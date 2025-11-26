Joukkorokotuspäivät lauantaina 29.11.2025
Lauantaina 29.11.2025 järjestetään kaikille 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille sekä varusmiespalelun ja vapaaehtoisen asepalvelun aloittaville joukkorokotuspäiviä viidellä paikkakunnalla eli Hankasalmella, Jyväskylässä sairaala Novassa, Laukaassa, Saarijärvellä sekä Äänekoskella. Lue lisää: www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
Influenssarokotteen saavat kaikki riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, koronarokotteiden saa tänä vuonna aiempaa pienempi kohderyhmä
Influenssarokotteen ottaminen on erityisen tärkeää, koska influenssa voi olla riskiryhmäläisille hankala ja aiheuttaa vakavia jälkitauteja. Influenssarokotteella voidaan ehkäistä sairastumista sekä vähentää vakavan taudin riskiä.
- Rokotteiden ottajien olisi hyvä muistaa, että influenssa voi edelleenkin aiheuttaa saajalleen vakavan taudin. Influenssan vakavuus taudinaiheuttajana on tuntunut unohtuneen koronapandemian aikana, toteaa infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutki iän ja etenkin riskisairauksien vaikutusta vakavasta koronataudista johtuvaan sairaalahoitoon. Analyysien perusteella alle 75-vuotiailla oli alhainen riski joutua sairaalahoitoon, vaikka heillä olisi vakavalle koronataudille altistava riskisairaus. Tutkitun tiedon perusteella THL päätyi suosittelemaan tänä syksynä koronarokotuksia aiempaa pienemmille kohderyhmille.
-Syynä tähän on THL:n mukaan se, että viruksen aiheuttama taudinkuva on muuttunut lievemmäksi. Lisäksi valtaosalla väestöstä on vastustuskykyä vakavia koronatautimuotoja vastaan aiempien rokotusten ja sairastettujen koronavirustautien myötä, kertoo infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.
Koronarokotteen voivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaan saada tänä syksynä ikänsä puolesta ainoastaan 75 vuotta täyttäneet, eivät kuten viime syksynä 65 vuotta täyttäneet
Sen lisäksi koronarokotteeseen ovat oikeutettuja 18 vuotta täyttäneet, joilla on koronarokotukseen oikeuttavia riskisairauksia. Rokotuspaikoilla rokottajilla on tiedot riskisairauksista, jotka oikeuttavat koronarokotteen ottamiseen. Tiedot löytyvät myös Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.
Terveyden ja hyvinvointialue on jakanut koronarokotteita hyvinvointialueille suhteessa sen asukasmäärään – Keski-Suomen hyvinvointialueella toivotaan koronarokotteiden riittävän kaikille
influenssa- että koronarokotteet saapuvat hyvinvointialueille Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta asukasmäärän mukaisesti eli THL määrittää sen kuinka paljon eri hyvinvointialueet rokotteita saavat.
-Me tietenkin toivomme, että koronarokotteet tulevat myös riittämään. Mutta kun olemme saaneet koronarokotteita kiinteän määrän, täysin varma emme voi niiden riittävyydestä olla ja lisää niitä ei pysty tilaamaan. Me toki annamme koronarokotteita THL:n määrittelemille riskiryhmäläisille niin kauan kuin niitä riittää. Mikäli koronarokotteet, jostain syystä loppuisivat, asiasta tiedotetaan joukkorokotuspaikoilla erikseen, kertoo ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.
Lisätietoja koronarokotuksiin oikeutetuista riskiryhmäläisistä:
vakavasti immuunipuutteisille (THL.fi)
Vakavan koronataudin riskiryhmät - THL
Rokotuspisteet ja rokotusajat 29.11.2025:
Hankasalmi, sosiaali- ja terveysasema (Keskustie 53 A), kello 9–15
Jyväskylä, Sairaala Nova (Hoitajantie 3), kello 9–15. Ovet avautuvat kello 8.45.
