D-vitamiinilisän tarve lisääntyy pimeään vuodenaikaan
D-vitamiinin riittämätön saanti on pimeinä talvikuukausina suomalaisilla yleistä, sillä auringonvalo on tärkein D-vitamiinin lähde. Lokakuusta maaliskuulle D-vitamiinia voi olla vaikea saada riittävästi pelkästään ravinnosta. Lapset ja yli 75-vuotiaat tarvitsevat D-vitamiinilisää ympäri vuoden.
D-vitamiini on elintärkeä rasvaliukoinen vitamiini, joka edistää kalsiumin imeytymistä, luuston terveyttä sekä immuunipuolustusta.
D-vitamiinia saa auringonvalon lisäksi kaloista, D-vitaminoiduista maitotuotteista ja kasvipohjaisista valmisteista, kanamunan keltuaisista, vitaminoidusta margariinista, maksasta ja mädistä. Lisäksi tietyt sienet, esimerkiksi kantarelli ja suppilovahvero ovat D-vitamiinin lähteitä.
“D-vitamiinin tarve sekä kokonaissaantisuositus vaihtelee iän ja myös yksilöllisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi vegaanista ruokavaliota noudattavilla D-vitamiinin saanti ruokavaliosta voi olla vähäistä”, apteekinhoitaja, proviisori Elina Lammi Yliopiston Apteekista sanoo.
Erityisryhmille, kuten osteoporoosia sairastaville, lääkäri suosittelee yksilöllisen D-vitamiiniannoksen.
D-vitamiinin saantisuositukset
- Vauvat, lapset, nuoret ja yli 75-vuotiaat sekä raskaana olevat ja imettävät tarvitsevat D-vitamiinilisää ympäri vuoden.
- Imeväisikäiset: ravinnosta ja vitamiinilisästä yhteensä 10 mikrogrammaa vuorokaudessa
- 1-vuotiaat lapset: 10 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden
- 2–17-vuotiaat: 7,5 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden
- Yli 75-vuotiaat: 10 tai 20 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden riippuen siitä, syökö säännöllisesti D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja kalaa
- Raskaana olevat ja imettäjät: 10 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden
- Aikuiset, 18–75-vuotiaat
- Pimeään vuodenaikaan eli lokakuusta maaliskuuhun 10 mikrogramman D-vitamiinilisä, ellei päivittäinen ruokavalio sisällä D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitettä tai kalaa.
- Peitetysti pukeutuville, hyvin vähän ulkoileville ja tummaihoisille suositellaan 10–20 mikrogramman D-vitamiinilisää päivässä ympäri vuoden, jollei ruokavalioon kuulu riittävästi D-vitamiinilla täydennettyjä tuotteita tai kalaa.
“Oman D-vitamiinitasonsa voi myös mittauttaa meillä apteekissa pikatestillä”, Lammi kertoo.
