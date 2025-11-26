SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen veropelottelu kumisee tyhjyyttään
SDP tarjoaa vaihtoehtobudjetissaan reilumman vaihtoehdon Orpon hallituksen suurituloisimpia suosivalle verolinjalle, mutta kokoomukselle tämä ei kelpaa, sanoo SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen.
– Kokoomus on odotetusti aloittanut jälleen SDP:n verolinjalla pelottelun. Vaihtoehdot ovat kuitenkin selvät: Orpon hallituksen linjana on suosia suurituloisia, kun taas SDP haluaa tukea pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja rakentaa luottamusta.
– Hallitus puhuu veronkevennyksistä, mutta on käytännössä omalla toiminnallaan rajannut alle 9000 euroa kuukaudessa tienaavat veronkevennysten ulkopuolelle. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään 500 miljoonaa hallitusta enemmän. Me emme tekisi kalliita ja tehottomia veronalennuksia suurituloisimmille, ja ottaisimme myös pääomat talouden tasapainotuksen talkoisiin mukaan. Tämän valinnan takana on helppo seisoa, Viitanen sanoo.
Viitanen muistuttaa, että SDP:n vaihtoehto on parempi myös monelle pienyrittäjälle.
– Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto helpottaa konkreettisesti yksinyrittäjien ja pienempien työvoimavaltaisten yritysten tilannetta. Lisäksi tukisimme ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Kotitalousvähennyksen laajentaminen taas luo kysyntää kotitalous-, hoito- ja hoiva-alojen yrittäjille. Meidän linjamme tukee tuhansia pieniä yrittäjiä, ei vain muutamia suuria.
Tyhjyyttä kumisevan veropelottelun sijasta kokoomuksen tulisi arvioida kriittisesti oman talouspoliittisen linjansa toimivuutta, kehottaa Viitanen.
– Jos Suomi saisi euron joka kerta, kun kokoomus pelottelee suomalaisia SDP:n verolinjalla, julkisen talouden haasteet olisi jo ratkaistu. Kokoomus on kuitenkin se, jonka vahtivuorolla Suomi on joutumassa EU:n talouden tarkkailuluokalle. Tämä on osoitus kokoomusvetoisen hallituksen talouspolitiikan haaksirikosta, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen: SDP:n vaihtoehto palauttaa vakauden työmarkkinoille26.11.2025 09:03:00 EET | Tiedote
SDP:n vaihtoehtobudjetti palauttaa vakautta ja luottamusta suomalaisille työmarkkinoille aikana, jolloin hallitus ajaa päätöksiä, jotka siirtävät valtaa yksinomaan työnantajapuolelle työntekijöiden kustannuksella. Keskeinen ratkaisu on ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden säilyttäminen, joka tukee järjestäytymistä, turvaa neuvottelujärjestelmän ja vahvistaa sekä työntekijöiden että yritysten toimintaympäristöä, alleviivaa SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Rakennusalalta ja asuntokaupasta vauhtia kasvuun25.11.2025 15:39:29 EET | Tiedote
SDP esittää kasvun vauhdittamiseksi korjausrakentamisen tukipakettia ja asuntokaupan ostoketjujen käynnistämistä.
SDP:n Piritta Rantanen: Petopolitiikalla on palautettava ihmisten luottamus25.11.2025 15:04:27 EET | Tiedote
SDP linjaa tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan, että petopolitiikassa on löydettävä tasapaino ja toimivat ratkaisut, jotta ihmisten, kotieläinten ja Suomen luontoon kuuluvien petojen yhteiselo voi toimia. – Petopolitiikkamme lähtökohtana on oltava nyt luottamuksen palauttaminen, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: SDP panostaa vaihtoehdossaan ammatilliseen koulutukseen25.11.2025 14:55:00 EET | Tiedote
Ammatillinen koulutus on kokenut suuria muutoksia viime vuosina, mutta sen haasteet ovat edelleen merkittäviä. Uutiset valmistuneiden riittämättömistä työelämätaidoista ja opetuksen puutteista kertovat, että järjestelmää on kehitettävä. Vaihtoehdossaan SDP haluaa vahvistaa ammatillista koulutusta ja esittää siihen panostettavaksi 20 miljoonaa euroa, kertoo Laine-Nousimaa.
SDP:n Juha Viitala: Luottamus on talouskasvun vahvin alusta25.11.2025 14:45:00 EET | Tiedote
SDP julkaisi tänään (25.11.) oman vaihtoehtobudjettinsa, joka tarjoaa vastuullisen ja kasvua tukevan suunnan Suomen taloudelle. SDP:n kansanedustaja Juha Viitala korostaa, että luottamus on menestyksen perusta, ja sen rakentaminen vaatii pitkäjänteisiä toimia.
