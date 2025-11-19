D-vitamiinilisän tarve lisääntyy pimeään vuodenaikaan

D-vitamiini on elintärkeä rasvaliukoinen vitamiini, joka edistää kalsiumin imeytymistä, luuston terveyttä sekä immuunipuolustusta.

D-vitamiinia saa auringonvalon lisäksi kaloista, D-vitaminoiduista maitotuotteista ja kasvipohjaisista valmisteista, kanamunan keltuaisista, vitaminoidusta margariinista, maksasta ja mädistä. Lisäksi tietyt sienet, esimerkiksi kantarelli ja suppilovahvero ovat D-vitamiinin lähteitä.

“D-vitamiinin tarve sekä kokonaissaantisuositus vaihtelee iän ja myös yksilöllisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi vegaanista ruokavaliota noudattavilla D-vitamiinin saanti ruokavaliosta voi olla vähäistä”, apteekinhoitaja, proviisori Elina Lammi Yliopiston Apteekista sanoo.



Erityisryhmille, kuten osteoporoosia sairastaville, lääkäri suosittelee yksilöllisen D-vitamiiniannoksen.

D-vitamiinin saantisuositukset

Vauvat, lapset, nuoret ja yli 75-vuotiaat sekä raskaana olevat ja imettävät tarvitsevat D-vitamiinilisää ympäri vuoden. Imeväisikäiset: ravinnosta ja vitamiinilisästä yhteensä 10 mikrogrammaa vuorokaudessa 1-vuotiaat lapset: 10 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden 2–17-vuotiaat: 7,5 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden Yli 75-vuotiaat: 10 tai 20 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden riippuen siitä, syökö säännöllisesti D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja kalaa Raskaana olevat ja imettäjät: 10 mikrogramman D-vitamiinilisä vuorokaudessa ympäri vuoden

Aikuiset, 18–75-vuotiaat Pimeään vuodenaikaan eli lokakuusta maaliskuuhun 10 mikrogramman D-vitamiinilisä, ellei päivittäinen ruokavalio sisällä D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitettä tai kalaa. Peitetysti pukeutuville, hyvin vähän ulkoileville ja tummaihoisille suositellaan 10–20 mikrogramman D-vitamiinilisää päivässä ympäri vuoden, jollei ruokavalioon kuulu riittävästi D-vitamiinilla täydennettyjä tuotteita tai kalaa.







“Oman D-vitamiinitasonsa voi myös mittauttaa meillä apteekissa pikatestillä”, Lammi kertoo.

