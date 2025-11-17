HUS Euroopan yliopistosairaaloiden verkoston EUHA:n puheenjohtajaksi
Puheenjohtajana HUS johtaa 11 eurooppalaisen yliopistosairaalan yhteistyötä seuraavat puoli vuotta. Puheenjohtajuuskaudella EUHA:n (European University Hospital Alliance) tulevaisuuden suunta määritellään strategian päivittämisen myötä.
Euroopan johtavien yliopistosairaaloiden verkoston puheenjohtajuus siirtyi HUSille 21.11.2025 Aarhusin yliopistosairaalassa järjestetyssä jäsenkokouksessa (Members' Assembly) Tanskassa.
”Puheenjohtajuus on suuri kunnia ja meille erinomainen tilaisuus päästä syventämään yhteistyötämme muiden EUHA:n jäsensairaaloiden kanssa ja vaikuttamaan verkoston painopistealueisiin ja toimintatapoihin. Saamme myös ainutlaatuisen näköalapaikan 11 huippuyliopistosairaalan muodostaman allianssin edustajana kansainvälisillä foorumeilla”, kertoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
HUSin toimitusjohtaja Bergendahl toimii seuraavan puolen vuoden ajan EUHA:n korkeimman päätöksentekoelimen, jäsenkokouksen, puheenjohtajana, ja toimii verkoston edustajana kansainvälisissä tapahtumissa. Seuraavat puoli vuotta HUSin vastuulla on myös EUHA:n käytännön toimintaa koordinoivan ohjausryhmän (steering committee) puheenjohtajan tehtävien hoitaminen.
EUHA:n puheenjohtajuus huipentuu jäsenkokoukseen toukokuussa 2026
EUHA:n puheenjohtajuus huipentuu Helsingissä toukokuussa 2026 järjestettäviin tapahtumiin. ”Odotamme jäsenkokoukseen ja sen ympärillä järjestettäviin tapahtumiin noin 100–120 kansainvälistä vierasta”, kertoo jäsenkokouksen puheenjohtajana toimiva Matti Bergendahl.
Puheenjohtajuutemme teemana on "inspired professionals", jolla haluamme korostaa osaavien ja motivoituneiden ammattilaistemme merkitystä tulevaisuuden terveydenhuollossa. Tämän teeman ympärille olemme suunnittelemassa symposiumia jäsenkokouksen yhteyteen”, kertoo Bergendahl.
EUHA:ssa on meneillään strategian päivitys, jonka tärkeimpänä tavoitteena on määritellä aiempaa tarkemmin verkoston painopistealueet ja samalla sopia selkeät roolit, vastuut ja toimintatavat, joilla varmistetaan päivitetyn strategian sujuva käytäntöön vieminen.
Keskeisin tavoite Helsingin jäsenkokouksessa onkin saada päivitetylle strategialle jäsenkokouksen hyväksyntä. ”Onnistuessamme tässä tavoitteessa voimme ojentaa puheenjohtajuuden Pariisin Assistance Publique - Hôpitaux de Paris -yliopistosairaalalle hyvillä mielin tietäen, että heillä on erinomainen pohja lähteä viemään verkoston toimintaa eteenpäin omalla puheenjohtajuuskaudellaan”, kertoo Bergendahl.
HUSilla vuosi EUHA-jäsenyyttä takana – erinomainen vastaanotto
HUS sai kutsun liittyä EUHA:aan marraskuussa 2024. ”Meidät on otettu erinomaisesti vastaan, ja olemme saaneet erityisesti kiitosta aktiivisuudesta, uusien näkökulmien tuomisesta ja vanhojen toimintamallien sopivasta ravistelemisesta”, kertoo Bergendahl.
Yhteistyö on käynnistynyt monilla alueilla. HUS on osoittanut edelläkävijyyttä muun muassa tietotuotannossa ja tekoälyn käyttöönotossa, lääkinnällisten ja diagnostisten laitteiden lainsäädännön (MDR/IVDR) soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä terveydenhuollon vaikuttavuuteen liittyvässä työssä.
Mikä on EUHA?
European University Hospital Alliance, EUHA, on eurooppalaisten yliopistosairaaloiden verkosto, joka edistää terveydenhuollon, tutkimuksen ja koulutuksen huippuosaamista ja innovaatioita. EUHA:n jäseninä on yksitoista Euroopan johtavaa yliopistosairaalaa, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa, tekevät tutkimusta ja kouluttavat terveydenhuollon ammattilaisia.
EUHA:n tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksia ja luoda kestävien terveydenhuoltojärjestelmien verkosto Eurooppaan. Se mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen, ammattilaisten vaihdon ja yhteistyön konkreettisissa projekteissa. Näin jäsenet voivat oppia toisiltaan ja hyödyntää yhteisiä resursseja tulevaisuuden terveydenhuollon kehittämiseksi.
HUSin lisäksi EUHA:n jäseniä ovat: Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus (Espanja), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Saksa), Assitance Publique - Hôpitaux de Paris (Ranska), Erasmus MC (Hollanti), Karolinska University Hospital (Ruotsi), King’s Health Partners (Iso-Britannia), Ospedale San Raffaele (Italia), Universtitätsklinikum AKH Wien – Med Uni Wien (Itävalta), UZ Leuven for University Hospitals Leuven (Belgia), Aarhus University Hospital (Tanska).
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
