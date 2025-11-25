Lainsäädännön arviointineuvosto löysi olennaisia puutteita in house -esitysluonnoksesta: Kuntaliitto vetoaa, että hallitus ottaa uudistukselle aikalisän

Hankintalakiin on valmisteltu muutosta, joka rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10 prosenttia.

Arviointineuvosto toteaa lakiehdotuksen viimeistelemättömäksi ja toivoo muutoksen hyötyjen ja kustannusten kuvaamista. Arviointineuvoston mukaan esityksessä ei käsitellä riittävästi myöskään sitä, miten ehdotetut muutokset vaikuttavat palvelujen käyttäjiin.

– Kuntaliitto on pyytänyt lain muutoskustannusten ja -vaikutusten arviointia koko valmistelun ajan, saamatta vastakaikua. Hallituksen tulee vihdoin ottaa aikalisä hankintalain valmistelussa ja korjata arviointineuvoston esiin nostamat puutteet lainvalmistelussa, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen vetoaa.

Arviointineuvosto pitää tarpeellisena myös arviointia siitä, onko lakiehdotuksessa asetettu tavoite julkisten hankintojen kustannussäästöistä mahdollista saavuttaa, jos ehdotetut muutokset lisäävät julkiselle sektorille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Kuntaliiton lokakuussa julkaiseman arvion mukaan lakimuutos aiheuttaisi kunnille yli 600 miljoonan euron muutoskustannukset. Kustannuksia lisää entisestään lakimuutokselle kaavailtu tiukka siirtymäaika, joka ei mahdollista hallittua muutosta eri puolilla Suomea.

– Kustannusten lisäksi kuntien huolena ovat huoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden uhat liittyen etenkin ruoka- ja ICT-palveluihin sekä palvelujen heikkeneminen siellä, jossa ei ole olemassa tarjontaa, osaamista eikä kilpailua, Minna Karhunen kiteyttää.

