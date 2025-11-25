Yrjönkadun uimahalli avaa ovensa helmikuussa 2026

Avajaispäivänä, maanantaina 2.2.2026 hallissa järjestetään yleisölle maksuttomia tutustumiskierroksia, joiden aikana ei vielä pääse uimaan tai saunomaan. Tiistaista 3. helmikuuta alkaen uimahallissa alkavat tuttuun tapaan erilliset uintivuorot naisille ja miehille eri viikonpäivinä.

"Suomen ensimmäinen ja jopa ikoninen uimahalli tullaan avaamaan arvoisessaan kunnossa. Perusparannuksessa on vaalittu kohteen historiaa ja perinteitä, kuitenkaan tinkimättä tämän päivän teknisistä vaatimuksista ja käyttötarpeista. Moni kaupunkilainen varmasti iloitsee Yrjönkadun uimahallin avautumisesta. Se on täysin ainutlaatuinen paikka, josta helsinkiläiset voivat olla vilpittömän ylpeitä”, sanoo Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Korjaustyö käynnistyi vuonna 2024. Korjauksissa on vaalittu vuonna 1928 valmistuneen, uusklassismia edustavan rakennuksen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvoja, mutta samalla myös parannettu tilojen esteettömyyttä ja päivitetty talotekniikkaa ajanmukaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Näkyvimpiä uudistuksia ovat parannukset uimavalvojien valvomossa ja kassa-aulassa.

Korjausten aikana uudenaikaistettiin uimahallin teknisiä järjestelmiä sekä korjattiin esimerkiksi vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja ovet. Kattoa korjattiin, samoin pihakannen eristyksiä. Myös pesu- ja saunatilojen pintarakenteet ja vedeneristykset uusittiin. Siellä lattian alta löytyi jopa yllättävän hyvässä kunnossa olevia rakenteita.

Palvelua kehitettiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Yrjönkadun uimahallilla voi edelleen kokea tutun kylpylätunnelman - kauniiden, viime vuosisadan alun kylpylähenkeä hehkuvien allasalueiden lisäksi tarjolla on monia erilaisia saunoja, toisen kerroksen lepohytit, ryhmäliikuntatilaa, kuntosali, vuokrattavat saunat ja kokoustila.

Hallissa on myös uudistetut tilat kahvilaravintolapalveluille, joista hallin toisen kerroksen asiakkaat pääsevät nauttimaan. Hallissa toimiva kahvilaravintolayrittäjä tulee kuitenkin vaihtumaan.

Vuonna 2022 järjestettiin osallisuus- ja palvelumuotoilukokonaisuus, jossa kaupunkilaisia kutsuttiin kertomaan toiveita ja näkemyksiä uimahallin perusparannuksen ja palveluiden suunnittelun tueksi.

Kaupunkilaisten selkeästi keskeisin toive liittyi kulttuurihistoriallisen uimahallin hengen ja arkkitehtuurin säilyttämiseen. Verkkokyselyssä annettiin 968 kehitysehdotusta, osa liittyen tilojen esteettömyyteen ja osa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, kuten viestintään, opasteisiin sekä lipunosto- ja varausjärjestelmiin.

Avauduttuaan uimahallissa voi edelleen uida uima-asussa tai ilman. Naisten uimavuorot ovat maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Miesten vuorot ovat puolestaan tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.

Viimeistelyä vaille valmis – uusia uimahallihankkeita tulossa

Yrjönkadun uimahallin työmaalla on käynnissä jännittävä tekniikan testausvaihe – kaikki on saatava toimimaan ennen tilojen käyttöönottoa. Rakennus annetaan liikuntapalvelujen käyttöön tammikuussa, mutta korjausten viimeisiä silauksia tehdään ennen hallin avaamista yleisölle.

Kaupunki on jo työstämässä seuraavia uimahallihankkeita: Itäkeskuksen uimahalli peruskorjataan ja Jätkäsaaren uuden uinti- ja liikuntakeskuksen rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2026. Malmilla on käynnissä Urheiluhallit Oy:n uimahallin laajennustyöt.

Media tullaan kutsumaan tutustumaan uimahalliin ennen avajaisia.