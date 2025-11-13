FCG Finnish Consulting Group

Kutsu toimittajawebinaariin: Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?

26.11.2025 10:02:18 EET | FCG Finnish Consulting Group | Kutsu

Jaa

Tervetuloa toimittajatilaisuuteen 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.

Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?
Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?


Suomalainen kouluverkko on murroksessa: oppilaat vähenevät, kouluja suljetaan ja kustannukset nousevat.

Mitä tämä tarkoittaa kuntatalouksille ja koulutuksen tulevaisuudelle?

FCG:n Teams-toimittajatilaisuudessa esittelemme tuoreimmat vertailutiedot perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta:

  • Oppilasmäärien kehitys 2015–2024
  • Kouluverkkomuutokset – mitä on tapahtunut ja miksi
  • Kustannuskehitys kuntakokoluokittain ja toiminnoittain, erityisesti vuosina 2023–2024
  • Katsomme lukujen taakse: mitkä tekijät selittävät viime vuosien muutokset ja mitä ne merkitsevät käytännössä?

Tilaisuuden puhujina ovat Erikka Saastamoinen ja Raila Oksanen. Aikaa on myös kysymyksille.

Toimittajatilaisuus 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta!

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoa julkaisijasta

FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.

www.fcg.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta FCG Finnish Consulting Group

Näkökulma: Diagnoositietojen epäselvyydet paljastavat puutteita tietojärjestelmien tiedonsiirrossa13.11.2025 13:23:08 EET | Artikkeli

Valtakunnallisesti on uutisoitu laajalti (mm. HS 10.10.2025) hyvinvointialueiden diagnoositietoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella diagnosoitujen hengityselinten kroonisesta toimintavajauksesta kärsivien potilaiden määrän on THL:n tilastoissa todettu olevan moninkertainen verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Syitä ilmiöön on selvitelty hyvinvointialueen ja THL:n yhteistyönä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye