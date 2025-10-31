Joulupöydän unohdettu riskitekijä – varmista jouluruokien turvallisuus

Näin säilytät ruoat turvallisesti ja tarjoilukelpoisena

Puhdista ja järjestele. Hyvä hygienia alkaa jääkaapin puhdistuksesta ja järjestämisestä. Älä unohda jääkaappia joulusiivouksessa. Täytä loogisesti. Kun elintarvikkeet ovat selkeässä järjestyksessä, jääkaappia ei tarvitse pitää turhaan auki eikä kylmä pääse karkaamaan kaapista. Jääkaappia ei tulisi täyttää seiniä myöten, jotta ilma pääsee kiertämään kaapissa. Aseta lämpötila tarpeeksi kylmäksi. Säädä jääkaapin lämpötila +2 - +6 asteeseen, jotta jouluruoat, kuten kala, liha ja juustot säilyvät. On tavallista, että kaapin lämpötila asetetaan turhan lämpimäksi. Ota huomioon myös kaapin ominaisuudet: tavallisissa jääkaapeissa ylin hylly ja ovihyllyt ovat lämpimimpiä paikkoja ja alin hylly puolestaan kylmin. Puhaltimilla varustetuissa malleissa ilma kiertää kaapissa, jolloin lämpötila on kaikkialla tasaisen kylmä. Hyödynnä edistyneitä ominaisuuksia. Esimerkiksi pikakylmennys-toiminnon avulla jääkaapin lämpötila saadaan nopeasti mahdollisimman kylmäksi tuntien ajaksi. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti, kun jääkaappiin laitetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita. Nykyajan jääkaapeissa on myös erityisen kylmiä laatikkoja, joissa lämpötila on nolla-asteen paikkeilla. Nosta tarjolle vain kerralla syötävä määrä. Koko ruokamäärä ei turhaan lämpene pöydällä, kun esimerkiksi vain osa kinkkua tai osa kalatuotteista on tarjolla.

Elintarvikkeiden suositellut säilytyslämpötilat

Eri elintarvikkeet tarvitsevat säilyäkseen erilaisia lämpötiloja.



0 – +3 astetta: kylmäsavustetut ja graavisuolatut kalat, tyhjiöpakatut tai suojakaasuun pakatut kalat ja kalatuotteet, mäti, avatut lihaleikkeleet, tuore liha ja lihatuotteet, hedelmistä muun muassa omena, kiivi, päärynä, viinirypäleet, viikuna, taateli sekä sharon.

2 – +5 astetta: homejuustot, tuorejuustot, salaatit, juurekset, purjo

Enintään +6 astetta: maito, kerma, voi, margariini.

Vinkit antoi Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry:n asiantuntija Taina Luukkainen.

Lisätietoa

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys. Yhdistys kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

Taina Luukkainen

+358 400 597 492

taina.luukkainen@etkory.fi