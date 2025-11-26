Korjaus tiedotteeseen - Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä
- Korjaus kappaleeseen kaksi, josta puuttui sana virheellisiä: Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi.
Tässä tiedote kokonaisuutena korjattuna:
Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä
Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa, että diabeteksen hoitoon käytettävissä sensoreissa on havaittu laitteen valmistajan Abbottin toimesta mahdollinen vaarallinen vika. Abbott on hiljattain havainnut, että tietyt FreeStyle Libre 3- ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensorit saattavat antaa virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Ongelma koskee ainoastaan tiettyjä eräkohtaisia sensoreita, ei muita Libre-tuotteita.
Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi. Tällaiset päätökset voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä, mukaan lukien mahdolliset vauriot tai kuolemantapaukset, sekä muita vähemmän vakavia vaurioita. Katso tarkemmat toimintaohjeet Abbotin tiedotteesta: Kiireellinen käyttöturvallisuutta koskeva ilmoitus: FreeStyle Liber 3 Plus -sensorit (pdf).
Tarkista onko sensorissasi vaarallinen laatuvika ja jos on lopeta sen käyttö välittömästi
Abbott ja Keski-Suomen hyvinvointialue kehottavat kaikkia sensoreita käyttäviä tarkistamaan oman sensorinsa tilanteen välittömästi kuuluvatko ne niihin sensoreihin, jotka voivat antaa vääriä verensokerilukemia.
Käyttäjät voivat nopeasti varmistaa sensorinsa turvallisuuden osoitteessa www.FreeStyleCheck.com. Tarkistukseen tarvitset sensorin sarjanumeron, joka löytyy puhelinsovelluksesta tai lukulaitteesta. Sarjanumero löytyy myös sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjassa olevista merkinnöistä.
Jos sensori kuuluu mahdollisesti viallisten joukkoon, lopeta sen käyttö heti ja tilaa maksuton korvaava sensori www.FreeStyleCheck.com -sivuston kautta.
Lisätietoja Diabeteskeskuksesta ja Abbottin asiakaspalvelusta
Jos tarvitset lisäohjeita tai tukea, ota yhteyttä oman alueesi Diabeteskeskukseen.
Yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta:
https://www.hyvaks.fi/palvelumme/diabeteskeskus
Haittavaikutuksista ja laatuongelmista ilmoittaminen:
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai sinun tarvitsee ilmoittaa FreeStyle Libre 3 - / FreeStyle Libre 3 Plus -sensorien käytön yhteydessä ilmenneistä haittavaikutuksista tai laatuongelmista, soita Abbottin asiakaspalveluun numeroon 0800 555 500 maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tiina Minkkinen, Avosairaanhoidon ylihoitaja, puh. 050 472 6481, tiina.minkkinen2@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
