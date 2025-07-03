Solnet vahvistaa jalansijaansa Euroopassa – Tobias Tacke tuotantojohtajaksi

Tobias Tacke siirtyy Solnet Groupiin GOLDBECK SOLAR Groupista, jossa hän toimi Solar Roofs -liiketoimintayksikön johtajana. Aiemmin hän johti menestyksekkäästi aurinkosähköliiketoimintoja Saksassa, kasvattaen organisaatiota ja projekteja sekä vauhdittaen standardointia ja kansainvälistymistä.

”Olen todella iloinen saadessani liittyä Solnet Groupiin näin innostavassa kasvuvaiheessa,” Tacke sanoo. ” Solnetin sitoutuminen innovaatioon, laatuun ja kestävyyteen tukee täydellisesti intohimoani tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa huippuosaamisen kautta. Odotan innolla yhteistyötä kansainvälisten tiimiemme kanssa vahvistaaksemme toimituskyvykkyyttämme ja tukeaksemme asiakkaidemme tavoitteita energiasiirtymässä.”

Ennen siirtymistään aurinkoenergia-alalle Tacke toimi johtotehtävissä ja liiketoiminnan kehityksen rooleissa Arconicilla ja Heraeuksella, joissa hänellä oli keskeinen rooli kasvun rakentamisessa sekä kansainvälisten muutosohjelmien johtamisessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uransa hän aloitti Siemens Management Consultingissa, jossa hän keskittyi kasvu- ja organisaatiokehityksen strategisiin hankkeisiin.

Tacke on suorittanut MBA-tutkinnon Collège des Ingénieurs Paris -ohjelmassa ja diplomi-insinöörin tutkinnon konetekniikasta RWTH Aachenin yliopistossa.

Uudessa tehtävässään Tacke vastaa Solnet Groupin toimitusorganisaatiosta Euroopassa, johtaen suunnittelua, hankintaa ja projektihallintaa. Hänen tehtävänään on varmistaa skaalautuvien, korkealaatuisten projektitoimitusten onnistuminen sekä vahvistaa Solnetin asemaa luotettavana kumppanina aurinko- ja energiavarastointihankkeissa.

Solnet Groupin toimitusjohtaja Veli-Matti Heimonen korostaa nimityksen strategista merkitystä:

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Tobias Tacken mukaan johtoryhmäämme. Hänen laaja kansainvälinen kokemuksensa ja vahva näyttönsä korkeatasoisten organisaatioiden johtamisesta ja kasvattamisesta ovat erittäin arvokkaita jatkaessamme kasvua eri puolilla Eurooppaa Tobiaksen operatiivinen osaaminen ja asiakaskeskeinen ajattelutapa täydentävät missiotamme tarjota asiakkaillemme luotettavia ja kestäviä energiaratkaisuja.”

Solnet Group jatkaa asemansa vahvistamista johtavana tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen toimittajana, joihin kuuluu katoille asennettavat aurinkovoimalat, aurinkopuistot sekä energiavarastojärjestelmät (BESS) yritysasiakkaille. Yritys tukee asiakkaidensa vihreää siirtymää innovatiivisella teknologialla, datalähtöisillä ratkaisuilla sekä pitkäaikaisilla kumppanuuksilla.