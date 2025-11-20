Kevään 2026 harrastestipendit haettavissa 1.12. alkaen - Sinebrychoffin ja Keravan kaupungin tuki keravalaisille nuorille lähenee jo miljoonaa euroa

Keravalaisille lapsille ja nuorille jaettava harrastestipendi on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa, järjestössä, kansalaisopistossa tai taideoppilaitoksessa. Vastaavaa kaupungin ja yrityksen kanssa yhdessä tehtävää yhteistyömallia ei tiettävästi ole vielä käytössä muualla Suomessa.

”Harrastamisessa on selviä eroja perheen tulotason mukaan ja vähävaraiset lapset harrastavat muita harvemmin. Erityisesti nyt taloudellisesti epävarmoina aikoina joudutaan monissa perheissä miettimään, mistä menoja karsitaan. Meille on tärkeää, että voimme tukea perheitä harrastamisen saralla”, sanoo nuorisopalvelujohtaja Jari Päkkilä Keravan kaupungilta.

Tuki on jo miljoonaluokkaa

Keravan kaupunki maksaa syksyn stipendit ja Sinebrychoff vastaa kevätkauden stipendien maksusta. Stipendejä jaetaan vuodessa yhteensä noin 60 000 eurolla. Ensimmäisen kerran yhteiset stipendit tulivat hakuun 2009 ja ne jaettiin 2010. Vuosien varrella stipendejä on jaettu siis jo yli 30 kertaa, yhteensä lähes miljoonalla eurolla.

”Hyvä harrastus ja sen myötä löydetyt kaverit ja elämykset ovat kaikille tärkeitä. Haluamme, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus löytää oma juttunsa ja päästä kehittämään itseään mielekkään harrastuksen parissa. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta elämään monin tavoin”, kertoo kumppanuuksista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen Sinebrychoffilta.

Haku alkaa joulukuussa

Kevään 2026 harrastestipendien hakuaika on 1.12.2025–5.1.2026. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Harrastestipendiä voi hakea 7–17-vuotias keravalainen nuori, joka on syntynyt välillä 1.1.2009-31.12.2019. Valintaperusteita ovat muun muassa lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet.

Stipendiä haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella: Siirry lomakkeeseen tästä linkistä.



Linkki kopioitavana:

https://keravasinebrychoff.suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/608beffb475a6c4aeb30b4c0

Hakemuslinkki avautuu 1.12. Hakemukset käsitellään tammikuun 2026 aikana.

Lisätietoja