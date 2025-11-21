Mehiläinen Pihtipudas muuttaa Ruukintielle
Mehiläinen Pihtiputaan työterveyspalveluita tarjoava toimipiste muuttaa uusiin tiloihin Ruukintielle. Asiakkaita palvellaan uudessa osoitteessa 1.12.2025 alkaen.
– Olemme iloisia voidessamme toivottaa asiakkaamme tervetulleiksi uusiin tiloihimme. Muuton myötä pystymme palvelemaan alueen työterveysasiakkaita toimintaamme varten remontoiduissa viihtyisissä tiloissa. Tuttu ammattitaitoinen henkilökuntamme jatkaa asiakkaidemme tukena myös uudessa osoitteessa, sanoo Mehiläisen yksikönjohtaja Mila Korhonen.
Ajanvarauksella toimivien vastaanottojen lisäksi asiakkaiden käytössä on OmaMehiläisen Digiklinikka, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.
– Pihtiputaan lisäksi tarjoamme työterveyspalveluita Pohjoisessa Keski-Suomessa myös Viitasaarella ja Äänekoskella. Äänekosken lääkärikeskuksemme palvelee kattavasti myös yksityisasiakkaita tarjoten monipuoliset yleis- ja erikoislääkäripalvelut sekä laboratorio- ja natiiviröntgentutkimukset, Korhonen lisää.
Mehiläinen Pihtipudas palvelee 1.12.2025 alkaen osoitteessa Ruukintie 2, 44800 Pihtipudas. Muuton vuoksi Asematien toimipiste on suljettu perjantaina 28.11.2025.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, yksikönjohtaja Mila Korhonen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.