Laukaa, sosiaali- ja terveysasema (Kantolantie 12), kello 9–14
Saarijärvi, sosiaali- ja terveysasema (Sairaalantie 2), kello 9–15
Äänekoski, sosiaali- ja terveyskeskus (Terveyskatu 8), kello 9–15
Viikolla 49 rokotetaan 18 vuotta täyttäneitä riskiryhmäläisiä sekä varusmiespalvelun ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavia seuraavilla paikkakunnilla Pihtipudas, Kinnula, Keuruu, Korpilahti, Multia, Tikkakoski, Petäjävesi ja Viitasaari. Keski-Suomen hyvinvointialueen viimeinen joukkorokotuspäivä tänä vuonna on Konnevedellä 11.12.2025. Rokotuspaikat ja ajat löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, puh. 050 471 2414, sanna.porkka-hokkanen@hyvaks.fi
Jaana Leppäaho-Lakka, puh. 014 269 1578, jaana.leppaaho-lakka@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Korjaus tiedotteeseen - Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä26.11.2025 10:38:32 EET | Tiedote
Korjaus kappaleeseen kaksi, josta puuttui sana virheellisiä: Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi. Tässä tiedote kokonaisuutena korjattuna: Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa, että diabeteksen hoitoon käytettävissä sensoreissa on havaittu laitteen valmistajan Abbottin toimesta mahdollinen vaarallinen vika. Abbott on hiljattain havainnut, että tietyt FreeStyle Libre 3- ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensorit saattavat antaa virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Ongelma koskee ainoastaan tiettyjä eräkohtaisia sensoreita, ei muita Libre-tuotteita. Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virhee
Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä26.11.2025 09:45:08 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa, että diabeteksen hoitoon käytettävissä sensoreissa on havaittu laitteen valmistajan Abbottin toimesta mahdollinen vaarallinen vika. Abbott on hiljattain havainnut, että tietyt FreeStyle Libre 3- ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensorit saattavat antaa virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Ongelma koskee ainoastaan tiettyjä eräkohtaisia sensoreita, ei muita Libre-tuotteita. Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi. Tällaiset päätökset voivat aiheuttaa vakavia terveysriskejä, mukaan lukien mahdolliset vauriot tai kuolemantapaukset, sekä muita vähemmän vakavia vaurioita. Katso tarkemmat toimintaohjeet Abbotin tiedotteesta: Kiireellinen käyttöturvallisuutta koskeva ilmoitus: FreeStyle Liber 3 Plus -sensori
Laukaan Leppävedelle asennettu uusi väestöhälytin – ensimmäinen koesoitto 1.12. klo 1226.11.2025 08:30:13 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos parantaa väestöhälyttimen kattavuutta suunnitelmallisesti voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Testaus ei aiheuta asukkaille toimenpiteitä.
Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hankkeessa vahvistetaan monialaisuutta, perheiden osallisuutta ja tuen vaikutusten arviointia25.11.2025 09:37:04 EET | Tiedote
Matkalla riittävään vanhemmuuteen (MRV) -hankkeen päätoteuttajan rooli siirtyi Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle sen aloittaessa toimintansa tämän vuoden heinäkuussa. Hanke käynnistettiin syksyllä 2024 ja se jatkuu vuoden 2026 loppuun. Hanke on ryhmähanke, jossa osatoteuttajina ovat Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet.
Sairaala Novan silmäyksikkö laajentaa toimintaansa F1A-rakennukseen 1.12.2025 alkaen24.11.2025 08:30:29 EET | Tiedote
Sairaala Novan silmäyksikön toiminta laajenee 1.12.2025 alkaen myös F1A-rakennukseen (Hoitajantie 1), jossa aiemmin sijaitsi vanhan keskussairaalan päivystys. F1A-rakennukseen siirtyvät silmänsisäiset injektiohoidot sekä niihin liittyvät tutkimukset ja kuvantaminen. Alkuvuodesta 2026 myös karsastuspotilaiden tutkimukset ja hoito siirtyvät F1A-rakennukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme