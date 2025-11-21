Tuore tutkimus: Potilastietojärjestelmien käytettävyydessä on edelleen kehitettävää
Nyt viidettä kertaa toteutetun potilastietojärjestelmiä koskevan kyselytutkimuksen mukaan potilastietojärjestelmät eivät edelleenkään tue riittävällä tavalla lääkärin työtä ja potilasturvallisuutta. Parhaan arvosanan sai niukasti ESKO (7,8) ja heikoimman Apotti (5,5). Keskiarvoksi kaikki järjestelmät saivat tyydyttävän 6,7.
Järjestelmien tekninen toimivuus ei ole parantunut edellisestä tutkimusvuodesta 2021. Noin joka kolmas tutkimukseen vastannut lääkäri arvioi, että ohjelman virheellinen toiminta on aiheuttanut tai ollut lähellä aiheuttaa vakavan haittatapahtuman potilaalle. Tämä tulos on ollut sama myös kahdella edellisellä tutkimuskierroksella.
”Potilastietojärjestelmätutkimus on edelleen hyvin ajankohtaista, sillä terveydenhuollon säästöpaineet kohdistavat paineita työn tehostamiseen. Potilastietojärjestelmien tekniseen vakauteen, käytettävyyteen tai tiedon siirtymiseen liittyvät ongelmat vievät lääkärin aikaa suoralta potilastyöltä, aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta työhön ja pahimmillaan vaarantavat potilasturvallisuutta. Näitä järjestelmiä tulisi kehittää aktiivisesti ja määrätietoisesti sujuva käytettävyys ja potilasturvallisuus edellä,” toteaa Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita.
Järjestelmät vaativat pitkää ja perusteellista perehdytystä
Potilastietojärjestelmien käytettävyys ei vastaajien mukaan ole kehittynyt viime tutkimusvuodesta. Yli puolet vastaajista on edelleen sitä mieltä, että rutiinitehtävien suorittaminen ei ole suoraviivaista ja ei onnistu ilman ylimääräisiä valintoja. Lisäksi noin puolet lääkäreistä arvioi, että järjestelmien käyttö ei onnistu ilman pitkää ja perusteellista perehdytystä.
”Jos järjestelmän käyttö vaatii pitkän ja perusteellisen perehdytyksen, se voi johtaa ongelmiin sijaisten saatavuudessa sekä siinä, miten lääkäreitä voidaan sijoitella eri yksiköiden tai toimintojen välillä. Suurinta osaa potilasjärjestelmistä kehitetään jatkuvasti sekä käyttäjätoimintojen että teknisten taustaratkaisujen osalta. Kun tutut toiminnot muuttuvat, myös se voi näkyä heikentyvänä käyttäjäkokemuksena,” sanoo Oulun yliopiston terveydenhuollon tietojärjestelmien professori Jarmo Reponen.
Kannan käyttö on lisääntynyt, mutta tiedonhaun hankaluus vaivaa käyttäjiä
Tutkimuksessa selvitettiin myös lääkärien kokemuksia Kanta-palveluiden käytöstä. Kanta-palvelujen käyttö on hyvin yleistä (keskimäärin 84 % vastaajista käyttää Kantaa vähintään viikoittain). Yleisimmäksi kehittämiskohteeksi kaikilla työskentelysektoreilla (sairaalat, terveyskeskukset, yksityiset/muu) nousee tiedonhaun hankaluus Kanta-järjestelmästä. Alle 20 % vastaajista on sitä mieltä, että tiedonhaku Kanta-järjestelmästä toimii hyvin.
Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimus toteutettiin nyt viidennen kerran. Tutkimusryhmässä oli mukana tutkijoita Aalto-yliopistosta, Oulun yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Lääkäriliitosta.
Sähköiseen tutkimukseen sai kutsun 20 472 alle 65-vuotiasta lääkäriä. Kyselyyn vastasi 2 990 lääkäriä, jotka edustavat hyvin perusjoukkoa.
Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2021. Verrattuna vuoteen 2021 arvosanoissa nähtiin sekä laskijoita, että nousijoita. Nousijoita olivat mm. Apotti, Acute ja Uranus.
Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2025 -tutkimuksen ennakkotuloksista materiaalia: https://www.laakariliitto.fi/tutkittua-tietoa/tutkimukset/polte/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka MattilaPolitiikkatoimialan johtajaPuh:050 572 6277jukka.mattila@laakariliitto.fi
Peppiina SaastamoinenTutkijaPuh:040 5069190peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu noin 90 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
Lääkäriliitto kiittää panostuksesta omalääkärimalliin21.11.2025 11:06:00 EET | Tiedote
Lääkäriliitto kiittää hallitusta omalääkärimallin tukemisesta. Omalääkärimalli nopeuttaa hoitoonpääsyä, parantaa hoidon jatkuvuutta ja vahvistaa luottamusta terveydenhuoltojärjestelmään.
Lääkäriliiton hallitus: Kela-korvausten korotus ei lyhennä hoitojonoja – uudistus peruttava2.9.2024 12:49:28 EEST | Tiedote
Lääkäriliiton mukaan uutta Kela-korvausmallia ei tule ottaa käyttöön esitetyssä muodossa, vaan valmistelua on jatkettava ja uusi malli toteutettava omalääkärimallina. Uudistuksella tavoiteltiin hoitojonojen purkamista, mutta Kelan tilastot osoittavat yksiselitteisesti, että keino ei ole toimiva.
Lääkäriliitto ei muuttanut kantaansa eutanasiaan16.5.2024 16:46:16 EEST | Tiedote
Tänään 16.5.2024 kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta keskusteli liiton kannasta eutanasiaan ja päätti pitää sen ennallaan: Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.
Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto Kirsi Pietiläiselle24.1.2024 10:36:44 EET | Tiedote
Lääkäriliiton kymmenes Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto on myönnetty sisätautien erikoislääkäri, LT, ETM Kirsi Pietiläiselle. Palkinnolla toimikunta haluaa korostaa Pietiläisen ansioita niin kliinisessä työssä ja tutkimuksessa, opetuksessa kuin kansanterveystyössä.
Lääkäriliitto: Kela-korvausmalli toteutettava omalääkärimallina21.12.2023 12:42:23 EET | Tiedote
Lääkäriliitto katsoo, että pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjattu tavoite hoitojonojen purusta ja hoidon saatavuuden parantamisesta toteutuu parhaiten, kun kertaluontoinen valtion rahoitus 3x134 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027 ohjataan uuden Kansaneläkelaitoksen järjestämän omalääkärimallin kokeilemiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme