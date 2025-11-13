Kutsu toimittajawebinaariin: Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.
Suomalainen kouluverkko on murroksessa: oppilaat vähenevät, kouluja suljetaan ja kustannukset nousevat.
Mitä tämä tarkoittaa kuntatalouksille ja koulutuksen tulevaisuudelle?
FCG:n Teams-toimittajatilaisuudessa esittelemme tuoreimmat vertailutiedot perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta:
- Oppilasmäärien kehitys 2015–2024
- Kouluverkkomuutokset – mitä on tapahtunut ja miksi
- Kustannuskehitys kuntakokoluokittain ja toiminnoittain, erityisesti vuosina 2023–2024
- Katsomme lukujen taakse: mitkä tekijät selittävät viime vuosien muutokset ja mitä ne merkitsevät käytännössä?
Tilaisuuden puhujina ovat Erikka Saastamoinen ja Raila Oksanen. Aikaa on myös kysymyksille.
Toimittajatilaisuus 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.
Ilmoittaudu tämän linkin kautta!
