Yrjönkadun uimahalli avaa ovensa helmikuussa 2026

26.11.2025 14:42:59 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Ikonisen Yrjönkadun uimahallin laajat korjaustyöt valmistuvat vuoden 2026 alussa, ja tavoitteena on avata ovet asiakkaille maanantaina 2. helmikuuta. Monin tavoin parantunut uimahalli tarjoaa tuttuja palveluita, joita on muotoiltu kaupunkilaisten toiveiden ja ideoiden avulla rakennuksen historiallisia arvoja unohtamatta.

Tällä viikolla otettu kuva Yrjönkadun uimahallilta. 4.6.1928 käyttöön otettu Yrjönkadun uimahalli on Suomen ensimmäinen julkinen uimahalli. Sen on suunnitellut ja rakennuttanut arkkitehti Väinö Vähäkallio. Uimahalli on rakennusteknisesti ainutlaatuinen: uima-altaat on rakennettu päällekkäin. Petri Polvi, Peab

Avajaispäivänä, maanantaina 2.2.2026 hallissa järjestetään yleisölle maksuttomia tutustumiskierroksia, joiden aikana ei vielä pääse uimaan tai saunomaan. Tiistaista 3. helmikuuta alkaen uimahallissa alkavat tuttuun tapaan erilliset uintivuorot naisille ja miehille eri viikonpäivinä. 

"Suomen ensimmäinen ja jopa ikoninen uimahalli tullaan avaamaan arvoisessaan kunnossa. Perusparannuksessa on vaalittu kohteen historiaa ja perinteitä, kuitenkaan tinkimättä tämän päivän teknisistä vaatimuksista ja käyttötarpeista. Moni kaupunkilainen varmasti iloitsee Yrjönkadun uimahallin avautumisesta. Se on täysin ainutlaatuinen paikka, josta helsinkiläiset voivat olla vilpittömän ylpeitä”, sanoo Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen

Korjaustyö käynnistyi vuonna 2024. Korjauksissa on vaalittu vuonna 1928 valmistuneen, uusklassismia edustavan rakennuksen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvoja, mutta samalla myös parannettu tilojen esteettömyyttä ja päivitetty talotekniikkaa ajanmukaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Näkyvimpiä uudistuksia ovat parannukset uimavalvojien valvomossa ja kassa-aulassa.

Korjausten aikana uudenaikaistettiin uimahallin teknisiä järjestelmiä sekä korjattiin esimerkiksi vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja ovet. Kattoa korjattiin, samoin pihakannen eristyksiä. Myös pesu- ja saunatilojen pintarakenteet ja vedeneristykset uusittiin. Siellä lattian alta löytyi jopa yllättävän hyvässä kunnossa olevia rakenteita. 

Palvelua kehitettiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa  

Yrjönkadun uimahallilla voi edelleen kokea tutun kylpylätunnelman - kauniiden, viime vuosisadan alun kylpylähenkeä hehkuvien allasalueiden lisäksi tarjolla on monia erilaisia saunoja, toisen kerroksen lepohytit, ryhmäliikuntatilaa, kuntosali, vuokrattavat saunat ja kokoustila. 

Hallissa on myös uudistetut tilat kahvilaravintolapalveluille, joista hallin toisen kerroksen asiakkaat pääsevät nauttimaan. Hallissa toimiva kahvilaravintolayrittäjä tulee kuitenkin vaihtumaan.  

Vuonna 2022 järjestettiin osallisuus- ja palvelumuotoilukokonaisuus, jossa kaupunkilaisia kutsuttiin kertomaan toiveita ja näkemyksiä uimahallin perusparannuksen ja palveluiden suunnittelun tueksi.  

Kaupunkilaisten selkeästi keskeisin toive liittyi kulttuurihistoriallisen uimahallin hengen ja arkkitehtuurin säilyttämiseen. Verkkokyselyssä annettiin 968 kehitysehdotusta, osa liittyen tilojen esteettömyyteen ja osa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, kuten viestintään, opasteisiin sekä lipunosto- ja varausjärjestelmiin.  

Avauduttuaan uimahallissa voi edelleen uida uima-asussa tai ilman. Naisten uimavuorot ovat maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Miesten vuorot ovat puolestaan tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. 

Viimeistelyä vaille valmis – uusia uimahallihankkeita tulossa 

Yrjönkadun uimahallin työmaalla on käynnissä jännittävä tekniikan testausvaihe – kaikki on saatava toimimaan ennen tilojen käyttöönottoa. Rakennus annetaan liikuntapalvelujen käyttöön tammikuussa, mutta korjausten viimeisiä silauksia tehdään ennen hallin avaamista yleisölle. 

Kaupunki on jo työstämässä seuraavia uimahallihankkeita: Itäkeskuksen uimahalli peruskorjataan ja Jätkäsaaren uuden uinti- ja liikuntakeskuksen rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2026. Malmilla on käynnissä Urheiluhallit Oy:n uimahallin laajennustyöt. 

Media tullaan kutsumaan tutustumaan uimahalliin ennen avajaisia. 

Yhteyshenkilöt

Yrjönkadun uimahallin perusparannus:
Katri Olli
projektinjohtaja
kaupunkiympäristö / hankeyksikkö 1
katri.olli@hel.fi
09 310 33274

Helsingin liikuntapalvelut:
Kara Koskinen
Yrjönkadun uimahallin tiimiesihenkilö
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / liikuntapalvelut
kara.koskinen@hel.fi
09 310 24713

Petri Polvi, Peab
Petri Polvi, Peab
Petri Polvi, Peab
Anu Laurila, Afry
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

