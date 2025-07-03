Solnet vahvistaa jalansijaansa Euroopassa – Tobias Tacke tuotantojohtajaksi
Solnet Group, nopeasti Euroopassa kasvava suomalainen aurinkoenergiaratkaisujen toimittaja, on nimittänyt Tobias Tackeen tuotantojohtajaksi (Chief Delivery Officeriksi CDO) 1. marraskuuta 2025 alkaen. Tackella on laaja kansainvälinen tausta korkean teknologian aloilta ja uusiutuvasta energiasta. Hän tuo mukanaan yli kahden vuosikymmenen johtamiskokemuksensa organisaatioiden kasvattamisesta, toimintojen kehittämisestä sekä asiakaslähtöisen, kestävän kasvun vauhdittamisesta.
Tobias Tacke siirtyy Solnet Groupiin GOLDBECK SOLAR Groupista, jossa hän toimi Solar Roofs -liiketoimintayksikön johtajana. Aiemmin hän johti menestyksekkäästi aurinkosähköliiketoimintoja Saksassa, kasvattaen organisaatiota ja projekteja sekä vauhdittaen standardointia ja kansainvälistymistä.
”Olen todella iloinen saadessani liittyä Solnet Groupiin näin innostavassa kasvuvaiheessa,” Tacke sanoo. ” Solnetin sitoutuminen innovaatioon, laatuun ja kestävyyteen tukee täydellisesti intohimoani tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa huippuosaamisen kautta. Odotan innolla yhteistyötä kansainvälisten tiimiemme kanssa vahvistaaksemme toimituskyvykkyyttämme ja tukeaksemme asiakkaidemme tavoitteita energiasiirtymässä.”
Ennen siirtymistään aurinkoenergia-alalle Tacke toimi johtotehtävissä ja liiketoiminnan kehityksen rooleissa Arconicilla ja Heraeuksella, joissa hänellä oli keskeinen rooli kasvun rakentamisessa sekä kansainvälisten muutosohjelmien johtamisessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uransa hän aloitti Siemens Management Consultingissa, jossa hän keskittyi kasvu- ja organisaatiokehityksen strategisiin hankkeisiin.
Tacke on suorittanut MBA-tutkinnon Collège des Ingénieurs Paris -ohjelmassa ja diplomi-insinöörin tutkinnon konetekniikasta RWTH Aachenin yliopistossa.
Uudessa tehtävässään Tacke vastaa Solnet Groupin toimitusorganisaatiosta Euroopassa, johtaen suunnittelua, hankintaa ja projektihallintaa. Hänen tehtävänään on varmistaa skaalautuvien, korkealaatuisten projektitoimitusten onnistuminen sekä vahvistaa Solnetin asemaa luotettavana kumppanina aurinko- ja energiavarastointihankkeissa.
Solnet Groupin toimitusjohtaja Veli-Matti Heimonen korostaa nimityksen strategista merkitystä:
”Olemme erittäin iloisia saadessamme Tobias Tacken mukaan johtoryhmäämme. Hänen laaja kansainvälinen kokemuksensa ja vahva näyttönsä korkeatasoisten organisaatioiden johtamisesta ja kasvattamisesta ovat erittäin arvokkaita jatkaessamme kasvua eri puolilla Eurooppaa Tobiaksen operatiivinen osaaminen ja asiakaskeskeinen ajattelutapa täydentävät missiotamme tarjota asiakkaillemme luotettavia ja kestäviä energiaratkaisuja.”
Solnet Group jatkaa asemansa vahvistamista johtavana tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen toimittajana, joihin kuuluu katoille asennettavat aurinkovoimalat, aurinkopuistot sekä energiavarastojärjestelmät (BESS) yritysasiakkaille. Yritys tukee asiakkaidensa vihreää siirtymää innovatiivisella teknologialla, datalähtöisillä ratkaisuilla sekä pitkäaikaisilla kumppanuuksilla.
