varten remontoiduissa viihtyisissä tiloissa. Tuttu ammattitaitoinen henkilökuntamme jatkaa asiakkaidemme tukena myös uudessa osoitteessa, sanoo Mehiläisen yksikönjohtaja Mila Korhonen.

Ajanvarauksella toimivien vastaanottojen lisäksi asiakkaiden käytössä on OmaMehiläisen Digiklinikka, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

– Pihtiputaan lisäksi tarjoamme työterveyspalveluita Pohjoisessa Keski-Suomessa myös Viitasaarella ja Äänekoskella. Äänekosken lääkärikeskuksemme palvelee kattavasti myös yksityisasiakkaita tarjoten monipuoliset yleis- ja erikoislääkäripalvelut sekä laboratorio- ja natiiviröntgentutkimukset, Korhonen lisää.

Mehiläinen Pihtipudas palvelee 1.12.2025 alkaen osoitteessa Ruukintie 2, 44800 Pihtipudas. Muuton vuoksi Asematien toimipiste on suljettu perjantaina 28.11.2025.