Yhteyshenkilöt
Philip van De LindeChief Commercial OfficerSolnet Group / Sales and MarketingPuh:+31639557751philip.vandelinde@solnet.group
Kuvat
Linkit
Solnet Group
Solnet Group tarjoaa älykkäitä aurinkovoimaloita sekä energiavarastointiratkaisuja (BESS) ympäri Eurooppaa. Yrityksellä on toimistot Alankomaissa, Saksassa ja Suomessa. Yli vuosikymmenen ajan yritys on tukenut asiakkaitaan vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Solnet Group tarjoaa täyden palveluvalikoiman katolle ja paikan päälle asennettaviin sekä suurten mittakaavojen aurinkopuisto -ja BESS-projekteihin. Solnetin palvelut kattavat suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen (EPC), sähkönostosopimukset (PPA), huolto- ja ylläpitopalvelut sekä uutuutena virtuaalivoimalaitospalvelut reservimarkkinoille. Solnet Group toimittaa kattavia ratkaisuja keskittyen turvallisuuteen, kannattavuuteen ja asiakaskokemuksen helppouteen. Yrityksen asiakkaisiin kuuluu Fortune 500 -yrityksiä, suuria sijoitusrahastoja, kauppakeskuksia, kaupan alan yrityksiä sekä teollisuuden ja logistiikka-alan yrityksiä. Lisätietoja: www.solnet.group
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solnet Green Energy Oy
Shell Renewablesilta Solnet Groupiin: uusi kaupallinen johtaja vauhdittamaan Euroopan kasvua3.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Solnet Group, nopeasti kasvava Euroopan laajuisesti toimiva aurinkosähköalan yritys, on nimittänyt Philip van de Linden yhtiön kaupalliseksi johtajaksi (CCO) 8.7.2025 alkaen. Van de Linde tuo mukanaan vahvan kokemuksen uusiutuvan energian sektorilta erityisesti B2B-strategioiden skaalaamisesta, yritysyhteistyön kehittämisestä sekä liiketoiminnan arvon kasvattamisesta.
Veli-Matti Heimonen nimitetty Solnetin toimitusjohtajaksi – uusi kasvuvaihe Euroopan energiamarkkinan suunnannäyttäjänä27.2.2025 09:47:22 EET | Tiedote
Euroopan laajuisesti älykkäitä aurinkovoimaloita kehittävä Solnet Group on nimittänyt Veli-Matti Heimosen toimitusjohtajaksi 1.3.2025 alkaen.
Solnet Group juhlii 10:tä vuotta Euroopan energiasiirtymän vauhdittajana29.8.2024 12:28:29 EEST | Tiedote
Solnet Group juhlii 10-vuotista taivaltaan elokuussa. Kaj Kangasmäen ja Arttur Kulvikin vuonna 2014 Helsingissä perustama Solnet Group on kasvanut eurooppalaiseksi toimijaksi, jolla on maayhtiöt Hollannissa ja Saksassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana yritys on saavuttanut merkittävää orgaanista kasvua, keskimäärin 85 % vuodessa, mikä tekee siitä yhden Euroopan nopeimmin kasvavista energiayhtiöistä.
Solnet Group nimittää Arto Mustikkaniemen uuden Market Volatility Services -yksikön johtajaksi27.8.2024 09:22:43 EEST | Tiedote
Solnet Group on nimittänyt Arto Mustikkaniemen johtamaan uutta Market Volatility Services liiketoimintayksikköä sekä johtoryhmän jäseneksi tuoden mukanaan laajan kokemuksensa kansainvälisestä myynnistä, digitaalisista ratkaisuista sekä ohjelmistotuotteista.
Solnet Group ja YIT puitesopimukseen koskien asuinrakennusten aurinkovoimaloita5.6.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen johtava kaupallisten ja teollisten aurinkovoimaloiden tarjoaja Solnet Group ja Suomen suurin ja vanhin asuntorakentaja YIT ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen koskien asuinrakennusten aurinkovoimaloiden toteutusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme